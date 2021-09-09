Мясные рулетики с сочной начинкой. Для тех, кто любит сытно и вкусно поесть

Мясные рулетики с сочной начинкой получаются просто божественными на вкус, они понравятся всем вашим родным и друзьям.
Мясные рулетики с сочной начинкой: ингредиенты
- Свинина — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Твёрдый сыр — 100-130 гр. (сто — сто тридцать грамм)
- Сладкий перец — 1 шт. (одна штука)
- Молотый чёрный перец
- Соль
Процесс приготоления:
- Свинину нарежьте пласты и отбейте, посолите, поперчите.
- Перец и сыр нарежьте длинными брусками и выложите на пласт мяса.
- В разогретой с растительным маслом сковороде обжарьте рулетики до золотистой корочки.
- Затем выложите рулетики в форму для выпекания и доведите до готовности в течение 10-15 минут при 80 градусах.
Мясные рулетики с сочной начинкой — вкусные и невероятно вкусные
Приятного аппетита!
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