Торт муравейник со сгущёнкой: сладкоежки будут без ума

Торт муравейник со сгущенкой – безумное лакомство для любителей сладенького! Готовить быстро и легко! Под силу даже начинающей хозяюшке! Обязательно попробуйте приготовить.

Торт муравейник со сгущенкой: ингредиенты

500 (пятьсот) гр – песочного печенья 1 (один) ст – грецких орехов 200 (двести) гр – вареного сгущенного молока 15 (пятнадцать) гр – темного шоколада для украшения

Торт муравейник со сгущенкой: рецепт

Печенье нужно размолоть. Я пользуюсь для этого ступкой

Орехи пропустите через блендер

Возьмите обе получившиеся массы и смешайте их. Добавьте орехи и сгущенное вареное молоко

Должна получиться густоватая масса

Придайте форму этой массе. В виде муравейника. Как на моих фотографиях

Сверху полейте растопленным шоколадом. Можно посыпать и маком

Торт муравейник со сгущенкой готов!

Вот такой отличный рецепт лакомства для тех, кто хочет порадовать семью вкусненьким, а времени маловато.

Вместо сгущенки конечно можете взять мед. Классика получится тогда! Но по моему мнению, со сгущенкой получается нежнее и не суховато совсем. Обязательно возьмите на заметку этот рецепт. На здоровье.