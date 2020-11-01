Когда остается вареный картофель, готовлю «Птичье молоко»: мой рецепт самых вкусных и сочных картофельных котлет

Котлетки получаются мягкими, нежными, сочными, с ярким сырным вкусом и ароматом зелени. Рецепт простой, долго на кухне за готовкой вы не задержитесь. Начинка у меня из сыра и яиц, но вы можете придумать что-то свое.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель отварной, 600 г;
- яйца, 3 шт и 1 желток;
- сыр, 100г;
- масло сливочное, 80 г;
- соль, зелень, перец;
- мука, 3 ст.л.
Процесс приготовления
Используем любой картофель – остатки обеда или ужина или только сваренный. Перетираем его в пюре вместе с одним желтком.
Добавляем муку и перемешиваем.
Совет: Масса будет липкая, но это нормально, не стоит добавлять много муки, тогда тесто хорошо не прожариться и котлеты будут грубыми. Формировать котлеты будем мокрыми руками.
Также варим яйца, остужаем и трем на терке вместе с сыром. Перемешиваем и добавляем сливочное масло, любую рубленую зелень по вкусу, солим и перчим. Начинка готова.
Из такого количества теста, получается около 10 котлет.
Формируем их влажными руками, вкладываем внутрь начинку и хорошо скрепляем края, обваливаем в муке или в панировочных сухарях.
Обжариваем в растительном масле, небольшом количестве, выкладываем на блюдо.
Подаю котлеты со сметаной, острыми соусами, салатами из свежих овощей, различными гарнирами.Также перед подаче еще можно полить растопленным сливочным маслом.
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