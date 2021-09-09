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Мясные рулетики с сочной начинкой. Для тех, кто любит сытно и вкусно поесть

Мясные рулетики с сочной начинкой получаются просто божественными на вкус, они понравятся всем вашим родным и друзьям.

Мясные рулетики с сочной начинкой: ингредиенты

Мясные рулетики с сочной начинкой

  1. Свинина — 500 гр. (пятьсот грамм)
  2. Твёрдый сыр — 100-130 гр. (сто — сто тридцать грамм)
  3. Сладкий перец — 1 шт. (одна штука)
  4. Молотый чёрный перец
  5. Соль

Процесс приготоления:

  • Свинину нарежьте пласты и отбейте, посолите, поперчите.
  • Перец и сыр нарежьте длинными брусками и выложите на пласт мяса.
  • В разогретой с растительным маслом сковороде обжарьте рулетики до золотистой корочки.
  • Затем выложите рулетики в форму для выпекания и доведите до готовности в течение 10-15 минут при 80 градусах.

Мясные рулетики с сочной начинкой — вкусные и невероятно вкусные

Мясные рулетики с сочной начинкой. Для тех, кто любит сытно и вкусно поесть 6

Приятного аппетита!

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