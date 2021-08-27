Сделала и не пожалела. Особенная заготовка на зиму: специально готовлю для новогоднего стола

Такая закуска будет не только удачным дополнением праздничного стола, она станет одним из ваших любимых закусок. Баклажаны со сладким перцем, получаются пикантными, с легкой остринкой.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сладкий перец, 1 кг;

баклажаны, 1 кг;

укроп и петрушка по пучку;

чеснок, 20 зубчиков;

лавровый лист, 2 шт;

перец душистый, 4 шт;

перец горошком, 12 шт;

вода, 300 мл;

сахар, 100 г;

соль, 1 ст.л;

уксус 9 %, 40 мл.

Процесс приготовления

Очищаем баклажаны от кожуры и режем полосками при помощи овощечистки. Можно замочить их в подсоленной воде, если в них присутствует горечь.

Перцы очищаем от плодоножки, аккуратно вырезая ее, оставляя целой чашечку.

Опускаем перцы в кипяток на пару минут, чтобы они стали более мягкими.

Полоски баклажан просушиваем бумажными полотенцами и обжариваем с двух сторон на растительном масле.

Чеснок пропускаем через пресс и смешиваем с мелко резанной зеленью.

Выкладываем чесночно-зеленую массу на каждую полоску баклажан и сворачиваем рулетики.

Рулетиками фаршируем каждый перчик.

В стерилизованные баночки кладем зелень, чеснок по паре зубчиков, перцы, лавровый лист.

Теперь укладываем фаршированный перец

Варим маринад с солью и сахаром, уксусом, вливаем в банки.

Накрываем банки крышками, ставим на полотенце в кастрюле, вливаем теплу воду по плечики банок.

Стерилизуем с момента закипания воды в кастрюле 40 минут.

Закручиваем крышки, переворачиваем банки и укутываем до остывания.

Храним в подвале или в кладовке.