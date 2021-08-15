Торт без печи за 5 минут. Торт Наполеон на каждый день: быстрый рецепт

Один из самых быстрых рецептов всеми любимого торта. Основное время вы потратите на варку крема, в качестве основы будем брать слоеное печенье.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
печенье слоеное, 500 г;
сахар, 100 г;
ванилин;
молоко, 800 г;
яйца, 2 шт;
масло сливочное 80 г;
крахмал, 2 ст.л;
мука, 4 ст.л.
Процесс приготовления
В молоке разводим сахар и ванилин, яйца, крахмал и муку. Массу взбиваем миксером на небольших оборотах, чтобы не было комков.
Совет: вы можете добавлять все ингредиенты по очереди, но можно смешать все сразу и хорошо перемешать миксером или венчиком. Результат всегда одинаковый, главное – варить и перемешивать.
Варим на небольшом огне, перемешивая. Если любите не очень густой крем, тогда муки вводите меньше.
Когда масса станет густой, снимаем крем с плиты и остужаем.
Сливочное масло вынимаем размягчаться.
Для формирования торта берем разъемную форму, застилаем ее пленкой или пергаментом.
Взбиваем миксером масло до пышности и частями вводим крем, взбиваем всю массу до однородности и воздушности.
Выкладываем в форму слой печенью и хорошо смазываем кремом, затем следующий слой и крем.
Так собираем весь торт, сверху присыпаем крошкой от печенья, затягиваем пленкой и ставим на ночь в холодильник.
Тортик получается мягким и вкусным, очень нежным.
Если нет желания возиться с заварным кремом, для слоеного печенья подходит крем из взбитой сметаны с сахарной пудрой. К печенью добавьте чернослив и тогда получается королевский десерт.
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