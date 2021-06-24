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Традиционный испанский омлет только из 3 ингредиентов. Рецепт моей бабушки

Картофельная запеканка с яйцами получается вкусной и ароматной, по желанию можно добавлять разные специи, ароматные травы и прочие добавки.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • картофель, 5 шт;
  • яйца, 6 шт;
  • лук, 1 шт;
  • соль, перец, специи;
  • масло растительное.

Процесс приготовления

Картофель режем тонкими и небольшими ломтиками.

Лук режем тонкими полукольцами и обжариваем в растительном масле.

Добавляем к луку картофель, перемешиваем и обжариваем.

Традиционный испанский омлет только из 3 ингредиентов. Рецепт моей бабушки

Яйца перебиваем венчиком с солью, перцем и другими специями.

Когда картофель с луком будет готов, остужаем немного и смешиваем с яйцами.

Традиционный испанский омлет только из 3 ингредиентов. Рецепт моей бабушки

Разогреваем немного растительного или сливочного масла и выкладываем массу, обжариваем до румяности.

Традиционный испанский омлет только из 3 ингредиентов. Рецепт моей бабушки

При помощи тарелка переворачиваем обжариваем вторую сторону омлета.

Традиционный испанский омлет только из 3 ингредиентов. Рецепт моей бабушки

Подаю запеканку с острыми соусами, салатами из свежих овощей, мясной нарезкой и маринованными грибочками.

Традиционный испанский омлет только из 3 ингредиентов. Рецепт моей бабушки

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