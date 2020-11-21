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Перец в масле — готовим замечательный маринованный перец

Приготовьте вместе с нами замечательный маринованный перец в масле. Рецепт приводим ниже.

Перец в масле: Интересная история

Ни для кого не будет секретом, что перец является одной и самых ценных и важных приправ.

Да хотя почему только одна. Ведь есть много разновидностей перца. Бывает перец сладкий, а бывает и такой острый, аж дыхание перехватывает.

Перец, однако, не всегда был таким острым.

Он стал таким в течение времени. А для чего?

Да чтобы отпугивать зверей. Для того и яркие цвета. Ведь звери переваривают семена и они не попадают в землю, и не вырастает новое растение.

Перец начали выращивать древние ацтекские племена. Из сладких перцев они готовили овощные блюда. А из острого перца готовили приправу и использовали его вместо соли. Перец в дальнейшем помог индейцам одержать победу над испанскими войсками. Они посыпали острым перцем тлеющие угли. Запах щипал глаза испанцам и они проиграли несколько битв.

Перец появился в России лишь в шестнадцатом веке. И это однако не помешало русским полюбить этот замечательный продукт.

Перец помогает нашему организму избавиться от лишних бактерий. В перце содержится также большое количество витамина C. Может именно из-за этих полезных качеств в старину так высоко ценили перец.

Богатеньких торговцев называли прозвищем «мешок перцев».

Перец в масле: Ингредиенты

  • Три килограмма сладкого перца
  • Литр воды
  • Триста граммов сахарного песка
  • Две столовые ложки соли
  • Сто двадцать — сто тридцать миллилитров уксуса
  • Двести миллилитров растительного масла
  • Три лавровых листика
  • Пять — семь горошков душистого перца

Как приготовить перец в масле:

  • В самом начале стерилизуем банки и крышки. Крышки простерилизовать очень легко. Их мы отправляем в кастрюлю. Заливаем в кастрюлю кипяток. Ждём пока вода опять вскипит. А после этого продолжаем кипятить ещё пять-шесть минут.
  • А вот с баночками слегка по — сложнее будет. Нужно взять кастрюлю и широкое сито. В кастрюлю заливаем кипяток и закрепляем сито так, чтобы сито не касалось поверхности воды. Аккуратно закрепляем над кастрюлей банки. Воду кипятим, а банки стерилизуются паром. В воду можно добавить немного пищевой соды. Можно также простерилизовать банки в духовке.
  • Перейдём к обработке перца. Для начала выбираем лучший перец. Промываем его. Делаем круговой надрез вокруг плодоножки. Удаляем крепление и семена.

Перец в масле

  • Нарезаем перец крупными полосками. Срезаем перегородки. Хорошо. Перец готов.
  • А теперь приступаем к маринаду. Берём кастрюлю. Вливаем в неё воду. Растворяем в воде сахарный песок. Приправляем солью. Отправляем в кастрюлю горошки душистого перца. Кладём в кастрюлю лавровый лист. Затем вливаем растительное масло.
  • Ставим кастрюлю на плиту. Включаем под кастрюлей средний огонь. Ждём пока маринад закипит. Затем сразу же добавляем первую порцию подготовленных полосок перца. Перец будем варить двумя-тремя порциями.
  • И так доводим маринад до кипения. Варим пять минут, не больше. После чего достаём перчики шумовкой. Перекладываем его аккуратно в стерилизованные баночки. Прикрываем крышками (закрывать пока рано).

Перец в масле — готовим замечательный маринованный перец

  • Варим вторую порцию перчиков. Точно так же раскладываем по банкам. Маринад оставляем на плите.
  • Перец поливаем кипящим маринадом. Делаем это очень осторожно, а то ведь можно и ошпарится. Наливаем до верха.
  • Закатываем банки. Затем переворачиваем банки. Ставим на стол, покрытый шерстяной тряпочкой. Покрываем все баночки шерстяными тряпочками и оставляем остывать.

Теперь перчик можно держать до зимы.

Перец в масле: Видео

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