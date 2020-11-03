Для гурманов и сладкоежек! Легкий и быстрый торт «Птичье молоко»

Совсем шоколадное чудо с нежнейшей прослойкой суфле. Это один из моих любимых рецептов и не только потому, что десерт получается очень вкусным и шоколадным. Просто его быстро готовить из простейшего набора продуктов.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 3 шт;

мука, 125 г;

разрыхлитель, 1 ч.л;

сахар, 125 г;

какао, 8 ст.л.

Для приготовления суфле потребуется:

белки, 5 шт;

пудра сахарная, 300 г;

желатин, 0 г;

вода, 100 г.

Для глазури нужно:

масло сливочное, 100 г;

шоколад черный, 150 г.

Процесс приготовления

Для теста смешиваем яйца и сахар и хорошо перетираем массу.

Добавляем просеянную муку с разрыхлителем и какао и вымешиваем тесто.

Совет: чтобы торт получился вкусным и ароматным, берите только жирное и качественное какао, именно оно и даст вам чудесный результат и самый шоколадный десерт.

Форму для выпекания застилаем пергаментом и выкладываем тесто.

Выпекаем при 180 градусах около 20 минут, но проверяйте готовность.

Для суфле замачиваем в холодной воде желатин на 10 минут и потом топим его любым, удобным для вас способом. Охлаждаем.

Белки взбиваем до пышной пены, добавляем пудру и взбиваем до стойких пиков.

Вливаем желатин и хорошо взбиваем.

Бисквит разрезаем на 2 части.

Формируем торт в кольце – укладываем корж, выливаем суфле и накрываем вторым коржом.

Отправляем застывать в холодильник, вынимаем из формы и поливаем глазурью (топим шоколад со сливочным маслом и вымешиваем до однородности). Возвращаем в холодильник пока не застынет глазурь.

Для праздничной подачи торта, можно еще и украсить разными способами.