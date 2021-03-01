Проще простого: вкусный торт на любой праздник! Готовим дома торт «Карпатка»

Один из самых любимых у многих рецептов простого торта Карпатка. Хочу поделиться с вами своим вариантом рецепта: получается очень нежный и вкусный торт с ароматным кремом, очень похожим на пломбир.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

молоко и вода по 80 г;

масло сливочное, 60 г;

сахар, четверть ч.л;

соль щепотка;

яйца, 3 шт;

мука, 100 г.

Для приготовления заварного крема необходимо:

яйца, 3 шт;

молоко, 500 г;

сахар, 130 г;

крахмал кукурузный, 40 г;

масло сливочное, около 180 г;

ванилин.

Процесс приготовления

Смешиваем молоко с водой и сливочным маслом, щепоткой соли и сахаром.

Доводим массу до кипения, всыпаем муку и вымешиваем массу до тех пор, пока тесто не соберется в комок.

На минимальном огне вымешиваем тесто еще 1 минуту и выкладываем в миску.

Вымешиваем, пока не станет теплым и добавляем частями яйца.

Совет: чтобы было удобно вымешивать яйца и не добавить больше, чем потребует ваше тесто, сначала перебейте яйца венчиком до однородности и частями вводите, вымешивайте. Тесто должно получится густое, еле-еле падающее с ложки. Если оно у вас именно такое, тогда яйца больше не добавляйте.

Две стандартные круглые формы застилаем пергаментом и выкладываем тесто, разделив его на две части.

Разравниваем и можно сделать некоторые неровности.

Выпекаем при 180 градусах около 25 минут, но смотрите по своей духовке: когда коржи станут золотистыми, вынимайте.

Для заварного крема смешиваем все продукты (сахар берите по вкусу) и варим на небольшом огне до густого состояния. Остужаем.

Взбиваем размягченное сливочное масло и частями добавляем крем, взбиваем до однородности.

Выкладываем один корж в форму, сверху – весь крем и накрываем вторым коржом. Накрываем форму пленкой и отправляем на несколько часов в холодильник.