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Торт Пражский: идеальное лакомство для любителей шоколада

Торт Пражский – шоколадный торт! Приготовить не сложно и быстро!

Торт Пражский: ингредиенты

Торт Пражский

  1. 2 (две) шт – яиц
  2. 1 (один) стакан – муки
  3. 1 (одна) ч. ложка – соды, гашенной уксусом
  4. 1 (одна) банка – сгущенного молока
  5. 3 (три) ст. ложки – какао

Для крема

  1. 1 (одна) шт – яиц
  2. 2 (два) стакана – молока
  3. Полторы ст. ложки – сахара
  4. 4 (четыре) ст. ложки – муки
  5. 4 (четыре) ст. ложки – какао
  6. 250 (двести пятьдесят) гр – сливочного масла

Рецепт Торта Пражского:

Торт Пражский

  • Сгущенное молоко, яйца, муку, гашенную соду, какао хорошенько размешать
  • Замесите тесто и разделите его на две равные части
  • Форму смажьте сливочным маслом и испеките два коржа. Выпекайте от двадцати до тридцати минут при 180 градусах
  • Как только коржи остынут, разрежьте каждый вдоль пополам
  • Готовим крем. Муку смешайте с сахаром, 1 ст. ложкой молока и яйцом. Разотрите все, затем влейте остальное молоко и отправьте на плиту
  • Варите до кипения. Затем снимите с огня, остудите. Добавьте какао, масло и взбейте
  • Кремом намажьте коржи. У отправьте в холодильник на ночь для пропитки

Скорее угощайтесь тортом Пражским.

Торт Пражский

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