Насыщенный шоколадный торт, перед таким никто не сможет устоять. Даже те, кто на диете, забудут на миг про нее, и насладятся этим вкусным и нежным тортиком! Прост в приготовлении, не содержит огромного количества ингредиентов!
Насыщенный шоколадный торт: ингредиенты
- 5 (пять) шт — яиц
- 1 (один) пакетик — ванильного сахара
- 180 (сто восемьдесят) гр — какао — порошка
- 3 (три) ст. ложки — сахара
- 200 (двести) гр — сливочного масла
- полторы ч. ложки — соды
- 700 (семьсот) мл — кефира
- 120 (сто двадцать) мл — ликера или сиропа
- 3 (три) ст. ложки — муки
- 1 (одна) банка — сгущенного молока
Рецепт приготовления:
- Смешайте 3 стакана сахара с пачкой какао, тщательно перемешайте. Добавьте 5 яиц, перемешайте до однородного состояния
- Сливочное масло растопите и влейте теплым (не горячим!) в шоколадную смесь, перемешайте
- Добавьте ванильный сахар, перемешайте, влейте весь кефир
- Полторы чайной ложки соды погасите уксусом и сразу влейте в тесто, перемешайте
- И сразу высыпать муку-, перемешайте до однородной массы
- Тесто должно быть по густоте как тесто на оладьи или как густая сметана , так что если будет не хватать муки, смело добавляйте
- Форму застелите бумагой для выпечки и смажьте маслом, выложите тесто
- Выпекайте при 180 градусах около получаса, проверьте готовность зубочисткой. Таким образом испеките все коржи и полностью остудите их, затем каждый корж пропитайте ликером или сиропом
- Для крема взбейте сливочное масло со сгущенкой
- После того как все коржи остынуть, смажьте кремом каждый корж, сложите торт
- Один корж оставьте для посыпки (или если будете обрезать коржи перед смазыванием крема, то оставить обрезки) и измельчите до состояния крошки
- Бока и верхушку обсыпьте крошками или украсьте по своему усмотрению
- Поставьте торт в холодильник на ночь. Насыщенный шоколадный торт получился изумительным!
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