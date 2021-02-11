Картофельные ватрушки. Перекус на всю семью

Такой быстрый и простой перекус. Точно понравится вашей семье. А еще я делаю это блюдо даже на праздничный стол – блюдо красиво выглядит, очень ароматно и аппетитно. Просто попробуйте сделать.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель вареный, 5 шт;

яйцо, 1 шт;

лук, 2 шт;

соль, перец, специи, зелень;

мука, 2 ст.л;

куриный фарш, 250 г;

ошеек свиной, 150 г;

сыр, 200 г;

сало, 200 г;

майонез, 1 – 2 ст.л.

Процесс приготовления

Картофель отвариваем в подсоленной воде, остужаем.

Превращаем картофель в пюре. Смешиваем с яйцом, солью, перцем и специями по вкусу.

Всыпаем муку и вымешиваем ложкой тесто.

Совет: из такого теста вы можете делать не только ватрушки, но и зразы с разной начинкой.

Лук мелко режем.

Мясо режем кусочками. Если вы берете еще и сало (200 г), то и сало также мелко режем.

Смешиваем фарш с луком, майонезом, солью, перцем, салом и мясом.

Противень застилаем пергаментом и чуть смазываем маслом.

Тесто делим на кусочки, катаем шарики и превращаем в лепешки – мини пиццы.

Выкладываем в форму. Делаем пальцами углубление.

В углубление кладем немного мясной начинки, сверху смазываем майонезом, посыпаем тертым сыром.

Запекаем около 20 – 30 минут при 180 градусах.

Такие ватрушки подаю горячими – на второй день они уже не будут такими ароматными и сочными.

Вы можете в фарш добавить грибы, овощи, чеснок и прочие продукты.