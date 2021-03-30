Простой пирог на кефире с кофе — невероятный аромат от этой чудесной выпечки! И деткам очень нравится!

Простой пирог на кефире с кофе: ингредиенты

160 (сто шестьдесят) гр — муки 2 (две) шт — яиц 180 (сто восемьдесят) гр — сахара 10 (десять) гр — ванильного сахара полторы ч. ложки — разрыхлителя 100 (сто) мл — кефира 100 (сто) гр — сливочного масла 3 (три) ч. ложки — кофе

Рецепт приготовления: