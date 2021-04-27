Готовлю с душой: тушеная капуста по-цыгански! Капуста тушеная для пирожков

Такую капусту в моей семье любят кушать просто так, как отдельное блюдо или в качестве начинки для пирогов и пирожков. Все готовится просто и быстро, а результат пахнет на всю кухню.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

капуста, 1300 г;

лук и морковь по 1 шт;

перец сладкий, половина;

томатная паста, 2 ст.л;

растительное масло, 10 ст.л;

паприка и соль по 1 ч.л;

перец и зелень по вкусу.

Процесс приготовления

Капусту тонко шинкуем.

Лук режем тонкими полукольцами и обжариваем в растительном масле около 5 минут.

Затем добавляем морковь – соломкой или тертую на терке.

Добавляем капусту в овощи, перемешиваем и тушим 15 минут на небольшом огне. Не накрываем, но регулярно перемешиваем.

Солим по вкусу и добавляем сладкий перец, тушим 5 минут.

Добавляем томатную пасту и тушим еще 5 минут.

Теперь можно добавить любую зелень по вкусу, посолить и поперчить.

Совет: если хотите мягкую капусту, тогда можно накрыть крышкой и тушить до мягкости.

Подаем в качестве гарнира или используем как начинку для пирожков. В любом случае, вам этот рецепт должен понравиться.