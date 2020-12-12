Осётр запеченный в духовке: в рыбе мало костей и её можно давать детям

Осетр запеченный в духовке – получается очень красивым и невероятно аппетитным блюдом. Отличный вариант на праздничный стол!
Осетр запеченный в духовке: ингредиенты
- 20 (двадцать) гр – зеленого лука
- 800 (восемьсот) гр – осетрины
- 20 (двадцать) гр – петрушки
- 50 (пятьдесят) мл – растительного масла
- 120 (сто двадцать) гр – лука
- Соль и черный молотый перец по вкусу
- Пол лимона
- 60 (шестьдесят) гр – майонеза
- 30 (тридцать) гр – листа салата
Осетр запеченный в духовке: рецепт
- Очистите рыбу. Осетр имеет много слизи. Постоянно убирайте ее салфетками. Шипы крупные я оставила. Так при подаче смотрится эффектно
- Разрежьте брюхо и выньте внутренности. Удалите и жабры. А то они придают горечь рыбе
- Зеленый лук и петрушку измельчите
- Цедру лимона нарежьте тонкой соломкой. И добавьте ее к зелени
- Туда же майонез и перемешайте
- Осетра поперчите и посолите внутри и снаружи. Начините рыбу начинкой и закрепите зубочистками
- Фольгу смажьте растительным маслом. Лук репчатый нарежьте и уложите на фольгу по длине рыбы
- Уложите рыбу на фольгу брюхом вниз. Лимон нарежьте тонкими полукольцами и разрежьте неглубокие надрезы на спинке рыбы и уложите туда лимончики. Лимонным соком полейте рыбу и заверните в фольгу
- Отправьте ее запекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на полчаса
Осетр запеченный в духовке готов!
Если рыба у вас большая, то запекать около часа. Ориентируйтесь на работу своей духовки. Приятного аппетита!
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