Проще простого: вкусный торт на любой праздник! Готовим дома торт «Карпатка»

Один из самых любимых у многих рецептов простого торта Карпатка. Хочу поделиться с вами своим вариантом рецепта: получается очень нежный и вкусный торт с ароматным кремом, очень похожим на пломбир.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- молоко и вода по 80 г;
- масло сливочное, 60 г;
- сахар, четверть ч.л;
- соль щепотка;
- яйца, 3 шт;
- мука, 100 г.
Для приготовления заварного крема необходимо:
- яйца, 3 шт;
- молоко, 500 г;
- сахар, 130 г;
- крахмал кукурузный, 40 г;
- масло сливочное, около 180 г;
- ванилин.
Процесс приготовления
Смешиваем молоко с водой и сливочным маслом, щепоткой соли и сахаром.
Доводим массу до кипения, всыпаем муку и вымешиваем массу до тех пор, пока тесто не соберется в комок.
На минимальном огне вымешиваем тесто еще 1 минуту и выкладываем в миску.
Вымешиваем, пока не станет теплым и добавляем частями яйца.
Совет: чтобы было удобно вымешивать яйца и не добавить больше, чем потребует ваше тесто, сначала перебейте яйца венчиком до однородности и частями вводите, вымешивайте. Тесто должно получится густое, еле-еле падающее с ложки. Если оно у вас именно такое, тогда яйца больше не добавляйте.
Две стандартные круглые формы застилаем пергаментом и выкладываем тесто, разделив его на две части.
Разравниваем и можно сделать некоторые неровности.
Выпекаем при 180 градусах около 25 минут, но смотрите по своей духовке: когда коржи станут золотистыми, вынимайте.
Для заварного крема смешиваем все продукты (сахар берите по вкусу) и варим на небольшом огне до густого состояния. Остужаем.
Взбиваем размягченное сливочное масло и частями добавляем крем, взбиваем до однородности.
Выкладываем один корж в форму, сверху – весь крем и накрываем вторым коржом. Накрываем форму пленкой и отправляем на несколько часов в холодильник.
Я иногда еще и поливаю растопленным шоколадом – черным или молочным, можно белым, тогда получается совсем сливочный вкус пломбира.
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