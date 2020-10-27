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Куриное филе жареное в сыре: потрясающий результат!

Куриное филе жареное в сыре! Такое простое блюдо, как жаренное с сыром куриное филе, в общем не требует особых навыков. Тем не менее, результат может получиться не совсем таким, как вы ожидали. Представляем вам простой рецепт приготовления куриного филе, вкус которого великолепно сочетается с сыром и специями и дополняется томатным соусом, который подаётся к этому блюду.

Куриное филе жареное в сыре: ингредиенты

Куриное филе жареное в сыре

  • Куриные бёдрышки освобожденные от косточек и шкурки
  • Рикотта из цельного молока или другой творожный сыр 250 г
  • Пармезан 50 г
  • Орегано сушенный 1 ст. л.
  • Черствый хлеб пол батона
  • Оливковое масло
  • Перец
  • Соль
  • Базилик
  • Томатный соус для пасты

Куриное филе жареное в сыре: приготовление панировки

Накрошить хлеб мелкими крошками, добавить 1 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. соли, столько же красного перца. Тщательно перемешать и положить в микроволновку на пару минут до подрумянивание крошек хлеба.

Куриное филе жареное в сыре: приготовление куриного мяса

Куриное филе жареное в сыре: потрясающий результат!

  • Прогреть печь до 220 градусов.
  • Пока греется духовка, смешать рикотту, пармезан, орегано, 3 ст. л. оливкового масла в блендере, добавив туда соль и перец. Вылить полученную однородную массу в пиалу.
  • Подготовленные куски куриного филе обсушить салфеткой, посолить, поперчить и обжаривать на оливковом масле до получения корочки – по 5-6 минут с каждой стороны.
  • Прожаренные куски мяса обмакнуть в сырный соус и хорошо обмазать им. После этого тщательно посыпать подготовленной панировкой.
  • Выложить куски куриного филе на огнеупорную посуду, на дно которой можно положить кальку.
  • Полить оливковым маслом и выпекать в духовке около 15 минут.

Куриное филе жареное в сыре: готово

Подавать с томатным соусом. Приятного аппетита!

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