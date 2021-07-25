Суп по-деревенски. Разнообразьте своё меню шикарным блюдом

Суп по-деревенски получается очень наваристым и невероятно вкусным.
Суп по-деревенски: ингредиенты
- Бульон из курицы или любого мяса — 0,5 л. (пол литра)
- Мясо говядины без костей — 260 гр. (двести шестьдесят грамм)
- Крупа — ячка — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Картошка — 3 шт. (три штуки)
- Кукуруза консервированная — 60 гр. (шестьдесят грамм)
- Морковка — 1 шт. (одна штука)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Растительное масло — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Томат — 1 шт. (одна штука)
- Горошек зелёный консервированный — 90 гр. (девяносто грамм)
- Лавровый лист — 1 шт. (одна штука)
- Перец горошком,- 4 шт. (четыре штуки)
- Соль — по вкусу
- Сельдерей — 50 гр. (пятьдесят грамм)
Способ приготовления:
- Разогрейте в кастрюле масло, введите перец и лавровый лист.
- Мясо промойте и нарежьте на некрупные кусочки, затем выложите в раскалённое масло и доведите до готовности.
- Лук и морковь очистите и нарежьте кубиками, картошку нарежьте некрупными кусками.
- С томата удалите кожицу, нарежьте на кусочки.
- К мясу добавьте бульон, доведите до кипения.
- Затем введите ячку и овощи, посолите.
- После того как суп будет почти готов, добавьте кукурузу и горошек.
- После того, как суп закипит, можете выключите.
Суп по-деревенски — уникальный, ароматный и вкусный.
Приятного аппетита!
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