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Малосольные огурцы на минералке. Выдерживать их надо всего одни сутки

Малосольные огурчики на минералке — вкусное соленье за пять минут.

Малосольные огурчики на минералке: ингредиенты

Малосольные огурцы на минералке

  1. Минеральная вода – 1 л. (один литр)
  2. Огурцы – 1 кг. (один килограмм)
  3. Чеснок – 5 з. (пять зубчиков)
  4. Укроп
  5. Соль – 2 ст. л. (две столовых ложки)

Способ приготовления:

  • Помойте огурцы и обрежьте хвостики.
  • После уложите в ёмкость для засолки, переложив чесноком и укропом.
  • Вылейте в глубокую миску минералку и добавьте соль.
  • Залейте огурцы рассолом и поставьте в холодильник.
  • Через сутки малосольные огурчики готовы.

Малосольные огурчики на минералке — очень вкусные и ароматные.

Малосольные огурцы на минералке. Выдерживать их надо всего одни сутки 2

Приятного аппетита!

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