Деревенский свадебный салат. У этого блюда нет конкурентов по простоте приготовления

Деревенский свадебный салат порадует Вас простотой приготовления и необычным вкусом. Гости будут просить добавки.

Деревенский свадебный салат: ингредиенты

Деревенский свадебный салат

  1. Отварное мясо — 500-600гр. (пятьсот-шестьсот грамм)
  2. Зелень петрушки или другая зелень — 2 ст. л (две столовые ложки)
  3. Лук — 2 шт. крупные  (две штуки)

Рецепт приготовления:

  • Опустите мясо в кипяток, а не в холодную воду. Так оно получается вкуснее. Соли кладите меньше, чем обычно. Мясо должно быть слегка недосоленным. Это важно! Мясо остудите прямо в бульоне.
  • Мясо нарежьте длинными брусочками. Нарезка кубиками, наверное, тоже подойдёт, но намного красивее смотрится, когда длинные пёрышки лука подцепляются на вилку вместе с длинным брусочком мяса.
  • Нарежьте лук тонкими перьями. Зелень петрушки измельчите и перемешайте её с луком.

Теперь очередь маринада для закуски

Ингредиенты для маринада:

  1. Сахар — 3 ст. л (три столовые ложки)
  2. Холодная кипячёная вода — 3 ст. л (три столовые ложки)
  3. Масло растительное — 5 ст. л (пять столовых ложек)
  4. Соль — 1,5-2 ч. л (полторы-две чайные ложки)
  5. Фруктовый или винный уксус  5-6% — 9 ст. л (девять столовых ложек)
  6. Чёрный молотый перец — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)

Как приготовить:

  • Чтобы приготовить маринад сначала насыпьте сахар и соль в ёмкость, залейте водой с уксусом и тщательно перемешайте до растворения сахара и соли.
    Только после растворения соли с сахаром добавьте масло и перец. На вкус маринад должен быть остро-кисло-сладким.
  • Переложите мясо в ёмкость с крышкой , переслаивая его с луком и зеленью.

Деревенский свадебный салат готов к подаче.

Деревенский свадебный салат. У этого блюда нет конкурентов по простоте приготовления 2

Готовьте на здоровье!

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