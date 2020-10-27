Рыба в кляре: очень сочная и аппетитная!

Рыба в кляре! Сегодня у нас рыба в кляре. Рыба является ценнейшим продуктом питания. Она содержит много белков, витаминов и микроэлементов, которые легко усваиваются человеческим организмом. Предлагаем вам приготовить рыбу, а точнее минтай в кляре. Минтай – одна из разновидностей тресковых рыб, наиболее распространенный вид промысловых рыб в северных широтах.
Этот вид рыбы очень вкусен и является поистине незаменимым продуктом.
Рыба в кляре: ингредиенты
- три минтая
- растительное масло для обжарки
- соль – по вкусу
Для кляра:
- два яйца
- щепотка соли
- по вкусу черного молотого перца
- две столовые ложки майонеза
- четыре столовые ложки с горкой муки
Рыба в кляре: приготовление
- Взять рыбу, очистить от внутренностей и чешуи, хорошенько помыть под холодной водой, обсушить бумажным полотенчиком и порезать на небольшие кусочки.
- Порезанные кусочки рыбы переложить в тазик и посолить. Отложить, чтобы пропиталась солью.
Пока рыба просаливается, нужно приготовить кляр:
- Яйца разбить в глубокую емкость, взбить венчиком, добавить соль и майонез. Все компоненты снова взбить венчиком.
- В полученную однородную массу добавить муки, предварительно просеяв ее через сито. Перемешать деревянной ложечкой. Полученный кляр должен получиться консистенции сметаны.
- Просоленную рыбу выложить в тазик с кляром. Все перемешать, чтобы рыба со всех сторон покрылась кляром. Отложим буквально на пару минут.
- Растительное масло налить в казан и разогреть на сильном огне.
- Далее по одному кусочку выкладывать рыбку в горячее масло. При этом огонь нужно установить на средний режим, чтобы рыба успела прожариться (иначе, она сверху быстро покроется корочкой, а внутри останется сырой). Скорее всего рыбу нужно будет разделить на несколько порций и выкладывать в казан по порциям.
- Жарить рыбные кусочки нужно буквально десять минут.
Готовую рыбку выложить в глубокую тарелку. Можно подавать это блюдо как с каким-нибудь гарниром, так и как самостоятельное.
Рыба в кляре: готова
Рыба в кляре получается сочной, вкусной с хрустящей корочкой. Такое блюдо обязательно понравится всем. Кушайте на здоровье!
Рыба в кляре: очень сочная и аппетитная! - На Кухне
Рыба в кляре! Сегодня у нас рыба в кляре. Рыба является ценнейшим продуктом питания. Она содержит много белков, витаминов и микроэлементов, которые легко усваиваются человеческим организмом. Предлагаем вам приготовить рыбу, а точнее минтай в кляре. Минтай – одна из разновидностей тресковых рыб, наиболее распространенный вид промысловых рыб в северных широтах.
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