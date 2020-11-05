Простая закуска из селедки, которая никого не оставит равнодушным. Закуска на праздничный стол

Селедка с консервированным горошком и корейской морковью, зеленью – это свежий взгляд на закуски как таковые. Поверьте, рецепт вам точно понравится, да и вашим гостям тоже.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сельдь, 1 шт;
- морковь корейская, 200 г;
- лук, 1 шт;
- горошек консервированный, 150 г;
- укроп и петрушка, зеленый лук;
- масло растительное и яблочный уксус по 2 ст.л;
- соль, перец, острый перец;
- горчица в зернах, 1 ч.л.
Процесс приготовления
Лук режем тонкими полукольцами.
Зеленый лук и зелень мелко режем и смешиваем с луком, морковью, французской горчицей в зернах, уксусом, растительным маслом, острым перцем и прочими специями по вкусу.
Селедку разделываем на филе и режем кусочками и отправляем к овощам, добавляем горошек и перемешиваем.
Накрываем емкость с салатом крышкой и ставим его на 1 час в холодильник, чтобы все продукты хорошо промариновались и их вкусы хорошо соединились между собой.
Я не солила салат, но вы попробуйте на соль и если у вас сельдь слишком малосольная, тогда лучше досолите.
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