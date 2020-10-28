Торт муравейник со сгущёнкой: сладкоежки будут без ума

Торт муравейник со сгущенкой – безумное лакомство для любителей сладенького! Готовить быстро и легко! Под силу даже начинающей хозяюшке! Обязательно попробуйте приготовить.
Торт муравейник со сгущенкой: ингредиенты
- 500 (пятьсот) гр – песочного печенья
- 1 (один) ст – грецких орехов
- 200 (двести) гр – вареного сгущенного молока
- 15 (пятнадцать) гр – темного шоколада для украшения
Торт муравейник со сгущенкой: рецепт
- Печенье нужно размолоть. Я пользуюсь для этого ступкой
- Орехи пропустите через блендер
- Возьмите обе получившиеся массы и смешайте их. Добавьте орехи и сгущенное вареное молоко
- Должна получиться густоватая масса
- Придайте форму этой массе. В виде муравейника. Как на моих фотографиях
- Сверху полейте растопленным шоколадом. Можно посыпать и маком
Торт муравейник со сгущенкой готов!
Вот такой отличный рецепт лакомства для тех, кто хочет порадовать семью вкусненьким, а времени маловато.
Вместо сгущенки конечно можете взять мед. Классика получится тогда! Но по моему мнению, со сгущенкой получается нежнее и не суховато совсем. Обязательно возьмите на заметку этот рецепт. На здоровье.
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