Малосольные огурцы на минералке. Выдерживать их надо всего одни сутки

Малосольные огурчики на минералке — вкусное соленье за пять минут.
Малосольные огурчики на минералке: ингредиенты
- Минеральная вода – 1 л. (один литр)
- Огурцы – 1 кг. (один килограмм)
- Чеснок – 5 з. (пять зубчиков)
- Укроп
- Соль – 2 ст. л. (две столовых ложки)
Способ приготовления:
- Помойте огурцы и обрежьте хвостики.
- После уложите в ёмкость для засолки, переложив чесноком и укропом.
- Вылейте в глубокую миску минералку и добавьте соль.
- Залейте огурцы рассолом и поставьте в холодильник.
- Через сутки малосольные огурчики готовы.
Малосольные огурчики на минералке — очень вкусные и ароматные.
Приятного аппетита!
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