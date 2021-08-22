Делаю на завтрак за 10 минут уже много лет. Все довольны: вкуснота с начинкой

Пышные и мягкие пирожки на кефире с любой начинкой. Я попробовала сделать с яйцами и зеленым луком, а вы можете сделать с другими продуктами. Вкусно получается с куриной печенью, фаршем.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
кефир, 250 г;
сода, 1 ч.л;
сыр, 100 г;
сахар, 1 ч.л;
мука, 400 г;
яйца вареные, 4 шт;
лук зеленый и укроп.
Процесс приготовления
Кефир смешиваем с солью и сахаром, содой.
Добавляем тертый на крупной терке сыр, перемешиваем.
Всыпаем просеянную муку и вымешиваем мягкое и эластичное тесто.
Делим его на порционные кусочки, скатываем колобки.
Накрываем и оставляем на 10 минут
Яйца, зеленый лук и укроп мелко рубим, солим и перчим, смешиваем.
Каждый колобок раскатываем.
Совет: можно раскатывать на столе, присыпанном мукой или смазанный маслом. Руки также можно смазать маслом.
Формируем пирожки с начинкой и обжариваем их на растительном масле до румяности с двух сторон.
Кефирное тесто всегда получается отлично, оно остается мягким и пышным, даже после того, как вы снимаете его со сковороды. Можно подавать со сметаной или растопленным сливочным маслом.
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