Простая закуска из селедки, которая никого не оставит равнодушным. Закуска на праздничный стол

Селедка с консервированным горошком и корейской морковью, зеленью – это свежий взгляд на закуски как таковые. Поверьте, рецепт вам точно понравится, да и вашим гостям тоже.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сельдь, 1 шт;

морковь корейская, 200 г;

лук, 1 шт;

горошек консервированный, 150 г;

укроп и петрушка, зеленый лук;

масло растительное и яблочный уксус по 2 ст.л;

соль, перец, острый перец;

горчица в зернах, 1 ч.л.

Процесс приготовления

Лук режем тонкими полукольцами.

Зеленый лук и зелень мелко режем и смешиваем с луком, морковью, французской горчицей в зернах, уксусом, растительным маслом, острым перцем и прочими специями по вкусу.

Селедку разделываем на филе и режем кусочками и отправляем к овощам, добавляем горошек и перемешиваем.

Накрываем емкость с салатом крышкой и ставим его на 1 час в холодильник, чтобы все продукты хорошо промариновались и их вкусы хорошо соединились между собой.