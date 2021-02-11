Картофельные ватрушки. Перекус на всю семью

Такой быстрый и простой перекус. Точно понравится вашей семье. А еще я делаю это блюдо даже на праздничный стол – блюдо красиво выглядит, очень ароматно и аппетитно. Просто попробуйте сделать.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель вареный, 5 шт;
- яйцо, 1 шт;
- лук, 2 шт;
- соль, перец, специи, зелень;
- мука, 2 ст.л;
- куриный фарш, 250 г;
- ошеек свиной, 150 г;
- сыр, 200 г;
- сало, 200 г;
- майонез, 1 – 2 ст.л.
Процесс приготовления
Картофель отвариваем в подсоленной воде, остужаем.
Превращаем картофель в пюре. Смешиваем с яйцом, солью, перцем и специями по вкусу.
Всыпаем муку и вымешиваем ложкой тесто.
Совет: из такого теста вы можете делать не только ватрушки, но и зразы с разной начинкой.
Лук мелко режем.
Мясо режем кусочками. Если вы берете еще и сало (200 г), то и сало также мелко режем.
Смешиваем фарш с луком, майонезом, солью, перцем, салом и мясом.
Противень застилаем пергаментом и чуть смазываем маслом.
Тесто делим на кусочки, катаем шарики и превращаем в лепешки – мини пиццы.
Выкладываем в форму. Делаем пальцами углубление.
В углубление кладем немного мясной начинки, сверху смазываем майонезом, посыпаем тертым сыром.
Запекаем около 20 – 30 минут при 180 градусах.
Такие ватрушки подаю горячими – на второй день они уже не будут такими ароматными и сочными.
Вы можете в фарш добавить грибы, овощи, чеснок и прочие продукты.
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