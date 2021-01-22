Один раз готовлю так мясо и месяц только гарниры меняю. Мясо тает во рту. Домашняя тушенка

Домашняя тушенка из любого мяса получается очень вкусной, с пикантными нотками, ароматной и нежной. Вы можете сделать такую заготовку в любом количестве – тушенка очень долго хранится и из нее вы можете сделать самые разные блюда.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

говядина филе, мясо с жиром и говядина с жилками – по 1.5 кг (всего будет 4.5 кг мяса);

лук, 400 г;

соль, 2 с.л;

перец, 2 ч.л;

лавровый лист, 2 шт.

Процесс приготовления

Берем кастрюлю на 6 л.

Мясо промываем и просушиваем, режем порционными кусками.

На дно кастрюли выкладываем куски мяса с жиром, солим и перчим, выкладываем слой лука полукольцами.

Выкладываем куски мяса с жилками и сверху соль, перец, лук.

Выкладываем филе кусками, соль, перец, лук и лавровый лист.

Ставим кастрюлю на огонь и когда услышите, что жир уже начал шипеть, уменьшаем огонь и тушим 3 часа под крышкой.

Перемешиваем мясо и тушим еще 2 часа.

Подготавливаем баночки – стерилизуем с крышками и вытираем насухо.

Раскладываем мясо по банкам, заливаем бульоном с кастрюли и закрываем крышками.

Остужаем и храним в прохладном месте.

Теперь вы можете только менять гарниры каждый день и делать с таким мясом еще массу разных блюд. К примеру – подливу или тушенный картофель с мясом и овощами, грибами.