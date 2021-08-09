Заливной песочный пирог с ягодами. Справится с приготовлением даже неопытная хозяйка

Заливной песочный пирог с ягодами получается нежным и рассыпчатым. С таким пирогом можно наслаждаться утренним чаем.
Заливной песочный пирог с ягодами: ингредиенты
Тесто:
- Мука — 2 ст. (два стакана)
- Сливочное масло или маргарин — 130 гр. (сто тридцать грамм)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- сахар — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
Заливка:
- Сметана — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Мука — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Сахар — 140 гр. (сто сорок грамм)
Начинка:
- Любые ягоды — 300 гр. (триста грамм)
Процесс приготовления:
- Вымойте ягоды, удалите косточки и слейте лишний сок.
- Приготовьте тесто — яйца взбейте с сахаром, затем добавьте мягкое масло и тщательно перемешайте.
- Муку, просеянную с разрыхлителем, добавьте к массе, замесите тесто и поставьте в холодильник на 15-20 минут.
- Теперь приготовьте заливку — слегка взбейте яйца с сахаром, влейте сметану, муку и размешайте до исчезновения комочков.
- Затем достаньте тесто из холодильника, раскатайте в большой круг больше по размеру, чем дно формы.
- Тесто выложите в форму, сформируйте бортики, сверху выложите ягоды и залейте заливкой при помощи ложки.
- Пирог выпекайте в разогретой до 180 градусов в течение 45-55 минут, затем оставьте в духовке и остудите в форме.
Заливной песочный пирог с ягодами — самый нежный и вкусный.
Пеките на здоровье!
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