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Пышный и ароматный десерт для семьи. Пирог с ягодами: намного вкуснее торта

Такой пышный и сочный пирог с ягодной начинкой – это очень вкусно. Десерт получается очень мягким, ароматным, можно использовать любые ягоды или кусочки фруктов.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 4 шт;

сахар, 180 г;

ванилин;

кефир, 250 мл;

мука, 400 г;

масло растительное, 150 мл;

разрыхлитель, 2 ч.л;

мука, 400 г;

смородина, мука;

мука, 80 г + сахар и сливочное масло по 50 г – для крошки.

Процесс приготовления

Кефир лучше использовать комнатной температуры или даже немного подогреть.

Яйца смешиваем с сахаром и ванилином по вкусу, перебиваем массу венчиком.

Вливаем кефир и растительное масло, перемешиваем.

Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и вмешиваем густое тесто.

Ягоды промываем и хорошо просушиваем.

Смешиваем смородину с мукой.

Совет: лучше ягоды смешать с ложкой любого крахмала, кукурузного или картофельного. Но и мука тоже подходит. Это помогает ягодам не истекать соком в тесте при выпекании.

Форму застилаем пергаментом и выкладываем тесто, разравниваем и сверху посыпаем ягодами. Можно их немного вдавить в тесто.

Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30 – 40 минут, смотрите по своей духовке.

Пышный и ароматный десерт для семьи. Пирог с ягодами: намного вкуснее торта

Остывший пирог можно поспать сахарной пудрой или сделать простой крем из жирной сметаны и пудры.

Такие крема прекрасно сочетаются с ягодами, особенно со смородиной и вишней.

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