Холодец, прозрачный, без желатина. Готовлю только так

Холодец получается прозрачным, с очень насыщенным вкусом и ароматом. Такое мясное ассорти из говядины, свинины и куриного мяса, будет отличной закуской к любому застолью.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

говядина, 1.5 кг;

свинина рульки, 2 шт;

свинина ножки 4 шт;

куриные окорочка, 800 г;

вода;

морковь, 1 шт;

лук, 2 шт;

соль, перец, чеснок, лавровый лист.

Процесс приготовления

Замачиваем мясо очищаем от грязи острым ножом.

Прежде чем приступать к варке, запомните, что свинина для холодца варится около 4 часов, говядина – 6 часов, а куриное мясо – около 2 часов.

Укладываем все в мясо в кастрюлю и заливаем водой. Доводим до кипения, варим несколько минут и сливаем этот бульон.

Мясо промываем, заливаем чистой водой, доводим до кипения и уменьшаем огонь. Томим мясо, солим.

Через 2 часа убираем куриное мясо, через 4 часа вынимаем свиную рульку.

За час до окончания варки укладываем лук и морковь, досаливаем, добавляем специи и лавровый лист. Томим до готовности мяса.

Вынимаем мясо, остужаем, разделываем на кусочки.

Совет: если бульон получился очень жирным, уберите ложкой жир и процедите его.

Когда бульон станет теплым, добавляем в него измельченный чеснок.

Раскладываем мясо по контейнерам и заливаем бульоном.

Когда масса остынет, накрываем крышками и ставим в холодильник для застывания.

По вкусу можно еще добавить черный перец, посыпать свежей зеленью, для красоты положить еще кружочки моркови.