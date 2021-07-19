Маринованные баклажаны с чесноком и орехами. Вкуснятина на зиму

Маринованные баклажаны с чесноком и орехами получается умеренно острой и ароматной.

Маринованные баклажаны с чесноком и орехами: ингредиенты

Маринованные баклажаны с чесноком и орехами

  1. Грецкие орехи — 200 гр. (двести грамм)
  2. Баклажаны — 1,5 кг. (полтора килограммов)
  3. Подсолнечное масло — 150 мл.(сто пятьдесят миллилитров)
  4. Чеснок — 10 з. (десять зубчиков)
  5. Петрушка — один пучок
  6. Уксус — 3 ст. л (три столовые ложки)
  7. Соль — 3 ст. л (три столовые ложки)
  8. Перец чили — 1 шт. (одна штука)

Способ приготовления:

  • Баклажаны нарежьте на кружочки толщиной 3-4 мм. В отдельной ёмкости посыпьте баклажаны 1 ст. л соли, перемешайте и оставьте на 1 час. Затем промойте и отожмите баклажаны и обжарьте на разогретой сковороде с двумя ложками масла .
  • В блендере измельчите перец чили, зелень, орехи и чеснок, влейте уксус, оставшееся масло и соль, тщательно перемешайте.
  • Баклажаны и подготовленную массу слоями выложите в простерилизованные банки.
  • Прикройте их крышками и стерилизуйте 15 минут, затем закатайте крышками и храните в прохладном месте.

Маринованные баклажаны с чесноком и орехами — вкусно и ароматно.

Маринованные баклажаны с чесноком и орехами. Вкуснятина на зиму 2

Приятного аппетита!

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