Пышный и ароматный десерт для семьи. Пирог с ягодами: намного вкуснее торта

Такой пышный и сочный пирог с ягодной начинкой – это очень вкусно. Десерт получается очень мягким, ароматным, можно использовать любые ягоды или кусочки фруктов.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
яйца, 4 шт;
сахар, 180 г;
ванилин;
кефир, 250 мл;
мука, 400 г;
масло растительное, 150 мл;
разрыхлитель, 2 ч.л;
мука, 400 г;
смородина, мука;
мука, 80 г + сахар и сливочное масло по 50 г – для крошки.
Процесс приготовления
Кефир лучше использовать комнатной температуры или даже немного подогреть.
Яйца смешиваем с сахаром и ванилином по вкусу, перебиваем массу венчиком.
Вливаем кефир и растительное масло, перемешиваем.
Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и вмешиваем густое тесто.
Ягоды промываем и хорошо просушиваем.
Смешиваем смородину с мукой.
Совет: лучше ягоды смешать с ложкой любого крахмала, кукурузного или картофельного. Но и мука тоже подходит. Это помогает ягодам не истекать соком в тесте при выпекании.
Форму застилаем пергаментом и выкладываем тесто, разравниваем и сверху посыпаем ягодами. Можно их немного вдавить в тесто.
Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30 – 40 минут, смотрите по своей духовке.
Остывший пирог можно поспать сахарной пудрой или сделать простой крем из жирной сметаны и пудры.Такие крема прекрасно сочетаются с ягодами, особенно со смородиной и вишней.
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