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Слоёные булочки с сухофруктами и орехами. Нежное лакомство с любимым с насыщенным вкусом

Слоёные булочки с сухофруктами и орехами порадует всю вашу семью!

Слоёные булочки с сухофруктами и орехами : Ингредиенты

Слоёные булочки с сухофруктами и орехами

  • мука — около 700 г ( семьсот грамм)
  • молоко теплое — 300 мл ( триста миллилитров)
  • дрожжи живые — 15 г ( пятнадцать грамм) или сухие  5 г ( пять грамм)
  • белок — 2 шт. ( две штуки)
  • соль — 1 ч. л. ( одна чайная ложка)
  • сахар  — 100 г. (сто грамм)
  • масло растительное — 70 г (семьдесят грамм)
  • масло сливочное для смазки;
    сухофрукты по вкусу и орешки;
  • ванильный сахар по вкусу

Пошаговое приготовление:

  1. В теплое молоко добавляем дрожжи, растительное масло и сахар. Перемешиваем венчиком до однородности.
  2. Затем добавляем белок, ванильный сахар, соль, перемешиваем и вводим частями просеянную муку.
  3. Вымешиваем нежное тесто.
  4. Накрываем тесто крышкой и ставим на 2 часа в теплом месте.
  5. Затем выкладываем тесто на рабочую поверхность, делим на 8 частей, формируем колобки, накрываем пленкой и даем постоять около часа.
  6. Раскатываем каждый колобок в  тонкую лепешку, смазываем растопленным сливочным маслом и посыпаем сухофруктами, измельченными орешками и цукатами.
  7. Сворачиваем в тугую трубочку, затем разрезаем ее посередине, не до конца и сворачиваем улиткой.
  8. Выкладываем заготовки на противень, застеленный пергаментом.
  9. Даем булкам подойти в течение 20 минут, смазываем сверху взбитым желток с молоком.
  10. Выпекаем при 180 С в течение 25 минут.

Слоёные булочки с сухофруктами и орехами: готовы!

Слоёные булочки с сухофруктами и орехами. Нежное лакомство с любимым с насыщенным вкусом 2

Приятного чаепития!

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