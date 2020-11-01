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Когда остается вареный картофель, готовлю «Птичье молоко»: мой рецепт самых вкусных и сочных картофельных котлет

Котлетки получаются мягкими, нежными, сочными, с ярким сырным вкусом и ароматом зелени. Рецепт простой, долго на кухне за готовкой вы не задержитесь. Начинка у меня из сыра и яиц, но вы можете придумать что-то свое.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • картофель отварной, 600 г;
  • яйца, 3 шт и 1 желток;
  • сыр, 100г;
  • масло сливочное, 80 г;
  • соль, зелень, перец;
  • мука, 3 ст.л.

Процесс приготовления

Используем любой картофель – остатки обеда или ужина или только сваренный. Перетираем его в пюре вместе с одним желтком.

Добавляем муку и перемешиваем.

Совет: Масса будет липкая, но это нормально, не стоит добавлять много муки, тогда тесто хорошо не прожариться и котлеты будут грубыми. Формировать котлеты будем мокрыми руками.

Также варим яйца, остужаем и трем на терке вместе с сыром. Перемешиваем и добавляем  сливочное масло, любую рубленую зелень по вкусу, солим и перчим. Начинка готова.

Из такого количества теста, получается около 10 котлет.

Формируем их влажными руками, вкладываем внутрь начинку и хорошо скрепляем края, обваливаем в муке или в панировочных сухарях.

Обжариваем в растительном масле, небольшом количестве, выкладываем на блюдо.

Когда остается вареный картофель, готовлю «Птичье молоко»: мой рецепт самых вкусных и сочных картофельных котлет

Подаю котлеты со сметаной, острыми соусами, салатами из свежих овощей, различными гарнирами.

Также перед подаче еще можно полить растопленным сливочным маслом.

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