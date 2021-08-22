Скатерть-Самобранка

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Делаю на завтрак за 10 минут уже много лет. Все довольны: вкуснота с начинкой

Пышные и мягкие пирожки на кефире с любой начинкой. Я попробовала сделать с яйцами и зеленым луком, а вы можете сделать с другими продуктами. Вкусно получается с куриной печенью, фаршем.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кефир, 250 г;

сода, 1 ч.л;

сыр, 100 г;

сахар, 1 ч.л;

мука, 400 г;

яйца вареные, 4 шт;

лук зеленый и укроп.

Процесс приготовления

Кефир смешиваем с солью и сахаром, содой.

Добавляем тертый на крупной терке сыр, перемешиваем.

Всыпаем просеянную муку и вымешиваем мягкое и эластичное тесто.

Делим его на порционные кусочки, скатываем колобки.

Накрываем и оставляем на 10 минут

Яйца, зеленый лук и укроп мелко рубим, солим и перчим, смешиваем.

Каждый колобок раскатываем.

Совет: можно раскатывать на столе, присыпанном мукой или смазанный маслом. Руки также можно смазать маслом.

Формируем пирожки с начинкой и обжариваем их на растительном масле до румяности с двух сторон.

Делаю на завтрак за 10 минут уже много лет. Все довольны: вкуснота с начинкой

Кефирное тесто всегда получается отлично, оно остается мягким и пышным, даже после того, как вы снимаете его со сковороды. Можно подавать со сметаной или растопленным сливочным маслом.

Делаю на завтрак за 10 минут уже много лет. Все довольны: вкуснота с начинкой

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