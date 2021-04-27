Готовлю с душой: тушеная капуста по-цыгански! Капуста тушеная для пирожков

Такую капусту в моей семье любят кушать просто так, как отдельное блюдо или в качестве начинки для пирогов и пирожков. Все готовится просто и быстро, а результат пахнет на всю кухню.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- капуста, 1300 г;
- лук и морковь по 1 шт;
- перец сладкий, половина;
- томатная паста, 2 ст.л;
- растительное масло, 10 ст.л;
- паприка и соль по 1 ч.л;
- перец и зелень по вкусу.
Процесс приготовления
Капусту тонко шинкуем.
Лук режем тонкими полукольцами и обжариваем в растительном масле около 5 минут.
Затем добавляем морковь – соломкой или тертую на терке.
Добавляем капусту в овощи, перемешиваем и тушим 15 минут на небольшом огне. Не накрываем, но регулярно перемешиваем.
Солим по вкусу и добавляем сладкий перец, тушим 5 минут.
Добавляем томатную пасту и тушим еще 5 минут.
Теперь можно добавить любую зелень по вкусу, посолить и поперчить.
Совет: если хотите мягкую капусту, тогда можно накрыть крышкой и тушить до мягкости.
Подаем в качестве гарнира или используем как начинку для пирожков. В любом случае, вам этот рецепт должен понравиться.
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