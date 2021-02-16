Обалденные бутерброды моей свекрови, без которых у нас не обходится ни одно застолье (делаем побольше, уходят на ура)

Такие небольшие бутербродики у нас всегда есть на праздничном столе: они красивые, аппетитные, маленькие, можно делать с разной начинкой.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- филе сельди, 1 – 2 шт;
- авокадо, 1 шт;
- лук, 1 шт;
- зелень по вкусу;
- сумах;
- растительное масло;
- хлеб ржаной, ломтиками.
Процесс приготовления
Сельдь режем мелкими кусочками, авокадо также и лук мелко режем.
Зелень рубим.
Смешиваем все продукты, посыпаем сумахом и поливаем растительным маслом.
Перемешиваем и если необходимо, добавляем соль и специи по вкусу.
Ржаной хлеб режем треугольниками и выкладываем начинку. По желанию украшаем зеленью или тонкими колечками лука, зеленым луком.
Выкладываем бутерброды на блюдо, застеленное листьями салата.
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