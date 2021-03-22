Холодец, прозрачный, без желатина. Готовлю только так

Холодец получается прозрачным, с очень насыщенным вкусом и ароматом. Такое мясное ассорти из говядины, свинины и куриного мяса, будет отличной закуской к любому застолью.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- говядина, 1.5 кг;
- свинина рульки, 2 шт;
- свинина ножки 4 шт;
- куриные окорочка, 800 г;
- вода;
- морковь, 1 шт;
- лук, 2 шт;
- соль, перец, чеснок, лавровый лист.
Процесс приготовления
Замачиваем мясо очищаем от грязи острым ножом.
Прежде чем приступать к варке, запомните, что свинина для холодца варится около 4 часов, говядина – 6 часов, а куриное мясо – около 2 часов.
Укладываем все в мясо в кастрюлю и заливаем водой. Доводим до кипения, варим несколько минут и сливаем этот бульон.
Мясо промываем, заливаем чистой водой, доводим до кипения и уменьшаем огонь. Томим мясо, солим.
Через 2 часа убираем куриное мясо, через 4 часа вынимаем свиную рульку.
За час до окончания варки укладываем лук и морковь, досаливаем, добавляем специи и лавровый лист. Томим до готовности мяса.
Вынимаем мясо, остужаем, разделываем на кусочки.
Совет: если бульон получился очень жирным, уберите ложкой жир и процедите его.
Когда бульон станет теплым, добавляем в него измельченный чеснок.
Раскладываем мясо по контейнерам и заливаем бульоном.Когда масса остынет, накрываем крышками и ставим в холодильник для застывания.
По вкусу можно еще добавить черный перец, посыпать свежей зеленью, для красоты положить еще кружочки моркови.
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