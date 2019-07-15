Какой праздник без тарталеток. И так, тарталетки с креветками

ИНГРЕДИЕНТЫ

песочные тарталетки

100 г креветок среднего размера

100 г сыра моцарелла

2–3 ст. л. майонеза

соль

1 зубчик чеснока

несколько перьев зеленого лука

подсолнечное масло

ПРИГОТОВЛЕНИЕ



Обжарь креветки на растительном масле в течение 3–5 минут.

Приготовь с помощью блендера однородную массу из тертого сыра, майонеза, чеснока, зеленого лука и соли.

Помести сырную начинку в каждую тарталетку, а сверху выложи креветку.