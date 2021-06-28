Слоёные булочки с сухофруктами и орехами. Нежное лакомство с любимым с насыщенным вкусом

Слоёные булочки с сухофруктами и орехами порадует всю вашу семью!
Слоёные булочки с сухофруктами и орехами : Ингредиенты
- мука — около 700 г ( семьсот грамм)
- молоко теплое — 300 мл ( триста миллилитров)
- дрожжи живые — 15 г ( пятнадцать грамм) или сухие 5 г ( пять грамм)
- белок — 2 шт. ( две штуки)
- соль — 1 ч. л. ( одна чайная ложка)
- сахар — 100 г. (сто грамм)
- масло растительное — 70 г (семьдесят грамм)
- масло сливочное для смазки;
сухофрукты по вкусу и орешки;
- ванильный сахар по вкусу
Пошаговое приготовление:
- В теплое молоко добавляем дрожжи, растительное масло и сахар. Перемешиваем венчиком до однородности.
- Затем добавляем белок, ванильный сахар, соль, перемешиваем и вводим частями просеянную муку.
- Вымешиваем нежное тесто.
- Накрываем тесто крышкой и ставим на 2 часа в теплом месте.
- Затем выкладываем тесто на рабочую поверхность, делим на 8 частей, формируем колобки, накрываем пленкой и даем постоять около часа.
- Раскатываем каждый колобок в тонкую лепешку, смазываем растопленным сливочным маслом и посыпаем сухофруктами, измельченными орешками и цукатами.
- Сворачиваем в тугую трубочку, затем разрезаем ее посередине, не до конца и сворачиваем улиткой.
- Выкладываем заготовки на противень, застеленный пергаментом.
- Даем булкам подойти в течение 20 минут, смазываем сверху взбитым желток с молоком.
- Выпекаем при 180 С в течение 25 минут.
Слоёные булочки с сухофруктами и орехами: готовы!
Приятного чаепития!
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