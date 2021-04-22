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Оказывается, что в нашей семье неправильно готовили «макароны по-флотски». Приготовил правильный рецепт и блюдо не понравилось

Макароны по-флотски мама готовила для папы и нас двух братьев двумя способами.

Один вариант был для будней — это вариант с тушенкой, а другой — для «более праздничных» дней. Во втором случае это были макароны не с тушенкой, а с говядиной. Говядина отваривалась, а потом пропускалась через мясорубку, добавлялась к макаронам и зажарке из лука и моркови.

Когда я стал взрослее я сам стал готовить макароны по-флотски и делал это так как учила меня мама.

Но, оказалось что это были не правильные рецепты! И я решил не только узнать правильный рецепт, но и приготовить по этому рецепту.

Рецепт еврейского повара, который понравился Сталину и не только (история создания макарон по-флотски)

Автором рецепта, который все знают как «Макароны по-флотски», является армейский повар из Ялты — Борух Соломонович Кацеленбоген.

Он готовил для солдат, но каким-то чудом о его рецепте доложили самому Сталину и тот распорядился приготовить макароны по-флотски. И они понравились Сталину.

После восстановления дипломатических отношений СССР с Италией в 1944 году необходимо было восстанавливать и другие межгосударственные связи. Поэтому было принято решение участвовать во Всемирном конкурсе поваров в 1952 году, который проходил в Италии.

Но, никто не ожидал, что рецепт еврейского повара из СССР возьмет золото! Не просто рецепт, а рецепт с макаронными изделиями в самой макаронной стране!

За эту победу руководства ссср решило наградить повара квартирой в Москве, но Борух отказался и тогда ему подарили дом в Ялте.

А еще , было принято решение опубликовать рецепт в кулинарной книге, которая вышла уже после смерти тирана (в 1955 году) и называлась «Кулинария», а потом книга была переиздана в 1965 году под названием «Самобытная кухня».

С тех пор этот рецепт полюбился и стал почти народным. Но, многие вносили в него изменения. О чем и предупреждал автор рецепта.

«Пройдет немного времени и они окончательно испоганят и переврут рецепт» — Борух Соломонович Кацеленбоген

Как я готовил макароны по-флотски по рецепту Борух Соломоновича Кацеленбогена

Я решил приготовить макароны по-флотски по рецепту повара из Ялты. Следуя рекомендациям автора.

Рецепт был опубликован учеником самого Боруха Соломоновича Михаилом Дегтярь в книге «Хрен должен быть крепким».

Ингредиенты

Оказывается, что в нашей семье неправильно готовили «макароны по-флотски». Приготовил правильный рецепт и блюдо не понравилось
  • рифлёные рожки (перья) — 450 грамм(1 пачка);
  • говяжий фарш — 550 грамм;
  • лук — 350 грамм;
  • сливочное масло — 100 грамм;
  • подсолнечное масло (для жарки);
  • соль по вкусу.

Технология приготовления

Автор рецепта говорит, что очень важно, чтобы количество воды было много. На пачку рожек — как минимум 3 литра воды.

Борух Соломонович утверждал, что для того чтобы макароны по-флотски приготовить правильно надо разварить макаронные изделия, а не варить их, как принято в той же Италии — «аль денте». Так что варите столько времени, сколько написано на пачке.

Ну начнем готовить.

1. Ставим большую кастрюлю с водой на плиту и доводим воду до кипения.

Оказывается, что в нашей семье неправильно готовили «макароны по-флотски». Приготовил правильный рецепт и блюдо не понравилось

Добавляем рожки и варим до полной готовности. Сливаем воду и сразу же в рожки добавляем 50 грамм сливочного масла. Все хорошо перемащиваем и даем маслу пропитать рожки.

2. Лук нарезаем мелкими кубиками и пережариваем его на сковороде с добавлением растительного масла. Важно обжарить лук до золотистого цвета. Когда лук будет готов необходимо добавить к нему 50 грамм сливочного масла.

Оказывается, что в нашей семье неправильно готовили «макароны по-флотски». Приготовил правильный рецепт и блюдо не понравилось

Тут надо обязательно сказать, что Борух Соломонович подчеркивал, что «это важнейший момент приготовления – 2 раза по 50 грамм масла, один раз в сами макароны и один раз в обжаренный лук. Казалось бы, мелочь, но попробуйте пренебречь ею и получите совсем не такой вкус

3. Пока масло «сдруживается» отдельно с рожками, и отдельно с луком, на второй сковороде обжариваем говяжий фарш до серого цвета постоянно помешивая.

Не знаю почему, но автор рецепта категорически настаивает что помешивать надо деревянной лопаткой. Я кстати так и сделал.

Когда фарш будет готов надо его поперчить и посолить по собственному вкусу.

Оказывается, что в нашей семье неправильно готовили «макароны по-флотски». Приготовил правильный рецепт и блюдо не понравилось

4. Остается только все соединить в одной кастрюле: рожки, лук и фарш. Соединить и все хорошенько перемешать!

«Мясо должно пробраться внутрь макарон и хорошенько облепить их со всех сторон.» — Борух Соломонович

Оказывается, что в нашей семье неправильно готовили "макароны по-флотски". Приготовил правильный рецепт и блюдо не понравилось

Почему мне не понравились макароны по-флотски приготовленные по рецепту ялтинского повара

Знаете, я наверное уже избалован различными вкусами и специями и поэтому приготовленные по аутентичному рецепту макароны по-флотски мне не понравились! Они показались мне пресными!

А еще, макароны без соуса мне кажутся сухими.

Так что я буду продолжать готовить макароны по-флотски как готовила их мама — с большим количеством зажарки (лук + морковь) и с тушенкой.

Оказывается, что в нашей семье неправильно готовили «макароны по-флотски». Приготовил правильный рецепт и блюдо не понравилось

А кстати, почему этот рецепт так называется — макароны по-флотски? Никто не знает? Они же не имеют ни какого отношения к флоту, на самом деле.

Оказывается, что в нашей семье неправильно готовили «макароны по-флотски». Приготовил правильный рецепт и блюдо не понравилось

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