Маринованные баклажаны с чесноком и орехами. Вкуснятина на зиму

Маринованные баклажаны с чесноком и орехами получается умеренно острой и ароматной.
Маринованные баклажаны с чесноком и орехами: ингредиенты
- Грецкие орехи — 200 гр. (двести грамм)
- Баклажаны — 1,5 кг. (полтора килограммов)
- Подсолнечное масло — 150 мл.(сто пятьдесят миллилитров)
- Чеснок — 10 з. (десять зубчиков)
- Петрушка — один пучок
- Уксус — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Соль — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Перец чили — 1 шт. (одна штука)
Способ приготовления:
- Баклажаны нарежьте на кружочки толщиной 3-4 мм. В отдельной ёмкости посыпьте баклажаны 1 ст. л соли, перемешайте и оставьте на 1 час. Затем промойте и отожмите баклажаны и обжарьте на разогретой сковороде с двумя ложками масла .
- В блендере измельчите перец чили, зелень, орехи и чеснок, влейте уксус, оставшееся масло и соль, тщательно перемешайте.
- Баклажаны и подготовленную массу слоями выложите в простерилизованные банки.
- Прикройте их крышками и стерилизуйте 15 минут, затем закатайте крышками и храните в прохладном месте.
Маринованные баклажаны с чесноком и орехами — вкусно и ароматно.
Приятного аппетита!
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