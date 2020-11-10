10 отличных рецептов заготовок из помидоров на зиму

1.Домашний кетчуп
Ингредиенты:
-350 г помидоров,
-4 ст ложки растительного масла,
-1/3 ч ложки соли,
-1/4 ч ложки сахара,
-3 дольки чеснока,
-1/2 ч ложки уксуса, перец
Приготовление:
Помидоры ошпарить, снять кожицу и вырезать черенки.
Обжарить на растительном масле до мягкости. Протереть через мелкое сито для избавления от зерен. Выложить в кастрюлю и выпарить лишнюю жидкость.
Для сокращения времени упаривания жидкость, слившуюся сразу после выкладывания в сито, лучше вылить.
Добавить соль, сахар, уксус и измельченный чеснок.
При желании перед протиранием через сито в томаты можно добавить пассированные лук и морковь.
2.Салат «Просто гениальный».
Ингредиенты:
● 1 кг. — капусты
● 1 кг. — помидор
● 1 кг. — огурчиков
● 1 кг. — сладкого перчика
● 1 кг. морковки
Если чего-то из овощей нет —— то берете 2 кг. другого овоща.
Приготовление:
Всё порезать как на салатик, морковку на терке.
Все овощи смешать.
И туда добавить;
раст. масло -200гр.
уксуса 9% 200 гр.
соль — 8 ч. ложек
сахарок — 16 ч. ложек
Все перемешать
Поставить на огонь
Довести до кипения
И кипятить ровно 2 мин
Сразу разложить по банкам. Закатать. Укутать
Девочки…. такая вкуснота…. помидорки свежак, капусточка хрустит….
3.Аджика «Огонек»
Ингредиенты:
-1 кг помидор,
-1 кг перец болгарский сладкий (желательно красный),
-0.5 кг чеснока,
-1 пачка перец чили (20 г.),
-3 ст.л. соли,
-100 г. сушеный корень петрушки.
Приготовление:
1. Чеснок, помидоры, перец болгарский перекрутить на мясорубке.(мелкая решетка).
2. Добавить перец чили, соль и измельченный корень петрушки, перемешать и оставить на сутки постоянно помешивая.
3. Разложить в сухие, стерильные и охлажденные стеклянные банки, хранить в холодильнике неопределенное время.
4.Замороженные помидоры
Приготовление:
C помидорок снять шкурку, перекрутить в блендере и переложить в формочки на 2 часа в морозилку.
Использовать такие мороженные помидоры можно при варке борща, овощного супа, тушении картошки или в соусы.
5.Салат из помидоров на зиму
Кроме того, что помидоры можно мариновать и засаливать на зиму, из них можно готовить очень вкусные салаты. Сегодня расскажем об очень простом салате из помидоров на зиму, который не нужно стерилизовать, достаточно его тщательно проварить и разложить по банкам.
Для того чтобы приготовить салат из помидоров на зиму вам потребуется:
* помидоры — 2 кг.,
* свежие огурцы — 500 грамм,
* репчатый лук — 0,5 кг.,
* морковь — 0,5 кг.,
* болгарский перец (цветной) — 1,5 кг.,
* черный душистый перец горошком — 10 штук,
* лавровый лист — 2 штуки,
* растительное масло (без запаха) — 1 стакан,
* сахарный песок — 1 стакан,
* соль — 2,5 ст. ложки,
* уксус столовый (9%) — 0,5 стакана.
Как правильно приготовить салат из помидоров на зиму
Для начала нужно промыть и немного обсушить все овощи. Затем нужно почистить болгарский перец ,удалив семена и плодоножку.
Морковь очищаем и натираем на терке для корейских салатов.
Промытые помидоры ,огурцы и перец нарезаем произвольно, желательно чтобы это все было нарезано одинаково.
Репчатый лук очищаем и нарезаем толстыми полукольцами.
Все подготовленные овощи перекладываем в глубокую кастрюлю и добавляем сахар, соль, перец горошком, лавровый лист, затем вливаем масло и уксус. Все аккуратно перемешиваем. Кастрюлю накрываем крышкой и оставляем настаиваться при комнатной температуре не менее одного часа.
После ставим кастрюлю на огонь и доводим массу до кипения, после убавляем огонь и не забывая помешивать массу варим еще минут 10.
В предварительно подготовленные (стерилизованные) банки раскладываем горячий салат и закатываем прокипяченными металлическими крышками. Укутываем банки теплым одеялом и оставляем на ночь до полного остывания. Салат из помидоров храним в прохладном месте.
Готовый салат хорош как самостоятельная закуска, в качестве гарнира к плову, мясным блюдам или отварному картофелю и макаронам, так и в качестве добавки в супы, рассольник.
6.ПОМИДОРЫ В ЗАГАДОЧНОМ МАРИНАДЕ
Несколько лет назад познакомилась с этим рецептом у подруги во время подготовки к вечеринке. Она открыла банку помидоров, предложила попробовать, мы попробовали помидоры… потом рассол… и не донесли помидорчики до праздничного стола, все съели на кухне.
Итак, начинаем. Отбираем помидоры одного размера, любого, как вы любите. Моем, укладываем в простерилизованные банки. Обычно я мариную в одно- или полуторалитровых, но это по другим рецептам. По этому рецепту использую только трехлитровые банки (когда попробуете, поймете почему).
