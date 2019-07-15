Какой праздник без тарталеток. И так, тарталетки с креветками

ИНГРЕДИЕНТЫ
песочные тарталетки
100 г креветок среднего размера
100 г сыра моцарелла
2–3 ст. л. майонеза
соль
1 зубчик чеснока
несколько перьев зеленого лука
подсолнечное масло
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Обжарь креветки на растительном масле в течение 3–5 минут.
Приготовь с помощью блендера однородную массу из тертого сыра, майонеза, чеснока, зеленого лука и соли.
Помести сырную начинку в каждую тарталетку, а сверху выложи креветку.
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