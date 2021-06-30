Шарлотка на кефире. Изумительное лакомство, вкуснее обычного бисквита

Шарлотка на кефире получается очень вкусной и красивой. Настоящая находка к утреннему чаю.
Шарлотка на кефире: ингредиенты
- Мука — 2 ст. (два стакана)
- Яблоки — 4 шт. (четыре штуки)
- Яйца — 3 шт. (три штуки0
- Сахар — 1 ст. (один стакан)
- Кефир — 1 ст.(один стакан)
- Сода — 1ч. л (одна чайная ложка)
- Растительное масло
Рецепт приготовления:
- Половину яблок нарежьте кубиками, а вторую часть — дольками. Сбрызните яблоки лимонным соком.
- Яйца взбейте с сахаром до пышности и растворения сахара, добавьте кефир, соду и перемешайте венчиком.
- Застелите форму для выпечки пергаментом и смажьте растительным маслом, вылейте в форму половину теста и выложите яблочные. Затем вылейте вторую часть теста и красиво вставьте красиво яблочные дольки, утапливая их в тесте.
- Выпекайте при 180 градусах примерно 40 минут.
- Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой.
Шарлотка на кефире — быстро и вкусно.
Приятного аппетита!
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