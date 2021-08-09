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Заливной песочный пирог с ягодами. Справится с приготовлением даже неопытная хозяйка

Заливной песочный пирог с ягодами получается нежным и рассыпчатым. С таким пирогом можно наслаждаться утренним чаем.

Заливной песочный пирог с ягодами: ингредиенты

Заливной песочный пирог с ягодами

Тесто:

  1. Мука — 2 ст. (два стакана)
  2. Сливочное масло или маргарин — 130 гр. (сто тридцать грамм)
  3. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  4. Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  5. сахар — 4 ст. л (четыре столовые ложки)

Заливка:

  1. Сметана — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  2. Мука — 2 ст. л (две столовые ложки)
  3. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  4. Сахар — 140 гр. (сто сорок грамм)

Начинка:

  1. Любые ягоды — 300 гр. (триста грамм)

Процесс приготовления:

  • Вымойте ягоды, удалите косточки и слейте лишний сок.
  • Приготовьте тесто — яйца взбейте с сахаром, затем добавьте мягкое масло и тщательно перемешайте.
  • Муку, просеянную с разрыхлителем, добавьте к массе, замесите тесто и поставьте в холодильник на 15-20 минут.
  • Теперь приготовьте заливку — слегка взбейте яйца с сахаром, влейте сметану, муку и размешайте до исчезновения комочков.
  • Затем достаньте тесто из холодильника, раскатайте в большой круг больше по размеру, чем дно формы.
  • Тесто выложите в форму, сформируйте бортики, сверху выложите ягоды и залейте заливкой при помощи ложки.
  • Пирог выпекайте в разогретой до 180 градусов в течение 45-55 минут, затем оставьте в духовке и остудите в форме.

Заливной песочный пирог с ягодами — самый нежный и вкусный.

Заливной песочный пирог с ягодами. Справится с приготовлением даже неопытная хозяйка 4

Пеките на здоровье!

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