Как приготовить вкуснейший балык из скумбрии. Рецепт балыка из рыбы

Рецепт этой вкусной закуски, мне когда-то посоветовала подруга. Теперь ни один праздник у нас не обходится без этого блюда, которое превосходит своим вкусом многие рыбные закуски. Очень советую и вам попробовать этот рецепт.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

скумбрия, 2 шт;

соль, 1 ч.л;

сахар, 0.5 ч.л;

горчица сухая, 1 ч.л;

перец, 0.5 ч.л;

гвоздика, 14 шт;

перец душистый, 10 шт;

лавровый лист, 4 шт

Процесс приготовления

Рыбу очищаем от всего лишнего, промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Разделываем рыбу на филе.

Раскладываем пищевую пленку на столе и выкладываем листики лаврового листа, пару штук.

Сверху кладем 1 филе, посыпаем всеми перечисленными специями, переворачиваем и посыпаем с другой стороны.

Совет: чтобы рыба хорошо мариновалась, соль и специи втирайте в филе.

Сверху кладем еще филе и повторяем процедуру с солью и специями.

Таким образом делаем и следующие 2 тушки рыбки.

Теперь этот «бутерброд» плотно обматываем пленкой.

Получается у нас 2 упаковки с рыбой.

Маринуем в холодильнике 12 часов.

Промываем под проточной водой и просушиваем салфетками.

Подвешиваем тушки в проветриваемом помещении, можно на кухне.

Вялится рыбка будет 2 суток, можно попробовать уже через сутки.