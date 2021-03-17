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Насыщенный шоколадный торт

Насыщенный шоколадный торт, перед таким никто не сможет устоять. Даже те, кто на диете, забудут на миг про нее, и насладятся этим вкусным и нежным тортиком! Прост в приготовлении, не содержит огромного количества ингредиентов!

Насыщенный шоколадный торт 2

Насыщенный шоколадный торт: ингредиенты

  1. 5 (пять) шт — яиц
  2. 1 (один) пакетик — ванильного сахара
  3. 180 (сто восемьдесят) гр — какао — порошка
  4. 3 (три) ст. ложки — сахара
  5. 200 (двести) гр — сливочного масла
  6. полторы ч. ложки — соды
  7. 700 (семьсот) мл — кефира
  8. 120 (сто двадцать) мл — ликера или сиропа
  9. 3 (три) ст. ложки — муки
  10. 1 (одна) банка — сгущенного молока

Рецепт приготовления:

  • Смешайте 3 стакана сахара с пачкой какао, тщательно перемешайте. Добавьте 5 яиц,  перемешайте до однородного состояния
  • Сливочное масло растопите и влейте теплым (не горячим!) в шоколадную смесь, перемешайте
  • Добавьте ванильный сахар, перемешайте, влейте весь кефир
  • Полторы чайной ложки соды погасите уксусом  и сразу влейте в тесто, перемешайте
  • И сразу высыпать муку-, перемешайте до однородной массы
  • Тесто должно быть по густоте как тесто на оладьи или как густая сметана , так что если будет не хватать муки, смело добавляйте
  • Форму застелите бумагой для выпечки и смажьте маслом, выложите тесто
  • Выпекайте при 180 градусах около получаса, проверьте готовность зубочисткой.
    Таким образом испеките все коржи и полностью остудите их, затем каждый корж пропитайте ликером или сиропом
  • Для крема взбейте сливочное масло со сгущенкой
  • После того как все коржи остынуть, смажьте кремом каждый корж, сложите торт
  • Один корж оставьте для посыпки (или если будете обрезать коржи перед смазыванием крема, то оставить обрезки) и измельчите до состояния крошки
  • Бока и верхушку обсыпьте крошками или  украсьте по своему усмотрению
  • Поставьте торт в холодильник на ночь. Насыщенный шоколадный торт получился изумительным!
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