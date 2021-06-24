Традиционный испанский омлет только из 3 ингредиентов. Рецепт моей бабушки

Картофельная запеканка с яйцами получается вкусной и ароматной, по желанию можно добавлять разные специи, ароматные травы и прочие добавки.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 5 шт;
- яйца, 6 шт;
- лук, 1 шт;
- соль, перец, специи;
- масло растительное.
Процесс приготовления
Картофель режем тонкими и небольшими ломтиками.
Лук режем тонкими полукольцами и обжариваем в растительном масле.
Добавляем к луку картофель, перемешиваем и обжариваем.
Яйца перебиваем венчиком с солью, перцем и другими специями.
Когда картофель с луком будет готов, остужаем немного и смешиваем с яйцами.
Разогреваем немного растительного или сливочного масла и выкладываем массу, обжариваем до румяности.
При помощи тарелка переворачиваем обжариваем вторую сторону омлета.
Подаю запеканку с острыми соусами, салатами из свежих овощей, мясной нарезкой и маринованными грибочками.
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