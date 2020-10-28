Скатерть-Самобранка

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Торт муравейник со сгущёнкой: сладкоежки будут без ума

Торт муравейник со сгущенкой – безумное лакомство для любителей сладенького! Готовить быстро и легко! Под силу даже начинающей хозяюшке! Обязательно попробуйте приготовить.

Торт муравейник со сгущенкой: ингредиенты

Торт муравейник со сгущёнкой

  1. 500 (пятьсот) гр – песочного печенья
  2. 1 (один) ст – грецких орехов
  3. 200 (двести) гр – вареного сгущенного молока
  4. 15 (пятнадцать) гр – темного шоколада для украшения

Торт муравейник со сгущенкой: рецепт

Торт муравейник со сгущёнкой

  • Печенье нужно размолоть. Я пользуюсь для этого ступкой
  • Орехи пропустите через блендер
  • Возьмите обе получившиеся массы и смешайте их. Добавьте орехи и сгущенное вареное молоко
  • Должна получиться густоватая масса
  • Придайте форму этой массе. В виде муравейника. Как на моих фотографиях
  • Сверху полейте растопленным шоколадом. Можно посыпать и маком

Торт муравейник со сгущенкой готов!

Торт муравейник со сгущёнкой

Вот такой отличный рецепт лакомства для тех, кто хочет порадовать семью вкусненьким, а времени маловато.

Вместо сгущенки конечно можете взять мед. Классика получится тогда! Но по моему мнению, со сгущенкой получается нежнее и не суховато совсем. Обязательно возьмите на заметку этот рецепт. На здоровье.

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