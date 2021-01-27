Торт Пражский: идеальное лакомство для любителей шоколада

Торт Пражский – шоколадный торт! Приготовить не сложно и быстро!
Торт Пражский: ингредиенты
- 2 (две) шт – яиц
- 1 (один) стакан – муки
- 1 (одна) ч. ложка – соды, гашенной уксусом
- 1 (одна) банка – сгущенного молока
- 3 (три) ст. ложки – какао
Для крема
- 1 (одна) шт – яиц
- 2 (два) стакана – молока
- Полторы ст. ложки – сахара
- 4 (четыре) ст. ложки – муки
- 4 (четыре) ст. ложки – какао
- 250 (двести пятьдесят) гр – сливочного масла
Рецепт Торта Пражского:
- Сгущенное молоко, яйца, муку, гашенную соду, какао хорошенько размешать
- Замесите тесто и разделите его на две равные части
- Форму смажьте сливочным маслом и испеките два коржа. Выпекайте от двадцати до тридцати минут при 180 градусах
- Как только коржи остынут, разрежьте каждый вдоль пополам
- Готовим крем. Муку смешайте с сахаром, 1 ст. ложкой молока и яйцом. Разотрите все, затем влейте остальное молоко и отправьте на плиту
- Варите до кипения. Затем снимите с огня, остудите. Добавьте какао, масло и взбейте
- Кремом намажьте коржи. У отправьте в холодильник на ночь для пропитки
Скорее угощайтесь тортом Пражским.
Свежие комментарии