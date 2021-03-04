Рецепты без выпечки: топ 8 потрясающих десертов без выпечки на скорую руку

Торты без выпечки — гениальное кулинарное изобретение! Это простое решение сложной задачи! Обычно торты без выпечки вместо коржей используют готовые изделия из теста: печенья, пряники. Например, готовят торт из печенья без выпечки, зефирный торт без выпечки, торт из крекера без выпечки, торт из пряников без выпечки. Рецептов тортов без выпечки — целое множество. Если вы хотите быстро и правильно приготовить торты без выпечки, наши рецепты помогут вам в этом приятном занятии.

Рецепты без выпечки: Шоколадный торт без выпечки

Рецепт торта без выпечки — для настоящих сладкоежек и любителей чёрного шоколада. Этот торт из печенья и шоколада получается очень насыщенным по вкусу, с нежной, мягкой структурой!

Подготовим необходимые ингредиенты:

400 (четыреста) гр — песочного сахарного печенья 200 (двести) мл — сливок (жирностью не менее 33%) 130 (сто тридцать) гр — сливочного масла 200 (двести) гр — черного шоколада 100 (сто) гр — сахара 50 (пятьдесят) гр — какао — порошка 250 (двести пятьдесят) мл — воды половина чайной ложки — ванильного сахара

Рецепт приготовления торта без выпечки:

Печенье потребуется песочное, можно «Юбилейное». Какао-порошок и сливочное масло берите хорошие, натуральные, качественные. То же самое относится к шоколаду и сливкам. Сливки берите только жирные. Сливочное масло должно быть комнатной температуры, поэтому заранее достаньте его из холодильника

То же самое относится к шоколаду и сливкам. Сливки берите только жирные. Сливочное масло должно быть комнатной температуры, поэтому заранее достаньте его из холодильника В кастрюлю налейте воды, добавьте сахар, ванильный сахар и какао. Затем сливочное масло

Нагревайте, помешивая, до получения однородной массы. Потребуется около десяти минут

Песочное печенье поломайте на кусочки. Я поломала печенье не очень мелко

Залейте поломанное печенье приготовленной шоколадно-масляной массой

Тщательно все перемешайте

Выложите в форму (желательно разъемную) и утрамбуйте хорошенько

Приготовим ганаш из шоколада и сливок. В кастрюльке прогрейте жирные сливки, не доводя до кипения

В горячие сливки положите чёрный шоколад, поломав его на кусочки

Перемешивайте шоколад со сливками на маленьком огне до полного его растворения, затем снимите с огня. Готовым ганашем залейте печенье с шоколадно-масляной пропиткой в форме. Шоколадный торт накройте и отправьте прямо в форме в холодильник на ночь

Вынимать застывший шоколадный торт из холодильника нужно непосредственно перед подачей на стол. Десерт должен быть хорошо охлаждённым, чтобы можно было его легко нарезать на кусочки! Почему я сказала, что лучше разъемная форма, так легче извлечь тортик, не поломав и не повредив его. Украсить торт можете по своему желанию! Готовьте с удовольствием и будьте здоровы!

Чизкейк без выпечки

Чизкейк — это творожный (сырный) десерт, в котором сливочно-творожный слой выкладывается на основу из крошек печенья. Американский чизкейк запекают, английский — холодный чизкейк без выпечки. Я расскажу вам о классическом холодном чизкейке. Рецепт этот базовый, поэтому добавляйте любые фрукты или другие ингредиенты по вашему вкусу и желанию.

Подготовим необходимые ингредиенты:

250 (двести пятьдесят) гр — песочного печенья, крекеров и тд 10 (десять) ст. ложек — сливочного масла 3 (три) ч. ложки — желатина сок лимона 1/4 стакана — сахара 3/4 стакана — жирных сливок 225 (двести двадцать пять) гр — маскарпоне 250 (двести пятьдесят) гр — сливочного сыра ваниль по вкусу ягоды для украшения

Рецепт приготовления:

Измельчите печенье (с помощью блендера или скалкой в пластиковом пакете). Растопите сливочное масло и перемешайте с крошками. Выложите смесь в форму со съемными бортами и равномерно распределите, придавливая ко дну формы

Добавьте желатин в стеклянную посуду с лимонным соком, добавьте 1 ч. л. воды и перемешивайте на водяной бане до тех пор, пока желатин не растворится

Добавьте сахар и продолжайте перемешивать, чтобы растворился сахар

Взбейте сливки, добавляя маскарпоне и сливочный сыр. Добавьте ваниль, а затем влейте растворенный желатин с сахаром и хорошо все перемешайте

Вылейте сливочную массу на основу из печенья и разровняйте поверхность

Отправьте форму с чизкейком в холодильник на ночь. Перед тем, как вынуть десерт из формы, убедитесь, что он полностью застыл. Украсьте его любыми ягодами. Можно полить любимым джемом! Вот такой не сложный рецепт торта без выпечки. Угощайтесь на здоровье!

