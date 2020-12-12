Осётр запеченный в духовке: в рыбе мало костей и её можно давать детям

Осетр запеченный в духовке – получается очень красивым и невероятно аппетитным блюдом. Отличный вариант на праздничный стол!

Осетр запеченный в духовке: ингредиенты

20 (двадцать) гр – зеленого лука 800 (восемьсот) гр – осетрины 20 (двадцать) гр – петрушки 50 (пятьдесят) мл – растительного масла 120 (сто двадцать) гр – лука Соль и черный молотый перец по вкусу Пол лимона 60 (шестьдесят) гр – майонеза 30 (тридцать) гр – листа салата

Осетр запеченный в духовке: рецепт

Очистите рыбу. Осетр имеет много слизи. Постоянно убирайте ее салфетками. Шипы крупные я оставила. Так при подаче смотрится эффектно

Разрежьте брюхо и выньте внутренности. Удалите и жабры. А то они придают горечь рыбе

Зеленый лук и петрушку измельчите

Цедру лимона нарежьте тонкой соломкой. И добавьте ее к зелени

Туда же майонез и перемешайте

Осетра поперчите и посолите внутри и снаружи. Начините рыбу начинкой и закрепите зубочистками

Фольгу смажьте растительным маслом. Лук репчатый нарежьте и уложите на фольгу по длине рыбы

Уложите рыбу на фольгу брюхом вниз. Лимон нарежьте тонкими полукольцами и разрежьте неглубокие надрезы на спинке рыбы и уложите туда лимончики. Лимонным соком полейте рыбу и заверните в фольгу

Отправьте ее запекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на полчаса

Осетр запеченный в духовке готов!

Если рыба у вас большая, то запекать около часа. Ориентируйтесь на работу своей духовки. Приятного аппетита!