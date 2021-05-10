Деревенский свадебный салат. У этого блюда нет конкурентов по простоте приготовления
Деревенский свадебный салат порадует Вас простотой приготовления и необычным вкусом. Гости будут просить добавки.
Деревенский свадебный салат: ингредиенты
- Отварное мясо — 500-600гр. (пятьсот-шестьсот грамм)
- Зелень петрушки или другая зелень — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Лук — 2 шт. крупные (две штуки)
Рецепт приготовления:
Деревенский свадебный салат готов к подаче.
Готовьте на здоровье!
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