Насыщенный шоколадный торт, перед таким никто не сможет устоять. Даже те, кто на диете, забудут на миг про нее, и насладятся этим вкусным и нежным тортиком! Прост в приготовлении, не содержит огромного количества ингредиентов!

Насыщенный шоколадный торт: ингредиенты

5 (пять) шт — яиц 1 (один) пакетик — ванильного сахара 180 (сто восемьдесят) гр — какао — порошка 3 (три) ст. ложки — сахара 200 (двести) гр — сливочного масла полторы ч. ложки — соды 700 (семьсот) мл — кефира 120 (сто двадцать) мл — ликера или сиропа 3 (три) ст. ложки — муки 1 (одна) банка — сгущенного молока

Рецепт приготовления: