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Осётр запеченный в духовке: в рыбе мало костей и её можно давать детям

Осетр запеченный в духовке – получается очень красивым и невероятно аппетитным блюдом. Отличный вариант на праздничный стол!

Осетр запеченный в духовке: ингредиенты

Осётр запеченный в духовке

  1. 20 (двадцать) гр – зеленого лука
  2. 800 (восемьсот) гр – осетрины
  3. 20 (двадцать) гр – петрушки
  4. 50 (пятьдесят) мл – растительного масла
  5. 120 (сто двадцать) гр – лука
  6. Соль и черный молотый перец по вкусу
  7. Пол лимона
  8. 60 (шестьдесят) гр – майонеза
  9. 30 (тридцать) гр – листа салата

Осетр запеченный в духовке: рецепт

Осётр запеченный в духовке

  • Очистите рыбу. Осетр имеет много слизи. Постоянно убирайте ее салфетками. Шипы крупные я оставила. Так при подаче смотрится эффектно
  • Разрежьте брюхо и выньте внутренности. Удалите и жабры. А то они придают горечь рыбе
  • Зеленый лук и петрушку измельчите
  • Цедру лимона нарежьте тонкой соломкой. И добавьте ее к зелени
  • Туда же майонез и перемешайте
  • Осетра поперчите и посолите внутри и снаружи. Начините рыбу начинкой и закрепите зубочистками
  • Фольгу смажьте растительным маслом. Лук репчатый нарежьте и уложите на фольгу по длине рыбы
  • Уложите рыбу на фольгу брюхом вниз. Лимон нарежьте тонкими полукольцами и разрежьте неглубокие надрезы на спинке рыбы и уложите туда лимончики. Лимонным соком полейте рыбу и заверните в фольгу
  • Отправьте ее запекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на полчаса

Осетр запеченный в духовке готов!

Осётр запеченный в духовке

Если рыба у вас большая, то запекать около часа. Ориентируйтесь на работу своей духовки. Приятного аппетита!

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