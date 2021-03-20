Беру 800 г картошки и 3 сухаря: показываю, какая «вкуснота; получается (хоть на обед, хоть на ужин и у плиты стоять не нужно)

Такой гарнир из картофеля – это настоящее царское блюдо, к которому можно подавать любые салаты, закуски и соусы. Прекрасно смотрится на праздничном столе.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 800 г;

сухари панировочные или 3 ломтика батона и сделать сухари из них;

соль, перец, специи;

масло растительное, 3 ст.л.

Процесс приготовления

Соединяем сухари со солью, перцем, специями, пряными травами.

Совет: добавляйте в сухари любые ароматные добавки. Можно еще и сухой чеснок, острый красный перец и сладкую паприку.

Картофель очищаем. Промываем и просушиваем бумажными полотенцами, режем одинаковыми дольками.

Сбрызгиваем дольки растительным маслом.

Каждую дольку панируем в сухарях со специями.

Заранее разогрейте духовку до 190 градусов и запекайте картофель около 30 – 40 минут до готовности. У каждого свои особенности духовки, поэтому смотрите по готовности.