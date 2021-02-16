Обалденные бутерброды моей свекрови, без которых у нас не обходится ни одно застолье (делаем побольше, уходят на ура)

Такие небольшие бутербродики у нас всегда есть на праздничном столе: они красивые, аппетитные, маленькие, можно делать с разной начинкой.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

филе сельди, 1 – 2 шт;

авокадо, 1 шт;

лук, 1 шт;

зелень по вкусу;

сумах;

растительное масло;

хлеб ржаной, ломтиками.

Процесс приготовления

Сельдь режем мелкими кусочками, авокадо также и лук мелко режем.

Зелень рубим.

Смешиваем все продукты, посыпаем сумахом и поливаем растительным маслом.

Перемешиваем и если необходимо, добавляем соль и специи по вкусу.

Ржаной хлеб режем треугольниками и выкладываем начинку. По желанию украшаем зеленью или тонкими колечками лука, зеленым луком.

Выкладываем бутерброды на блюдо, застеленное листьями салата.