Перец в масле — готовим замечательный маринованный перец

Приготовьте вместе с нами замечательный маринованный перец в масле. Рецепт приводим ниже.
Перец в масле: Интересная история
Ни для кого не будет секретом, что перец является одной и самых ценных и важных приправ.
Да хотя почему только одна. Ведь есть много разновидностей перца. Бывает перец сладкий, а бывает и такой острый, аж дыхание перехватывает.
Перец, однако, не всегда был таким острым.
Он стал таким в течение времени. А для чего?
Да чтобы отпугивать зверей. Для того и яркие цвета. Ведь звери переваривают семена и они не попадают в землю, и не вырастает новое растение.
Перец начали выращивать древние ацтекские племена. Из сладких перцев они готовили овощные блюда. А из острого перца готовили приправу и использовали его вместо соли. Перец в дальнейшем помог индейцам одержать победу над испанскими войсками. Они посыпали острым перцем тлеющие угли. Запах щипал глаза испанцам и они проиграли несколько битв.
Перец появился в России лишь в шестнадцатом веке. И это однако не помешало русским полюбить этот замечательный продукт.
Перец помогает нашему организму избавиться от лишних бактерий. В перце содержится также большое количество витамина C. Может именно из-за этих полезных качеств в старину так высоко ценили перец.Богатеньких торговцев называли прозвищем «мешок перцев».
Перец в масле: Ингредиенты
- Три килограмма сладкого перца
- Литр воды
- Триста граммов сахарного песка
- Две столовые ложки соли
- Сто двадцать — сто тридцать миллилитров уксуса
- Двести миллилитров растительного масла
- Три лавровых листика
- Пять — семь горошков душистого перца
Как приготовить перец в масле:
- В самом начале стерилизуем банки и крышки. Крышки простерилизовать очень легко. Их мы отправляем в кастрюлю. Заливаем в кастрюлю кипяток. Ждём пока вода опять вскипит. А после этого продолжаем кипятить ещё пять-шесть минут.
- А вот с баночками слегка по — сложнее будет. Нужно взять кастрюлю и широкое сито. В кастрюлю заливаем кипяток и закрепляем сито так, чтобы сито не касалось поверхности воды. Аккуратно закрепляем над кастрюлей банки. Воду кипятим, а банки стерилизуются паром. В воду можно добавить немного пищевой соды. Можно также простерилизовать банки в духовке.
- Перейдём к обработке перца. Для начала выбираем лучший перец. Промываем его. Делаем круговой надрез вокруг плодоножки. Удаляем крепление и семена.
- Нарезаем перец крупными полосками. Срезаем перегородки. Хорошо. Перец готов.
- А теперь приступаем к маринаду. Берём кастрюлю. Вливаем в неё воду. Растворяем в воде сахарный песок. Приправляем солью. Отправляем в кастрюлю горошки душистого перца. Кладём в кастрюлю лавровый лист. Затем вливаем растительное масло.
- Ставим кастрюлю на плиту. Включаем под кастрюлей средний огонь. Ждём пока маринад закипит. Затем сразу же добавляем первую порцию подготовленных полосок перца. Перец будем варить двумя-тремя порциями.
- И так доводим маринад до кипения. Варим пять минут, не больше. После чего достаём перчики шумовкой. Перекладываем его аккуратно в стерилизованные баночки. Прикрываем крышками (закрывать пока рано).
- Варим вторую порцию перчиков. Точно так же раскладываем по банкам. Маринад оставляем на плите.
- Перец поливаем кипящим маринадом. Делаем это очень осторожно, а то ведь можно и ошпарится. Наливаем до верха.
- Закатываем банки. Затем переворачиваем банки. Ставим на стол, покрытый шерстяной тряпочкой. Покрываем все баночки шерстяными тряпочками и оставляем остывать.
Теперь перчик можно держать до зимы.
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