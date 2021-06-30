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Ленивый суп с горошком. Сытный и ароматный супчик, который займёт у вас минимум времени

Ленивый суп с горошком прекрасно подойдёт для меню на каждый день, понравится взрослым и детям.

Ленивый суп с горошком: ингредиенты

Ленивый суп с горошком

  1. Морковь – 1 шт. (одна штука)
  2. Плавленый сырок – 2 шт. (две штуки)
  3. Картофель – 300 г. (триста грамм)
  4. Луковица – 1 шт. (одна штука)
  5. Лапша – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  6. Вода – 3 л. (три литра)
  7. Зелёный горошек – 100 г. (сто грамм)
  8. Лавровый лист – 1 шт. (одна штука)
  9. Перец – по вкусу
  10. Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  • Воду налейте в кастрюлю и ставьте на плиту, доведите до кипения.
  • Нарежьте на небольшие кусочки очищенный Картофель, положите в кипящую воду и отварите 10 минут.
  • Нарежьте на мелкие кубики плавленый сырок. Режьте небольшими кусочками очищенный лук, на мелкой тёрке натрите сыр.
  • Лук положите в сковороду и обжарьте до лёгкой золотистости, к нему добавьте Морковь и пассируйте всё до мягкости.
  • Перчите и солите по вкусу готовый суп, добавьте лапшу и варите 3 минуты. После добавьте плавленый сырок и перемешайте до растворения. Добавьте зелёный горошек и суп варите ещё 3 минуты.
  • Туда добавьте лавровый лист и перемешайте всё. Доведите до кипения суп, снимите с огня и можете подавать к столу.

Ленивый суп с горошком — ароматный и очень вкусный.

Ленивый суп с горошком. Сытный и ароматный супчик, который займёт у вас минимум времени 2

Готовьте на здоровье!

 

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