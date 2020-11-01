Когда остается вареный картофель, готовлю «Птичье молоко»: мой рецепт самых вкусных и сочных картофельных котлет

Котлетки получаются мягкими, нежными, сочными, с ярким сырным вкусом и ароматом зелени. Рецепт простой, долго на кухне за готовкой вы не задержитесь. Начинка у меня из сыра и яиц, но вы можете придумать что-то свое.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель отварной, 600 г;

яйца, 3 шт и 1 желток;

сыр, 100г;

масло сливочное, 80 г;

соль, зелень, перец;

мука, 3 ст.л.

Процесс приготовления

Используем любой картофель – остатки обеда или ужина или только сваренный. Перетираем его в пюре вместе с одним желтком.

Добавляем муку и перемешиваем.

Совет: Масса будет липкая, но это нормально, не стоит добавлять много муки, тогда тесто хорошо не прожариться и котлеты будут грубыми. Формировать котлеты будем мокрыми руками.

Также варим яйца, остужаем и трем на терке вместе с сыром. Перемешиваем и добавляем сливочное масло, любую рубленую зелень по вкусу, солим и перчим. Начинка готова.

Из такого количества теста, получается около 10 котлет.

Формируем их влажными руками, вкладываем внутрь начинку и хорошо скрепляем края, обваливаем в муке или в панировочных сухарях.

Обжариваем в растительном масле, небольшом количестве, выкладываем на блюдо.