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Сделала и не пожалела. Особенная заготовка на зиму: специально готовлю для новогоднего стола

Такая закуска будет не только удачным дополнением праздничного стола, она станет одним из ваших любимых закусок. Баклажаны со сладким перцем, получаются пикантными, с легкой остринкой.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • сладкий перец, 1 кг;
  • баклажаны, 1 кг;
  • укроп и петрушка по пучку;
  • чеснок, 20 зубчиков;
  • лавровый лист, 2 шт;
  • перец душистый, 4 шт;
  • перец горошком, 12 шт;
  • вода, 300 мл;
  • сахар, 100 г;
  • соль, 1 ст.л;
  • уксус 9 %, 40 мл.

Процесс приготовления

Очищаем баклажаны от кожуры и режем полосками при помощи овощечистки. Можно замочить их в подсоленной воде, если в них присутствует горечь.

Сделала и не пожалела. Особенная заготовка на зиму: специально готовлю для новогоднего стола

Перцы очищаем от плодоножки, аккуратно вырезая ее, оставляя целой чашечку.

Опускаем перцы в кипяток на пару минут, чтобы они стали более мягкими.

Полоски баклажан просушиваем бумажными полотенцами и обжариваем с двух сторон на растительном масле.

Сделала и не пожалела. Особенная заготовка на зиму: специально готовлю для новогоднего стола

Чеснок пропускаем через пресс и смешиваем с мелко резанной зеленью.

Выкладываем чесночно-зеленую массу на каждую полоску баклажан и сворачиваем рулетики.

Рулетиками фаршируем каждый перчик.

Сделала и не пожалела. Особенная заготовка на зиму: специально готовлю для новогоднего стола

В стерилизованные баночки кладем зелень, чеснок по паре зубчиков, перцы, лавровый лист.

Теперь укладываем фаршированный перец

Сделала и не пожалела. Особенная заготовка на зиму: специально готовлю для новогоднего стола

Варим маринад с солью и сахаром, уксусом, вливаем в банки.

Накрываем банки крышками, ставим на полотенце в кастрюле, вливаем теплу воду по плечики банок.

Стерилизуем с момента закипания воды в кастрюле 40 минут.

Сделала и не пожалела. Особенная заготовка на зиму: специально готовлю для новогоднего стола

Закручиваем крышки, переворачиваем банки и укутываем до остывания.

Храним в подвале или в кладовке.

 

Когда открываем баночку, перец режем порционными кусочками и красиво выкладываем на блюдо, подаем закуску к столу.

Сделала и не пожалела. Особенная заготовка на зиму: специально готовлю для новогоднего стола

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