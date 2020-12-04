Салат Марсель: вкусный и сытный салат для праздничного стола

Салат Марсель – вкусный, аппетитный и очень сытный. Отличный вариант и для праздничного стола! Все ингредиенты гармонируют друг с другом.

Салат Марсель: ингредиенты

100 (сто) гр – твердого сыра 300 (триста) гр – курицы 50 (пятьдесят) гр – чернослива 3 (три) шт – яиц 20 (двадцать) гр – грецких орехов 200 (двести) гр – корейской морковки Чеснок по вкусу Соль и перец по вкусу Зелень по вкусу 50 (пятьдесят) гр – майонеза

Салат Марсель: рецепт

Мясо отварите в подсоленной воде. Охладите и нарежьте кубиком

Чернослив нарежьте небольшими полосками

Отварите яйца. Отдельно натрите белки и желтки

Сыр натрите на крупной терке. Смешайте с майонезом и чесноком измельченным. Орехи обжарьте на сухой сковороде. Перемешайте с корейской морковью

На плоской посуде разложите чернослив, смажьте майонезом

Потом курица идет, посолите и поперчите по вкусу. Смажьте майонезом

Затем идет морковь с орехами

Сверху сыр, потом белки. Все смажьте майонезом. И со всех сторон посыпьте натертыми желтками

Часик пусть салат постоит в холодильнике, хорошо пропитается и подавайте к столу

Салат Марсель готов!

Как убедились, все ингредиенты доступные, готовить салатик легко, а получается он очень вкусным. На здоровье.