10 отличных рецептов заготовок из помидоров на зиму

1.Домашний кетчуп

Ингредиенты:

-350 г помидоров,

-4 ст ложки растительного масла,

-1/3 ч ложки соли,

-1/4 ч ложки сахара,

-3 дольки чеснока,

-1/2 ч ложки уксуса, перец

Приготовление:

Помидоры ошпарить, снять кожицу и вырезать черенки.

Обжарить на растительном масле до мягкости. Протереть через мелкое сито для избавления от зерен. Выложить в кастрюлю и выпарить лишнюю жидкость.

Для сокращения времени упаривания жидкость, слившуюся сразу после выкладывания в сито, лучше вылить.

Добавить соль, сахар, уксус и измельченный чеснок.

При желании перед протиранием через сито в томаты можно добавить пассированные лук и морковь.

2.Салат «Просто гениальный».

Ингредиенты:

● 1 кг. — капусты

● 1 кг. — помидор

● 1 кг. — огурчиков

● 1 кг. — сладкого перчика

● 1 кг. морковки

Если чего-то из овощей нет —— то берете 2 кг. другого овоща.

Приготовление:

Всё порезать как на салатик, морковку на терке.

Все овощи смешать.

И туда добавить;

раст. масло -200гр.

уксуса 9% 200 гр.

соль — 8 ч. ложек

сахарок — 16 ч. ложек

Все перемешать

Поставить на огонь

Довести до кипения

И кипятить ровно 2 мин

Сразу разложить по банкам. Закатать. Укутать

Девочки…. такая вкуснота…. помидорки свежак, капусточка хрустит….

3.Аджика «Огонек»

Ингредиенты:

-1 кг помидор,

-1 кг перец болгарский сладкий (желательно красный),

-0.5 кг чеснока,

-1 пачка перец чили (20 г.),

-3 ст.л. соли,

-100 г. сушеный корень петрушки.

Приготовление:

1. Чеснок, помидоры, перец болгарский перекрутить на мясорубке.(мелкая решетка).

2. Добавить перец чили, соль и измельченный корень петрушки, перемешать и оставить на сутки постоянно помешивая.

3. Разложить в сухие, стерильные и охлажденные стеклянные банки, хранить в холодильнике неопределенное время.

4.Замороженные помидоры

Приготовление:

C помидорок снять шкурку, перекрутить в блендере и переложить в формочки на 2 часа в морозилку.

Использовать такие мороженные помидоры можно при варке борща, овощного супа, тушении картошки или в соусы.

5.Салат из помидоров на зиму

Кроме того, что помидоры можно мариновать и засаливать на зиму, из них можно готовить очень вкусные салаты. Сегодня расскажем об очень простом салате из помидоров на зиму, который не нужно стерилизовать, достаточно его тщательно проварить и разложить по банкам.

Для того чтобы приготовить салат из помидоров на зиму вам потребуется:

* помидоры — 2 кг.,

* свежие огурцы — 500 грамм,

* репчатый лук — 0,5 кг.,

* морковь — 0,5 кг.,

* болгарский перец (цветной) — 1,5 кг.,

* черный душистый перец горошком — 10 штук,

* лавровый лист — 2 штуки,

* растительное масло (без запаха) — 1 стакан,

* сахарный песок — 1 стакан,

* соль — 2,5 ст. ложки,

* уксус столовый (9%) — 0,5 стакана.

Как правильно приготовить салат из помидоров на зиму

Для начала нужно промыть и немного обсушить все овощи. Затем нужно почистить болгарский перец ,удалив семена и плодоножку.

Морковь очищаем и натираем на терке для корейских салатов.

Промытые помидоры ,огурцы и перец нарезаем произвольно, желательно чтобы это все было нарезано одинаково.

Репчатый лук очищаем и нарезаем толстыми полукольцами.

Все подготовленные овощи перекладываем в глубокую кастрюлю и добавляем сахар, соль, перец горошком, лавровый лист, затем вливаем масло и уксус. Все аккуратно перемешиваем. Кастрюлю накрываем крышкой и оставляем настаиваться при комнатной температуре не менее одного часа.

После ставим кастрюлю на огонь и доводим массу до кипения, после убавляем огонь и не забывая помешивать массу варим еще минут 10.

В предварительно подготовленные (стерилизованные) банки раскладываем горячий салат и закатываем прокипяченными металлическими крышками. Укутываем банки теплым одеялом и оставляем на ночь до полного остывания. Салат из помидоров храним в прохладном месте.

Готовый салат хорош как самостоятельная закуска, в качестве гарнира к плову, мясным блюдам или отварному картофелю и макаронам, так и в качестве добавки в супы, рассольник.

6.ПОМИДОРЫ В ЗАГАДОЧНОМ МАРИНАДЕ

Несколько лет назад познакомилась с этим рецептом у подруги во время подготовки к вечеринке. Она открыла банку помидоров, предложила попробовать, мы попробовали помидоры… потом рассол… и не донесли помидорчики до праздничного стола, все съели на кухне.

Итак, начинаем. Отбираем помидоры одного размера, любого, как вы любите. Моем, укладываем в простерилизованные банки. Обычно я мариную в одно- или полуторалитровых, но это по другим рецептам. По этому рецепту использую только трехлитровые банки (когда попробуете, поймете почему).

Далее. Заливаю кипятком, выдерживаю 5 -7 минут, сливаю в кастрюлю, добавляю на порцию слитого настоя с каждой 3-х литровой банки: 2,5 столовые ложки соли, 4 столовые ложки сахара, 5 гвоздичек, 10 горошин черного перца, щепотку молотого красного перца, 2 лавровых листика, 2 очищенных зубчика чеснока.