Далее. Заливаю кипятком, выдерживаю 5 -7 минут, сливаю в кастрюлю, добавляю на порцию слитого настоя с каждой 3-х литровой банки: 2,5 столовые ложки соли, 4 столовые ложки сахара, 5 гвоздичек, 10 горошин черного перца, щепотку молотого красного перца, 2 лавровых листика, 2 очищенных зубчика чеснока.
Доводим всё до кипения, в момент закипания вливаем в рассол по 1 столовой ложке уксусной эссенции и водки, заливаем в банку, закатываем, переворачиваем. После охлаждения переворачиваем обратно и храним, как привыкли.
Вкус получается необыкновенный, рассол пьется как приятный напиток. Несмотря на наличие уксуса, он совсем не ощущается!
7. Закуска из кабачков с помидорами
3 кг кабачков
1 кг сладкого перца
1 кг спелых помидоров
200 г петрушки
2-3 головки чеснока
80 г соли
200 г сахара
350 мл растительного масла
100 мл 9% уксуса
6-10 горошин черного перца
выход 4-4,5 л
Томаты и чеснок пропустить через мясорубку, добавить мелко нарезанную петрушку, сахар, соль, масло, перец и уксус и довести до кипения. В кипящий маринад положить кабачки, порезанные крупными кубиками (2-3 см) и сладкий перец, порезанный кусочками 2-3 см. Кипятить 45-60 мин, горячим разложить в подготовленные банки, закатать, перевернуть до полного охлаждения.
p.s. вместо кабачков можно использовать баклажаны или брать их в одинаковых пропорциях с кабачками
8.Томатный сок на зиму.
Ингредиенты:
• Помидоры
• Соль
• Сахар
Приготовление:
С 1 кг томатов получается примерно 1 литр сока.
Томаты хорошо промываем в воде, затем вырезаем подпорченные места и разрезаем на кусочки. Складываем в кастрюлю, наливаем на дно немного воды (1/4 стакана чтобы томаты не пригорели) и ставим вариться на медленный огонь. Постепенно, томаты начинают увариваться дают сок и закипают. Даём им немного повариться минут 10, выключаем огонь и даем остыть. Затем протираем через сито. От того насколько хорошо протирать томаты зависит сколько мякоти будет в соке. Протертый томатный сок возвращаем на огонь. Добавляем в кастрюлю соль и сахар, кто какой вкус любит. Мы добавляем по половине столовой ложки соли и сахара. Сок получается слегка подсоленный. После того как сок закипел, даем ему повариться 15-20 минут. К этому времени должны быть готовы банки для консервирования: моем и ставим в духовку стерилизоваться на 15-20 минут. Сок покипел, достаём горячие банки из духовки, разливаем в них кипящий сок и покрепче закручиваем крышками, которые тоже стерилизовались в кипящей воде. Банки переворачиваем вниз крышками и оставляем их остывать.
Томатный сок готов, убираем банки на хранение. Кстати, такой сок можно хранить в квартире.
9.Салат «Анкл Бэнс»
Ингредиенты:
-помидоры — 2-2,5 кг помидоров
-чеснок — 100 грамм
-перец чили — 1/2 шт.
-перец сладкий — три штуки.
-баклажаны — 500 грамм
-лук репчатый — 3 головки
-морковь — три штуки.
-сахар — 1 стакан
-соль — две столовых ложки
-масло подсолнечное — 1 стакан
-эссенция уксусная — 1 дес. ложка
Способ приготовления:
Нарежем небольшими кубиками помидоры, добавим рубленый чеснок, мелко нарезанный горький перец, нарезанные кубиками баклажаны, сладкий перец, лук, натертую на терке морковь, масло, соль. Тушим после закипания 45-50 мин.
Затем добавим уксус, поварить еще 5 мин. Разложим сразу в стеклянные стерилизованные банки и закатаем железными крышками.
10. Бочковые помидоры в банке.
Скоро ведь у нас начнётся пора заготовок на зиму, я имею ввиду, консервирование. Но такие, бочковые помидоры, которые можно сделать в банке,они смогут Вас порадовать раньше, чем Вы начнёте консервацию. Очень простой рецепт. Получаются очень вкусными. Их можно делать пока будут у Вас свежие помидоры.
Ингредиенты :
помидоры (на 3-х литровую банку около 1.5 кг)
8 горошин черного перца
8 горошин душистого перца
6 лавровых листиков
4 зубчика чеснока
10-20 г горчичного порошка
острый перец по вкусу
букет зелени (вишня, смородина, хрен, укроп)
на 1 литр холодной кипяченой воды 2 ст. ложки крупной соли с горкой
белые х/б тряпочки
горчичный порошок для присыпания.
Кипятим воду из расчета 1.5 литра на одну 3-х литровую банку.
Нам нужна холодная кипяченная вода.
В чистые сухие банки закладываем все специи, букет зелени, горчицу.
Далее плотненько вымытые и наколотые зубочисткой в нескольких местах помидоры, (можно не колоть, это влияет лишь на время засолки).
В 1 литре кипяченой воды комнатной температуры развести соль и залить рассол в банку с помидорами.
На помидоры положить обваренную белую хлопчато-бумажную тряпочку и на нее насыпать столовую ложку горчичного порошка. Это делается для того, чтобы сверху не начала образовываться плесень.
Банку, не закрывая крышкой, оставить при комнатной температуре на 1~2 недели.
По прошествии этого времени закрыть полиэтиленовой крышкой (не снимая тряпочки) и убрать в холодильник для окончательного дозревания.
Готовность через 2~4 недели.
По ходу дела может немного испариться рассол или появится сверху плесень, тогда воду долить, а тряпочку с горчицей заменить на новую.
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