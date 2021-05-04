Пицца из лаваша с ветчиной. Минимум продуктов и времени, и на столе вкусное и сытное блюдо

Пицца из лаваша с ветчиной быстро и вкусно накормит всю семью вкусным завтраком.
Пицца из лаваша с ветчиной: ингредиенты
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Лаваш круглый — 4 шт. (четыре штуки)
- Сыр — 100 гр. (сто грамм)
- Сливочное масло — 10 гр. (десять грамм)
- Колбаса или ветчина — 100 гр. (сто грамм)
- Помидор — 1 шт. (одна штука)
- Перец, соль, специи — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Немного взбейте яйца с солью и перцем.
- Смажьте сковороду сливочным маслом.
- Половину яиц вылейте и выложите лаваш.
- На лаваш выложите кружочки колбасы, помидора и тёртый сыр. Затем второй лаваш, сыр и колбасу, помидор, лаваш, опять начинка и лаваш.
- Залейте остаток яичной смеси, накройте крышкой и жарьте 5 минут, переверните и жарьте ещё 5 минут.
- Чтобы было вкуснее, после того, как перевернёте блюдо на другую сторону, посыпьте сыром, смешанным рубленой зеленью и копченой паприкой. В качестве начинки можете взять любые продукты.
Пицца из лаваша с ветчиной лёгкий завтрак на скорую руку.
Приятного аппетита!
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