Рулет «Баунти» без выпечки

Рулет «Баунти» — очень простой в приготовлении рулет без выпечки, напоминающий по вкусу сам батончик. Рекомендую попробовать приготовить по рецепту торта без выпечки.

Подготовим необходимые ингредиенты:

На тесто

300 (триста) гр — печенья (не сухого) можно сахарное, юбилейное 3 (три) ст. ложки — какао — порошка половина стакана сахара половина стакана кипятка

На крем

150 (сто пятьдесят) гр — сливочного масла 100 (сто) гр — сахарной пудры 40 (сорок) гр — кокосовой стружки

Рецепт приготовления:

Печенье измельчите при помощи блендера или мясорубки в мелкую крошку.

Добавьте к печенью порошок какао. Перемешайте

Добавьте к печенью порошок какао. Перемешайте Полстакана сахара растворите в половине стакана кипятка. Остудите.

Полученный сироп влейте в сухую смесь

Полученный сироп влейте в сухую смесь Замесите тесто, оно должно получиться гладким

Приготовьте крем. Для этого размягчённое до комнатной температуры сливочное масло соедините с сахарной пудрой и кокосовой стружкой. Хорошо перемешайте до однородности

Тесто из печенья раскатайте на пищевой плёнке до желаемой толщины.

Чем тоньше будет раскатанный корж, тем больше получится витков на срезе рулета. Я раскатываю пласт толщиной примерно 3 мм

Чем тоньше будет раскатанный корж, тем больше получится витков на срезе рулета. Я раскатываю пласт толщиной примерно 3 мм Затем корж с кремом аккуратно сверните рулетом.

Рулет заверните в пищевую плёнку и уберите в морозилку на полчаса

Рулет заверните в пищевую плёнку и уберите в морозилку на полчаса Готовый рулет нарежьте порционными кусочками! Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Мини — торт из печенья и сметанного крема (без выпечки)

Рецептов тортов без выпечки — целое множество. А я вам представлю простой рецепт десерта к чаю из обычного сухого печенья и сметанного крема, сгущенки.

Подготовим необходимые ингредиенты:

250 (двести пятьдесят) гр — сухого печенья 500 (пятьсот) гр — жирной сметаны 250 (двести пятьдесят) гр — сгущенного молока 1 (один) пакетик — ванильного сахара

Рецепт приготовления:

Сметану взбейте с ванильным сахаром и сгущенным молоком буквально пару минут будет достаточно

Подберите форму, в которой будете формировать десерт. Я взяла небольшую форму, в которую помещается два больших печенья и две половинки. Выложите один слой печенья

После чего залейте тонкий слой сметанного крема

Потом слой печенья, слой крема. И так, пока все не закончится. Накройте десерт из печенья и сметанного крема крышкой или пищевой пленкой и поместите в холодильник на ночь. Чтобы он полностью пропитался

Достаньте мини-торт без выпечки из холодильника, нарежьте на порции и подавайте десерт из печенья и сметанного крема сразу, чтобы сметана не успела растаять! Угощайтесь невероятно вкусным тортиком! Будьте здоровы!

Рецепты без выпечки: Торт «Тирамису» шоколадный

Невероятно фантастический торт! Скорее готовьте его. Это так не сложно и быстро! Порадуйте своих родных и близких таким вкусным десертом. Рецепты торта без выпечки не сложные. И под силу даже начинающим хозяюшкам!

Подготовим необходимые ингредиенты:

100 (сто) гр — печенья савоярди 150 (сто пятьдесят) гр — сыра маскарпоне 90 (девяносто) гр — шоколада 2 (две)шт — яиц 2 (две) ст. ложки — сахара 1 (одна) ч. ложка — растворимого кофе щепотка соли какао порошок для украшения

Рецепт приготовления:

Я взяла черный шоколад. Поломайте его на ломтики и растопите на водяной бане или в микроволновой печи

Добавьте к растопленному шоколаду два желтка, аккуратно отделив их от белков. Белки поместите в чашу для взбивания

Яично-шоколадная масса станет гуще, желтки заварятся в горячем шоколаде. Сразу же добавьте маскарпоне и размешайте до однородности при помощи венчика

Белки взбейте с щепоткой соли, если пожелаете, можно добавить и сахар

Крем для торта тирамису должен получиться в меру густым и воздушным, с ложки он не стекает, а падает

Дно сухого контейнера смажьте кремом. В 80 мл горячей воды растворите кофе, остудите

Окуните печенье савоярди в кофе одной стороной и выкладывайте их в контейнер или креманки влажной стороной вверх, печенье постепенно равномерно пропитается

Сверху распределите половину крема. Сделайте еще один слой из печенья, смоченного в кофе

Покройте поверхность остатками крема. Поставьте торт «Тирамису» в холодильник охлаждаться и пропитываться на ночь

Достаньте шоколадный тирамису из холодильника, присыпьте сверху какао

Нарежьте торт «Тирамису» шоколадный в контейнере и аккуратно выложите порционно на блюда!

