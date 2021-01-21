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Как приготовить вкуснейший балык из скумбрии. Рецепт балыка из рыбы

Рецепт этой вкусной закуски, мне когда-то посоветовала подруга. Теперь ни один праздник у нас не обходится без этого блюда, которое превосходит своим вкусом многие рыбные закуски. Очень советую и вам попробовать этот рецепт.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • скумбрия, 2 шт;
  • соль, 1 ч.л;
  • сахар, 0.5 ч.л;
  • горчица сухая, 1 ч.л;
  • перец, 0.5 ч.л;
  • гвоздика, 14 шт;
  • перец душистый, 10 шт;
  • лавровый лист, 4 шт

Процесс приготовления

Рыбу очищаем от всего лишнего, промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Разделываем рыбу на филе.

Раскладываем пищевую пленку на столе и выкладываем листики лаврового листа, пару штук.

Сверху кладем 1 филе, посыпаем всеми перечисленными специями, переворачиваем и посыпаем с другой стороны.

Совет: чтобы рыба хорошо мариновалась, соль и специи втирайте в филе.

Сверху кладем еще филе и повторяем процедуру с солью и специями.

Таким образом  делаем и следующие 2 тушки рыбки.

Теперь этот «бутерброд» плотно обматываем пленкой.

Получается у нас 2 упаковки с рыбой.

Маринуем в холодильнике 12 часов.

Промываем под проточной водой и просушиваем салфетками.

Подвешиваем тушки в проветриваемом помещении, можно на кухне.

Вялится рыбка будет 2 суток, можно попробовать уже через сутки.

Как приготовить вкуснейший балык из скумбрии. Рецепт балыка из рыбы

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