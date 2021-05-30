Пышный хлеб на чашке воды: пористый внутри и с хрустящей корочкой

Хлеб получается очень воздушным и мягким, с вкуснейшей хрустящей корочкой. Способ готовки простой, с ним справится даже начинающий кулинар.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мука, 320 г;

соль, 7 г;

дрожжи живые, 20 г;

теплая вода, 250 мл;

сахар, 10 г.

Процесс приготовления

Дрожжи растворяем в теплой воде и добавляем соль и сахар.

Когда масса станет однородной, всыпаем просеянную муку, вымешиваем тесто, накрываем и оставляем в теплом месте на 1 час.

Обминаем тесто и делим на две части.

Каждую превращаем в багет на поверхности острым ножом делаем надрезы и выкладываем их на противень, застеленный пергаментом.

Выпекаем 40 минут при 200 градусах.

Хлеб вынимаем из духовки, накрываем легкой салфеткой и оставляем остывать. Корочка получается хрустящей, но не будет твердой, батоны легко режутся и не крошатся.