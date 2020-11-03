Для гурманов и сладкоежек! Легкий и быстрый торт «Птичье молоко»

Совсем шоколадное чудо с нежнейшей прослойкой суфле. Это один из моих любимых рецептов и не только потому, что десерт получается очень вкусным и шоколадным. Просто его быстро готовить из простейшего набора продуктов.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 3 шт;
- мука, 125 г;
- разрыхлитель, 1 ч.л;
- сахар, 125 г;
- какао, 8 ст.л.
Для приготовления суфле потребуется:
- белки, 5 шт;
- пудра сахарная, 300 г;
- желатин, 0 г;
- вода, 100 г.
Для глазури нужно:
- масло сливочное, 100 г;
- шоколад черный, 150 г.
Процесс приготовления
Для теста смешиваем яйца и сахар и хорошо перетираем массу.
Добавляем просеянную муку с разрыхлителем и какао и вымешиваем тесто.
Совет: чтобы торт получился вкусным и ароматным, берите только жирное и качественное какао, именно оно и даст вам чудесный результат и самый шоколадный десерт.
Форму для выпекания застилаем пергаментом и выкладываем тесто.
Выпекаем при 180 градусах около 20 минут, но проверяйте готовность.
Для суфле замачиваем в холодной воде желатин на 10 минут и потом топим его любым, удобным для вас способом. Охлаждаем.
Белки взбиваем до пышной пены, добавляем пудру и взбиваем до стойких пиков.
Вливаем желатин и хорошо взбиваем.
Бисквит разрезаем на 2 части.
Формируем торт в кольце – укладываем корж, выливаем суфле и накрываем вторым коржом.
Отправляем застывать в холодильник, вынимаем из формы и поливаем глазурью (топим шоколад со сливочным маслом и вымешиваем до однородности). Возвращаем в холодильник пока не застынет глазурь.
Для праздничной подачи торта, можно еще и украсить разными способами.
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