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Суп по-деревенски. Разнообразьте своё меню шикарным блюдом

Суп по-деревенски получается очень наваристым и невероятно вкусным.

Суп по-деревенски: ингредиенты

Суп по-деревенски

  1. Бульон из курицы или любого мяса — 0,5 л. (пол литра)
  2. Мясо говядины без костей — 260 гр. (двести шестьдесят грамм)
  3. Крупа — ячка — 3 ст. л (три столовые ложки)
  4. Картошка — 3 шт. (три штуки)
  5. Кукуруза консервированная — 60 гр. (шестьдесят грамм)
  6. Морковка — 1 шт. (одна штука)
  7. Лук — 1 шт. (одна штука)
  8. Растительное масло — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  9. Томат — 1 шт. (одна штука)
  10. Горошек зелёный консервированный — 90 гр. (девяносто грамм)
  11. Лавровый лист — 1 шт. (одна штука)
  12. Перец горошком,- 4 шт. (четыре штуки)
  13. Соль — по вкусу
  14. Сельдерей — 50 гр. (пятьдесят грамм)

Способ приготовления:

  • Разогрейте в кастрюле масло, введите перец и лавровый лист.
  • Мясо промойте и нарежьте на некрупные кусочки, затем выложите в раскалённое масло и доведите до готовности.
  • Лук и морковь очистите и нарежьте кубиками, картошку нарежьте некрупными кусками.
  • С томата удалите кожицу, нарежьте на кусочки.
  • К мясу добавьте бульон, доведите до кипения.
  • Затем введите ячку и овощи, посолите.
  • После того как суп будет почти готов, добавьте кукурузу и горошек.
  • После того, как суп закипит, можете выключите.

Суп по-деревенски — уникальный, ароматный и вкусный.

Суп по-деревенски. Разнообразьте своё меню шикарным блюдом 2

Приятного аппетита!

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