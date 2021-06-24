Традиционный испанский омлет только из 3 ингредиентов. Рецепт моей бабушки

Картофельная запеканка с яйцами получается вкусной и ароматной, по желанию можно добавлять разные специи, ароматные травы и прочие добавки.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 5 шт;

яйца, 6 шт;

лук, 1 шт;

соль, перец, специи;

масло растительное.

Процесс приготовления

Картофель режем тонкими и небольшими ломтиками.

Лук режем тонкими полукольцами и обжариваем в растительном масле.

Добавляем к луку картофель, перемешиваем и обжариваем.

Яйца перебиваем венчиком с солью, перцем и другими специями.

Когда картофель с луком будет готов, остужаем немного и смешиваем с яйцами.

Разогреваем немного растительного или сливочного масла и выкладываем массу, обжариваем до румяности.

При помощи тарелка переворачиваем обжариваем вторую сторону омлета.

Подаю запеканку с острыми соусами, салатами из свежих овощей, мясной нарезкой и маринованными грибочками.