В последние месяцы зефир стал весьма модным десертом. Готовим его дома

Вкуснейший домашний зефир готовится очень просто!
ИНГРЕДИЕНТЫ:
● Сахар — 200 гр
● Белки яичные — 200 гр(вес одного белка примерно 30 – 40 грамм).
● Сливки — 200 гр
● Желатин — 10 гр
● Сироп (малиновый, клубничный) по вашему вкусу — 200 гр
● Пудра сахарная
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Выливаем фруктовый сироп, который мы выбрали дляприготовления, в кастрюльку, добавляем в него сахар и варим смесь на слабом огне до загустения.
Важно – во время варки, все время помешивайте сироп, чтобы он не подгорел.
2. Белки охлаждаем в холодильнике, а затем достаем их из холодильника и хорошенько взбиваем. В белки при взбивании добавим немного лимонной кислоты.
3. Охлаждаем сливки и тоже их взбиваем.
4. Желатин разводим согласно инструкции на упаковке.
5. Когда смесь фруктового сиропа с сахаром станет густой, снимем ее с огня и добавим взбитые сливки, взбитые белки и желатин. Все хорошо перемешаем, а еще лучше взбиваем.
7. Форму, в которой будет застывать зефир, обильно посыпаем сахарной пудрой. Распределяем в форму зефирную массу, а сверху тоже посыпаем сахарной пудрой.
8. Помещаем наш десерт в холодильник на 2 – 3 часа.
9. Затем вырезам фигурки нужной формы и наслаждаемся! Вкуснейший домашний зефир готов.
Приятного Вам аппетита!
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