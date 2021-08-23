Скатерть-Самобранка

5 420 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гаранина
    "На одну трехлитровую банку понадобится:.... " Только про чеснок не очень понятно: вероятно - 1-...До весны ничего н...
  • Татьяна Гаранина
    В каждую баночку еще добавляю по чайной ложке уксусной эссенции.До весны ничего н...
  • Елена Шувалова
    Добрый день. 1-3 ст.л. чеснока на банку? банки какого объема?Эссенция в банки или в маринад?До весны ничего н...

Форель с соусом из миндаля. Изысканное блюдо для романтического ужина

Форель с соусом из миндаля поистине изысканное блюдо, которое понравится самым привередливым гурманам.

Форель с соусом из миндаля: ингредиенты

Форель с соусом из миндаля

  1. Форель – 85 г. (восемьдесят пять грамм)
  2. Миндаль – 45 г. (сорок пять грамм)
  3. Сливочное масло – 55 г. (пятьдесят пять грамм)
  4. Оливковое масло – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  5. Лимонный сок – ½ ст. л. (пол столовой ложки)
  6. Лук – 1 шт. (одна штука)
  7. Сухое вино (белое) – 2-3 ст. л. (две-три столовых ложек)
  8. Зелень – по вкусу
  9. Перец – по вкусу
  10. Соль – по вкусу

Рецепт приготовления:

  • При необходимости очистите форель, можете приготовить как филе, так и целую рыбину.
  • Рыбу присалите и приперчите по вкусу.
  • Налейте вино в форму для запекания и разложите зелень.
  • Рыбу положите на созданную подушку, сбрызните оливковым маслом.
  • На четверть часа отправьте в духовой шкаф при режиме гриль.
  • В это время в сковородке или сотейнике разогрейте сливочное масло, на нём жарьте предварительно измельчённые орехи.
  • Когда зазолотятся орехи, выключите огонь и вводите лимонный сок.
  • Положите готовую рыбку на блюдо, полейте соусом и подайте.

Форель с соусом из миндаля — настоящее блюдо для романтического вечера

Форель с соусом из миндаля. Изысканное блюдо для романтического ужина 4

Приятного аппетита!

 

Ссылка на первоисточник
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Обсудить

Картина дня

наверх