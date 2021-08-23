Форель с соусом из миндаля. Изысканное блюдо для романтического ужина

Форель с соусом из миндаля поистине изысканное блюдо, которое понравится самым привередливым гурманам.
Форель с соусом из миндаля: ингредиенты
- Форель – 85 г. (восемьдесят пять грамм)
- Миндаль – 45 г. (сорок пять грамм)
- Сливочное масло – 55 г. (пятьдесят пять грамм)
- Оливковое масло – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Лимонный сок – ½ ст. л. (пол столовой ложки)
- Лук – 1 шт. (одна штука)
- Сухое вино (белое) – 2-3 ст. л. (две-три столовых ложек)
- Зелень – по вкусу
- Перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Рецепт приготовления:
- При необходимости очистите форель, можете приготовить как филе, так и целую рыбину.
- Рыбу присалите и приперчите по вкусу.
- Налейте вино в форму для запекания и разложите зелень.
- Рыбу положите на созданную подушку, сбрызните оливковым маслом.
- На четверть часа отправьте в духовой шкаф при режиме гриль.
- В это время в сковородке или сотейнике разогрейте сливочное масло, на нём жарьте предварительно измельчённые орехи.
- Когда зазолотятся орехи, выключите огонь и вводите лимонный сок.
- Положите готовую рыбку на блюдо, полейте соусом и подайте.
Форель с соусом из миндаля — настоящее блюдо для романтического вечера
Приятного аппетита!
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