«Птичье молоко» без выпечки

Десерт «Птичье молоко» — воздушный сливочно-ванильный мусс и шоколадная глазурь. Это не классический рецепт. Прекрасный вариант десерта без выпечки. Все будут в восторге! Лучше один раз попробовать, потому как словами передать этот вкус невозможно!

Подготовим необходимые ингредиенты:

На ванильный мусс

500 (пятьсот) мл — сливок 33% 400 (четыреста) гр — сметаны 21% 230 (двести тридцать) мл — молока 200 (двести) гр — сахара 20 (двадцать) гр — ванильного сахара растительное масло 15 (пятнадцать) гр — быстрорастворимого желатина

На шоколадный соус

5 (пять) ст. ложек — какао — порошка 5 (пять) ст. ложек — сахара 5 (пять) ст. ложек — молока 10 (десять) гр — быстрорастворимого желатина 230 (двести тридцать) мл — воды

Рецепт приготовления:

Для ванильного суфле смешайте молоко, ванильный сахар и желатин. Варите на умеренном огне до появления пара, постоянно помешивая. Ни в коем случае нельзя доводить до кипения. Снимите мусс с огня, перелейте в другую емкость, чтобы быстрее остыл

Взбейте миксером 500 мл сливок до мягких пиков. Взбивайте сначала на малых оборотах, затем постепенно увеличивайте до средних

В отдельной посуде взбивайте сметану с сахаром в течение трех минут.

Частями вводите взбитые сливки в сметану, перемешивая лопаточкой.

Вводите в получившуюся массу остывшую молочную смесь, постоянно взбивая миксером

Частями вводите взбитые сливки в сметану, перемешивая лопаточкой. Вводите в получившуюся массу остывшую молочную смесь, постоянно взбивая миксером Форму смажьте растительным маслом. Вылейте мусс, накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник, пока верхний слой мусса не застынет

Для шоколадной глазури смешайте в небольшом сотейнике сахар и какао. Добавьте желатин, воду, молоко, хорошо перемешайте. Нагрейте шоколадную глазурь на умеренном огне до кипения, постоянно помешивая

Глазурь процедите в отдельную ёмкость, чтобы избавиться от комочков. Остудите до комнатной температуры

Покройте мусс остывшим шоколадным соусом, снова накройте пленкой и отправьте десерт «Птичье молоко» в холодильник до застывания

Торт можно украсить по желанию! Как видите, рецепты торта без выпечки очень легки, доступны.

Клубничный йогуртовый торт без выпечки

Отличный рецепт летнего десерта с клубникой, который придется по душе взрослым и детям, а также тем, кто следит за своим питанием и фигурой.

Йогуртовый торт получается с очень нежной текстурой, имеет эффектный внешний вид и сможет украсить любой праздничный стол.

Подготовим необходимые ингредиенты:

пол кило — свежей клубники 1 (один) литр — клубничного йогурта 500 (пятьсот) гр — сахарного печенья 200 (двести) мл — молока 30 (тридцать) гр — желатина 2 (две) веточки свежей мяты

Рецепт приготовления:

Клубнику промойте и уберите хвостики

Печенье измельчите

Залейте желатин водой (в соотношении 1:6) и оставьте для набухания

В печенье добавьте молоко, перемешайте до однородности, пока масса не приобретет консистенцию теста

Массу из печенья и молока выложите на дно формы, распределяя по форме

На массу из печенья выкладываем клубнику

Поставьте на огонь желатин, чтобы он растворился

В отдельную посуду вылейте йогурт и добавьте в него желатин

Залейте йогуртовым желе клубнику.

Отправьте йогуртовый торт с клубникой в холодильник на ночь

Отправьте йогуртовый торт с клубникой в холодильник на ночь Клубничный йогуртовый торт без выпечки готов! Украсьте его свежей клубникой и мятой.

Торт из печенья, вареной сгущенки и грецких орехов

Торт состоит из трёх ингредиентов, но это что-то обалденное! Понадобится варёная сгущёнка, галетное печенье и грецкие орехи. А ещё полчаса вашего времени. В итоге у вас получится очень оригинальный тортик без выпечки, интересный и по своей текстуре (как мягкая ириска).

Подготовим необходимые ингредиенты:

1 (одна) банка — вареной сгущенки 350 (триста пятьдесят) гр — галетного печенья 100 (сто) гр — грецких орехов 1 (одна) ч. ложка — сахарной пудры

Рецепт приготовления: