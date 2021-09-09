Мясные рулетики с сочной начинкой. Для тех, кто любит сытно и вкусно поесть

Мясные рулетики с сочной начинкой получаются просто божественными на вкус, они понравятся всем вашим родным и друзьям.

Мясные рулетики с сочной начинкой: ингредиенты

Свинина — 500 гр. (пятьсот грамм) Твёрдый сыр — 100-130 гр. (сто — сто тридцать грамм) Сладкий перец — 1 шт. (одна штука) Молотый чёрный перец Соль

Процесс приготоления:

Свинину нарежьте пласты и отбейте, посолите, поперчите.

Перец и сыр нарежьте длинными брусками и выложите на пласт мяса.

В разогретой с растительным маслом сковороде обжарьте рулетики до золотистой корочки.

Затем выложите рулетики в форму для выпекания и доведите до готовности в течение 10-15 минут при 80 градусах.

Мясные рулетики с сочной начинкой — вкусные и невероятно вкусные

Приятного аппетита!