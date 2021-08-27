Сделала и не пожалела. Особенная заготовка на зиму: специально готовлю для новогоднего стола

Такая закуска будет не только удачным дополнением праздничного стола, она станет одним из ваших любимых закусок. Баклажаны со сладким перцем, получаются пикантными, с легкой остринкой.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сладкий перец, 1 кг;
- баклажаны, 1 кг;
- укроп и петрушка по пучку;
- чеснок, 20 зубчиков;
- лавровый лист, 2 шт;
- перец душистый, 4 шт;
- перец горошком, 12 шт;
- вода, 300 мл;
- сахар, 100 г;
- соль, 1 ст.л;
- уксус 9 %, 40 мл.
Процесс приготовления
Очищаем баклажаны от кожуры и режем полосками при помощи овощечистки. Можно замочить их в подсоленной воде, если в них присутствует горечь.
Перцы очищаем от плодоножки, аккуратно вырезая ее, оставляя целой чашечку.
Опускаем перцы в кипяток на пару минут, чтобы они стали более мягкими.
Полоски баклажан просушиваем бумажными полотенцами и обжариваем с двух сторон на растительном масле.
Чеснок пропускаем через пресс и смешиваем с мелко резанной зеленью.
Выкладываем чесночно-зеленую массу на каждую полоску баклажан и сворачиваем рулетики.
Рулетиками фаршируем каждый перчик.
В стерилизованные баночки кладем зелень, чеснок по паре зубчиков, перцы, лавровый лист.
Теперь укладываем фаршированный перец
Варим маринад с солью и сахаром, уксусом, вливаем в банки.
Накрываем банки крышками, ставим на полотенце в кастрюле, вливаем теплу воду по плечики банок.
Стерилизуем с момента закипания воды в кастрюле 40 минут.
Закручиваем крышки, переворачиваем банки и укутываем до остывания.
Храним в подвале или в кладовке.
Когда открываем баночку, перец режем порционными кусочками и красиво выкладываем на блюдо, подаем закуску к столу.
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