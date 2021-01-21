Как приготовить вкуснейший балык из скумбрии. Рецепт балыка из рыбы

Рецепт этой вкусной закуски, мне когда-то посоветовала подруга. Теперь ни один праздник у нас не обходится без этого блюда, которое превосходит своим вкусом многие рыбные закуски. Очень советую и вам попробовать этот рецепт.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- скумбрия, 2 шт;
- соль, 1 ч.л;
- сахар, 0.5 ч.л;
- горчица сухая, 1 ч.л;
- перец, 0.5 ч.л;
- гвоздика, 14 шт;
- перец душистый, 10 шт;
- лавровый лист, 4 шт
Процесс приготовления
Рыбу очищаем от всего лишнего, промываем и просушиваем бумажными полотенцами.
Разделываем рыбу на филе.
Раскладываем пищевую пленку на столе и выкладываем листики лаврового листа, пару штук.
Сверху кладем 1 филе, посыпаем всеми перечисленными специями, переворачиваем и посыпаем с другой стороны.
Совет: чтобы рыба хорошо мариновалась, соль и специи втирайте в филе.
Сверху кладем еще филе и повторяем процедуру с солью и специями.
Таким образом делаем и следующие 2 тушки рыбки.
Теперь этот «бутерброд» плотно обматываем пленкой.
Получается у нас 2 упаковки с рыбой.
Маринуем в холодильнике 12 часов.
Промываем под проточной водой и просушиваем салфетками.
Подвешиваем тушки в проветриваемом помещении, можно на кухне.
Вялится рыбка будет 2 суток, можно попробовать уже через сутки.
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