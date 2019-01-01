В последние месяцы зефир стал весьма модным десертом. Готовим его дома

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● Сахар — 200 гр

● Белки яичные — 200 гр(вес одного белка примерно 30 – 40 грамм).

● Сливки — 200 гр

● Желатин — 10 гр

● Сироп (малиновый, клубничный) по вашему вкусу — 200 гр

● Пудра сахарная

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Выливаем фруктовый сироп, который мы выбрали дляприготовления, в кастрюльку, добавляем в него сахар и варим смесь на слабом огне до загустения.

Важно – во время варки, все время помешивайте сироп, чтобы он не подгорел.

2. Белки охлаждаем в холодильнике, а затем достаем их из холодильника и хорошенько взбиваем. В белки при взбивании добавим немного лимонной кислоты.

3. Охлаждаем сливки и тоже их взбиваем.

4. Желатин разводим согласно инструкции на упаковке.

5. Когда смесь фруктового сиропа с сахаром станет густой, снимем ее с огня и добавим взбитые сливки, взбитые белки и желатин. Все хорошо перемешаем, а еще лучше взбиваем.

7. Форму, в которой будет застывать зефир, обильно посыпаем сахарной пудрой. Распределяем в форму зефирную массу, а сверху тоже посыпаем сахарной пудрой.

8. Помещаем наш десерт в холодильник на 2 – 3 часа.

9. Затем вырезам фигурки нужной формы и наслаждаемся! Вкуснейший домашний зефир готов.

Приятного Вам аппетита!