Белорусский технолог рассказала, как определить пальмовое масло по этикетке именно в магазине и не тратить зря деньги

Моя подруга уже 6 лет работает технологом, причем успела побывать на различных производствах, так что знает всю «кухню» изнутри. Она знает много секретов по выбору качественных продуктов питания, и охотно делится ими со мной.

Вы все знаете о вреде пальмового масла, которое слишком часто стало встречаться в различных продуктах. Сегодня, опираясь на опыт моей подруги, я хочу вам рассказать, как определить пальму по этикетке именно в магазине и не тратить деньги.

Смотрим состав

Первое, на что стоит обратить внимание, это на состав продукта. В нем может быть указан компонент «растительные жиры» или «растительное масло». Это понятие растяжимое, и добросовестные производители обычно перечисляют конкретные названия.

Если в скобках расписан состав жиров (подсолнечное, оливковое, кокосовое масло), и пальмы среди них нет, значит, скорее всего, ее там действительно нет, — говорит подруга.

Но если за фразой «растительные» жиры не написано, какие именно жиры туда включены, вероятнее всего, пальмовое масло там присутствует.

Внимательно читаем название продукта

И здесь я имею в виде не торговое название или бренд, а сам продукт. Например, сыр будет назван сыром, а не сырным продуктом, творог — творогом, а не творожным продуктом, и т.

Если в названии есть уменьшительно-ласкательные суффиксы, это тоже не говорит о натуральности продукта. «Сгущенка» — это не то же самое, что настоящее сгущенное молоко, а «сметанка» — не сметана, — считает технолог.

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Если на упаковке также написано слово «натуральный» или «сделан из натуральных сливок», это тоже может говорить о том, что продукт действительно натуральный. Но все же лучше не доверять производителю на слово, а дополнительно проверить состав.

Обращаем внимание на прочие надписи на упаковке

Если где-либо на упаковке вы заметили аббревиатуру ГОСТ, значит, пальмы в данном продукте, скорее всего, не будет, — заявляет подруга.

И действительно, если немного углубиться в область стандартизации, то качество продуктов, изготовленных по ГОСТу, гораздо выше, чем таковых, произведенных по техническим условиям (ТУ).

Пальмовое масло чаще всего встречается именно в продуктах, которые произведены по ТУ. Но предприятиям гораздо проще сегодня получить разрешение на производство продукта по ТУ, а не по ГОСТ. Поэтому, к сожалению, последняя аббревиатура все реже встречается на упаковках.

Срок годности говорит о многом

Также подруга рекомендует обращать внимание на сроки годности. Чем меньше срок годности и хранения в открытом виде, тем выше вероятность, что пальмового масла в продукте нет.

Сроки, безусловно, зависят от типа упаковки, степени очистки, а также от жирности продукта. Молоко в пакете хранится примерно неделю, в тетрапаке — больше месяца. Молоко с 2,5% жирности будет храниться меньше, чем с 3,5%. Стерилизованное и ультрапастеризованное молоко тоже будет храниться дольше, чем просто пастеризованное, — говорит технолог.

Чтобы не запутаться, рекомендуем действовать простым способом. Из нескольких продуктов с одинаковой обработкой, свойствами и в однотипной упаковке выбирайте тот, у которого меньше срок годности и хранения.

И еще момент — к сожалению, качественная и натуральная еда не будет стоит дешево. Животный жир всегда будет стоить дороже пальмового, поэтому здесь качество напрямую кореллирует с ценой, — считает подруга.

Приходилось ли вам выбрасывать некачественную еду уже после того, как вы ее купили, открыли и попробовали? Делитесь своими методами выбора продуктов по упаковке в комментариях