Ленивый суп с горошком. Сытный и ароматный супчик, который займёт у вас минимум времени

Ленивый суп с горошком прекрасно подойдёт для меню на каждый день, понравится взрослым и детям.
Ленивый суп с горошком: ингредиенты
- Морковь – 1 шт. (одна штука)
- Плавленый сырок – 2 шт. (две штуки)
- Картофель – 300 г. (триста грамм)
- Луковица – 1 шт. (одна штука)
- Лапша – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Вода – 3 л. (три литра)
- Зелёный горошек – 100 г. (сто грамм)
- Лавровый лист – 1 шт. (одна штука)
- Перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Воду налейте в кастрюлю и ставьте на плиту, доведите до кипения.
- Нарежьте на небольшие кусочки очищенный Картофель, положите в кипящую воду и отварите 10 минут.
- Нарежьте на мелкие кубики плавленый сырок. Режьте небольшими кусочками очищенный лук, на мелкой тёрке натрите сыр.
- Лук положите в сковороду и обжарьте до лёгкой золотистости, к нему добавьте Морковь и пассируйте всё до мягкости.
- Перчите и солите по вкусу готовый суп, добавьте лапшу и варите 3 минуты. После добавьте плавленый сырок и перемешайте до растворения. Добавьте зелёный горошек и суп варите ещё 3 минуты.
- Туда добавьте лавровый лист и перемешайте всё. Доведите до кипения суп, снимите с огня и можете подавать к столу.
Ленивый суп с горошком — ароматный и очень вкусный.
Готовьте на здоровье!
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