Доводим всё до кипения, в момент закипания вливаем в рассол по 1 столовой ложке уксусной эссенции и водки, заливаем в банку, закатываем, переворачиваем. После охлаждения переворачиваем обратно и храним, как привыкли.

Вкус получается необыкновенный, рассол пьется как приятный напиток. Несмотря на наличие уксуса, он совсем не ощущается!

7. Закуска из кабачков с помидорами

3 кг кабачков

1 кг сладкого перца

1 кг спелых помидоров

200 г петрушки

2-3 головки чеснока

80 г соли

200 г сахара

350 мл растительного масла

100 мл 9% уксуса

6-10 горошин черного перца

выход 4-4,5 л

Томаты и чеснок пропустить через мясорубку, добавить мелко нарезанную петрушку, сахар, соль, масло, перец и уксус и довести до кипения. В кипящий маринад положить кабачки, порезанные крупными кубиками (2-3 см) и сладкий перец, порезанный кусочками 2-3 см. Кипятить 45-60 мин, горячим разложить в подготовленные банки, закатать, перевернуть до полного охлаждения.

p.s. вместо кабачков можно использовать баклажаны или брать их в одинаковых пропорциях с кабачками

8.Томатный сок на зиму.

Ингредиенты:

• Помидоры

• Соль

• Сахар

Приготовление:

С 1 кг томатов получается примерно 1 литр сока.

Томаты хорошо промываем в воде, затем вырезаем подпорченные места и разрезаем на кусочки. Складываем в кастрюлю, наливаем на дно немного воды (1/4 стакана чтобы томаты не пригорели) и ставим вариться на медленный огонь. Постепенно, томаты начинают увариваться дают сок и закипают. Даём им немного повариться минут 10, выключаем огонь и даем остыть. Затем протираем через сито. От того насколько хорошо протирать томаты зависит сколько мякоти будет в соке. Протертый томатный сок возвращаем на огонь. Добавляем в кастрюлю соль и сахар, кто какой вкус любит. Мы добавляем по половине столовой ложки соли и сахара. Сок получается слегка подсоленный. После того как сок закипел, даем ему повариться 15-20 минут. К этому времени должны быть готовы банки для консервирования: моем и ставим в духовку стерилизоваться на 15-20 минут. Сок покипел, достаём горячие банки из духовки, разливаем в них кипящий сок и покрепче закручиваем крышками, которые тоже стерилизовались в кипящей воде. Банки переворачиваем вниз крышками и оставляем их остывать.

Томатный сок готов, убираем банки на хранение. Кстати, такой сок можно хранить в квартире.

9.Салат «Анкл Бэнс»

Ингредиенты:

-помидоры — 2-2,5 кг помидоров

-чеснок — 100 грамм

-перец чили — 1/2 шт.

-перец сладкий — три штуки.

-баклажаны — 500 грамм

-лук репчатый — 3 головки

-морковь — три штуки.

-сахар — 1 стакан

-соль — две столовых ложки

-масло подсолнечное — 1 стакан

-эссенция уксусная — 1 дес. ложка

Способ приготовления:

Нарежем небольшими кубиками помидоры, добавим рубленый чеснок, мелко нарезанный горький перец, нарезанные кубиками баклажаны, сладкий перец, лук, натертую на терке морковь, масло, соль. Тушим после закипания 45-50 мин.

Затем добавим уксус, поварить еще 5 мин. Разложим сразу в стеклянные стерилизованные банки и закатаем железными крышками.

10. Бочковые помидоры в банке.

Скоро ведь у нас начнётся пора заготовок на зиму, я имею ввиду, консервирование. Но такие, бочковые помидоры, которые можно сделать в банке,они смогут Вас порадовать раньше, чем Вы начнёте консервацию. Очень простой рецепт. Получаются очень вкусными. Их можно делать пока будут у Вас свежие помидоры.

Ингредиенты :

помидоры (на 3-х литровую банку около 1.5 кг)

8 горошин черного перца

8 горошин душистого перца

6 лавровых листиков

4 зубчика чеснока

10-20 г горчичного порошка

острый перец по вкусу

букет зелени (вишня, смородина, хрен, укроп)

на 1 литр холодной кипяченой воды 2 ст. ложки крупной соли с горкой

белые х/б тряпочки

горчичный порошок для присыпания.

Кипятим воду из расчета 1.5 литра на одну 3-х литровую банку.

Нам нужна холодная кипяченная вода.

В чистые сухие банки закладываем все специи, букет зелени, горчицу.

Далее плотненько вымытые и наколотые зубочисткой в нескольких местах помидоры, (можно не колоть, это влияет лишь на время засолки).

В 1 литре кипяченой воды комнатной температуры развести соль и залить рассол в банку с помидорами.

На помидоры положить обваренную белую хлопчато-бумажную тряпочку и на нее насыпать столовую ложку горчичного порошка. Это делается для того, чтобы сверху не начала образовываться плесень.

Банку, не закрывая крышкой, оставить при комнатной температуре на 1~2 недели.

По прошествии этого времени закрыть полиэтиленовой крышкой (не снимая тряпочки) и убрать в холодильник для окончательного дозревания.

Готовность через 2~4 недели.

По ходу дела может немного испариться рассол или появится сверху плесень, тогда воду долить, а тряпочку с горчицей заменить на новую.