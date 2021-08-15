Торт без печи за 5 минут. Торт Наполеон на каждый день: быстрый рецепт

Один из самых быстрых рецептов всеми любимого торта. Основное время вы потратите на варку крема, в качестве основы будем брать слоеное печенье.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

печенье слоеное, 500 г;

сахар, 100 г;

ванилин;

молоко, 800 г;

яйца, 2 шт;

масло сливочное 80 г;

крахмал, 2 ст.л;

мука, 4 ст.л.

Процесс приготовления

В молоке разводим сахар и ванилин, яйца, крахмал и муку. Массу взбиваем миксером на небольших оборотах, чтобы не было комков.

Совет: вы можете добавлять все ингредиенты по очереди, но можно смешать все сразу и хорошо перемешать миксером или венчиком. Результат всегда одинаковый, главное – варить и перемешивать.

Варим на небольшом огне, перемешивая. Если любите не очень густой крем, тогда муки вводите меньше.

Когда масса станет густой, снимаем крем с плиты и остужаем.

Сливочное масло вынимаем размягчаться.

Для формирования торта берем разъемную форму, застилаем ее пленкой или пергаментом.

Взбиваем миксером масло до пышности и частями вводим крем, взбиваем всю массу до однородности и воздушности.

Выкладываем в форму слой печенью и хорошо смазываем кремом, затем следующий слой и крем.

Так собираем весь торт, сверху присыпаем крошкой от печенья, затягиваем пленкой и ставим на ночь в холодильник.

Тортик получается мягким и вкусным, очень нежным.