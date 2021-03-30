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Простой пирог на кефире с кофе

Простой пирог на кефире с кофе — невероятный аромат от этой чудесной выпечки! И деткам очень нравится!

Простой пирог на кефире с кофе

Простой пирог на кефире с кофе: ингредиенты

  1. 160 (сто шестьдесят) гр — муки
  2. 2 (две) шт — яиц
  3. 180 (сто восемьдесят) гр — сахара
  4. 10 (десять) гр — ванильного сахара
  5. полторы ч. ложки — разрыхлителя
  6. 100 (сто) мл — кефира
  7. 100 (сто) гр — сливочного масла
  8. 3 (три) ч. ложки — кофе

Рецепт приготовления:

  • Взбейте яйца с обычным и ванильным сахаром до получения пышной побелевшей массы. Добавьте размягченное сливочное масло и хорошо взбейте миксером. Слегка нагрейте кефир и всыпьте в него кофе, оставьте на 5–10 минут. Затем влейте в миску с яичной массой. Еще раз перемешайте
  • Просейте муку с разрыхлителем и взбейте тесто до однородности. Застелите форму пергаментной бумагой и вылейте тесто. Равномерно распределите его по форме. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пирог 30–35 минут. Простой пирог на кефире с кофе можно перед подачей присыпать сахарной пудрой, или же, полить растопленным шоколадом. Белым ил черным, на ваш вкус. Корж сам по себе получается невероятно мягким и нежным. Также, можно разрезать пирог пополам, и смазать сливочным кремом. А еще, один наивкуснейший вариант — пропитать коржи ликером!
    Используйте массу вариантов приготовления! Выберите для себя самый вкусный вариант, и готовьте на здоровье!
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