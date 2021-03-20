Беру 800 г картошки и 3 сухаря: показываю, какая «вкуснота; получается (хоть на обед, хоть на ужин и у плиты стоять не нужно)

Такой гарнир из картофеля – это настоящее царское блюдо, к которому можно подавать любые салаты, закуски и соусы. Прекрасно смотрится на праздничном столе.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 800 г;
- сухари панировочные или 3 ломтика батона и сделать сухари из них;
- соль, перец, специи;
- масло растительное, 3 ст.л.
Процесс приготовления
Соединяем сухари со солью, перцем, специями, пряными травами.
Совет: добавляйте в сухари любые ароматные добавки. Можно еще и сухой чеснок, острый красный перец и сладкую паприку.
Картофель очищаем. Промываем и просушиваем бумажными полотенцами, режем одинаковыми дольками.
Сбрызгиваем дольки растительным маслом.
Каждую дольку панируем в сухарях со специями.
Заранее разогрейте духовку до 190 градусов и запекайте картофель около 30 – 40 минут до готовности. У каждого свои особенности духовки, поэтому смотрите по готовности.
Я подаю с домашним соусом из сметаны, мелко резаного укропа, тертого чеснока и маринованного огурца. Вы можете сделать любой другой соус, к примеру, с горчицей.
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