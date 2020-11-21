Перец в масле — готовим замечательный маринованный перец

Приготовьте вместе с нами замечательный маринованный перец в масле. Рецепт приводим ниже.

Перец в масле: Интересная история

Ни для кого не будет секретом, что перец является одной и самых ценных и важных приправ.

Да хотя почему только одна. Ведь есть много разновидностей перца. Бывает перец сладкий, а бывает и такой острый, аж дыхание перехватывает.

Перец, однако, не всегда был таким острым.

Он стал таким в течение времени. А для чего?

Да чтобы отпугивать зверей. Для того и яркие цвета. Ведь звери переваривают семена и они не попадают в землю, и не вырастает новое растение.

Перец начали выращивать древние ацтекские племена. Из сладких перцев они готовили овощные блюда. А из острого перца готовили приправу и использовали его вместо соли. Перец в дальнейшем помог индейцам одержать победу над испанскими войсками. Они посыпали острым перцем тлеющие угли. Запах щипал глаза испанцам и они проиграли несколько битв.

Перец появился в России лишь в шестнадцатом веке. И это однако не помешало русским полюбить этот замечательный продукт.

Перец помогает нашему организму избавиться от лишних бактерий. В перце содержится также большое количество витамина C. Может именно из-за этих полезных качеств в старину так высоко ценили перец.

Перец в масле: Ингредиенты

Три килограмма сладкого перца

Литр воды

Триста граммов сахарного песка

Две столовые ложки соли

Сто двадцать — сто тридцать миллилитров уксуса

Двести миллилитров растительного масла

Три лавровых листика

Пять — семь горошков душистого перца

Как приготовить перец в масле:

В самом начале стерилизуем банки и крышки. Крышки простерилизовать очень легко. Их мы отправляем в кастрюлю. Заливаем в кастрюлю кипяток. Ждём пока вода опять вскипит. А после этого продолжаем кипятить ещё пять-шесть минут.

А вот с баночками слегка по — сложнее будет. Нужно взять кастрюлю и широкое сито. В кастрюлю заливаем кипяток и закрепляем сито так, чтобы сито не касалось поверхности воды. Аккуратно закрепляем над кастрюлей банки. Воду кипятим, а банки стерилизуются паром. В воду можно добавить немного пищевой соды. Можно также простерилизовать банки в духовке.

Перейдём к обработке перца. Для начала выбираем лучший перец. Промываем его. Делаем круговой надрез вокруг плодоножки. Удаляем крепление и семена.

Богатеньких торговцев называли прозвищем «мешок перцев».

Нарезаем перец крупными полосками. Срезаем перегородки. Хорошо. Перец готов.

А теперь приступаем к маринаду. Берём кастрюлю. Вливаем в неё воду. Растворяем в воде сахарный песок. Приправляем солью. Отправляем в кастрюлю горошки душистого перца. Кладём в кастрюлю лавровый лист. Затем вливаем растительное масло.

Ставим кастрюлю на плиту. Включаем под кастрюлей средний огонь. Ждём пока маринад закипит. Затем сразу же добавляем первую порцию подготовленных полосок перца. Перец будем варить двумя-тремя порциями.

И так доводим маринад до кипения. Варим пять минут, не больше. После чего достаём перчики шумовкой. Перекладываем его аккуратно в стерилизованные баночки. Прикрываем крышками (закрывать пока рано).

Варим вторую порцию перчиков. Точно так же раскладываем по банкам. Маринад оставляем на плите.

Перец поливаем кипящим маринадом. Делаем это очень осторожно, а то ведь можно и ошпарится. Наливаем до верха.

Закатываем банки. Затем переворачиваем банки. Ставим на стол, покрытый шерстяной тряпочкой. Покрываем все баночки шерстяными тряпочками и оставляем остывать.

Теперь перчик можно держать до зимы.

Перец в масле: Видео