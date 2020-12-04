Скатерть-Самобранка

5 252 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Жанна Гайдешар
    мне не нравиться - горошек придаёт водянистости салату.Свекла + селедка ...
  • Мария Князева
    И картофель лучше варить раньше, чем добавили томатную пасту, так как кислота сделает варёный картофель невкусным, тв...Самый вкусный Сов...
  • Мария Князева
    Я фрикадельки предварительно обваливаю в муке. Они тогда симпатичнее на вид, не такие лохматые )Самый вкусный Сов...

Салат Марсель: вкусный и сытный салат для праздничного стола

Салат Марсель – вкусный, аппетитный и очень сытный. Отличный вариант и для праздничного стола! Все ингредиенты гармонируют друг с другом.

Салат Марсель: ингредиенты

Салат Марсель

  1. 100 (сто) гр – твердого сыра
  2. 300 (триста) гр – курицы
  3. 50 (пятьдесят) гр – чернослива
  4. 3 (три) шт – яиц
  5. 20 (двадцать) гр – грецких орехов
  6. 200 (двести) гр – корейской морковки
  7. Чеснок по вкусу
  8. Соль и перец по вкусу
  9. Зелень по вкусу
  10. 50 (пятьдесят) гр – майонеза

Салат Марсель: рецепт

Салат Марсель

  • Мясо отварите в подсоленной воде. Охладите и нарежьте кубиком
  • Чернослив нарежьте небольшими полосками
  • Отварите яйца. Отдельно натрите белки и желтки
  • Сыр натрите на крупной терке. Смешайте с майонезом и чесноком измельченным. Орехи обжарьте на сухой сковороде. Перемешайте с корейской морковью
  • На плоской посуде разложите чернослив, смажьте майонезом
  • Потом курица идет, посолите и поперчите по вкусу. Смажьте майонезом
  • Затем идет морковь с орехами
  • Сверху сыр, потом белки. Все смажьте майонезом. И со всех сторон посыпьте натертыми желтками
  • Часик пусть салат постоит в холодильнике, хорошо пропитается и подавайте к столу

Салат Марсель готов!

Салат Марсель

Как убедились, все ингредиенты доступные, готовить салатик легко, а получается он очень вкусным. На здоровье.

Ссылка на первоисточник
САЛАТЫ
Обсудить

Картина дня

наверх