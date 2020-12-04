Салат Марсель: вкусный и сытный салат для праздничного стола

Салат Марсель – вкусный, аппетитный и очень сытный. Отличный вариант и для праздничного стола! Все ингредиенты гармонируют друг с другом.
Салат Марсель: ингредиенты
- 100 (сто) гр – твердого сыра
- 300 (триста) гр – курицы
- 50 (пятьдесят) гр – чернослива
- 3 (три) шт – яиц
- 20 (двадцать) гр – грецких орехов
- 200 (двести) гр – корейской морковки
- Чеснок по вкусу
- Соль и перец по вкусу
- Зелень по вкусу
- 50 (пятьдесят) гр – майонеза
Салат Марсель: рецепт
- Мясо отварите в подсоленной воде. Охладите и нарежьте кубиком
- Чернослив нарежьте небольшими полосками
- Отварите яйца. Отдельно натрите белки и желтки
- Сыр натрите на крупной терке. Смешайте с майонезом и чесноком измельченным. Орехи обжарьте на сухой сковороде. Перемешайте с корейской морковью
- На плоской посуде разложите чернослив, смажьте майонезом
- Потом курица идет, посолите и поперчите по вкусу. Смажьте майонезом
- Затем идет морковь с орехами
- Сверху сыр, потом белки. Все смажьте майонезом. И со всех сторон посыпьте натертыми желтками
- Часик пусть салат постоит в холодильнике, хорошо пропитается и подавайте к столу
Салат Марсель готов!
Как убедились, все ингредиенты доступные, готовить салатик легко, а получается он очень вкусным. На здоровье.
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