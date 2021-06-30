Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ира
    cпасибо за публикацию, хорошие советыОказывается, я вс...
  • Люка
    а почему яичный, а не грибной? их там больше)))Летним вечером го...
  • Елена Еленова
    Спасибо. Читать умею. ) Сколько лука - не указано. Для драников из картофеля , а не лука, количество лука важно.Драники, которые ...

Шарлотка на кефире. Изумительное лакомство, вкуснее обычного бисквита

Шарлотка на кефире получается очень вкусной и красивой. Настоящая находка к утреннему чаю.

Шарлотка на кефире: ингредиенты

Шарлотка на кефире

  1. Мука — 2 ст. (два стакана)
  2. Яблоки — 4 шт. (четыре штуки)
  3. Яйца — 3 шт. (три штуки0
  4. Сахар — 1 ст. (один стакан)
  5. Кефир — 1 ст.(один стакан)
  6. Сода — 1ч. л (одна чайная ложка)
  7. Растительное масло

Рецепт приготовления:

  • Половину яблок нарежьте кубиками, а вторую часть — дольками. Сбрызните яблоки лимонным соком.
  • Яйца взбейте с сахаром до пышности и растворения сахара, добавьте кефир, соду и перемешайте венчиком.
  • Застелите форму для выпечки пергаментом и смажьте растительным маслом, вылейте в форму половину теста и выложите яблочные. Затем вылейте вторую часть теста и красиво вставьте красиво яблочные дольки, утапливая их в тесте.
  • Выпекайте при 180 градусах примерно 40 минут.
  • Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой.

Шарлотка на кефире — быстро и вкусно.

Шарлотка на кефире. Изумительное лакомство, вкуснее обычного бисквита 4

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
ВЫПЕЧКА
Обсудить

Картина дня

наверх