Холодильник учителя из сельской глубинки: Чем он меня привлёк, делюсь наблюдениями (сфоткал в гостях)

Казалось бы, холодильник — просто вещь, обычный бытовой прибор, без которого жизнь современного человека уже не представляется возможной. Однако не все так просто.

Холодильник может рассказать многое о жизни своего хозяина, его доходах, том месте, где он живёт. А ещё холодильник — это комфорт (или не комфорт, смотря что купишь) и важная деталь в интерьере.

На сей раз я заглянул в холодильник сельского учителя. Привлек он меня неспроста. Во-первых, это весьма необычный холодильник. Вот у вас холодильник какого цвета? Белого? А здесь холодильник чёрного цвета!

На мой вопрос, почему вы купили холодильник чёрного цвета, хозяева ответили:

Просто понравился, необычно.

Соглашусь, смотрится космически. Марка Daewoo, модель RNV3310GCHB. Посмотрел цены, в среднем холодильники Daewoo стоят 30 тысяч, но есть и дороже:

Из плюсов хозяйка назвала очень вместительную морозильную камеру.

Как большинство сельских жителей, учителя тоже держат свои огородики и ходят в лес. Здесь я обнаружил грибы, брокколи, ягоды.

И в Светофор учителя ездят тоже. Хозяйка знает, что я блогер и частенько пишу про Светофор. Так вот, зарплата у учителей не такая уж большая, поэтому приходится экономить.

Холодильник имеет функцию «No Frost«. С заморозкой проблем не возникает. Наледь не образуется, размораживать холодильник вообще не требуется.

Есть и такая замечательная изюминка у чёрного собрата наших белоснежных холодильников: На дверцу встроен термометр, который показывает температуру внутри. Удобно? Пожалуй. Хотя у нас вот нет такой функции, и вроде не нужна.

А вот и минусы подъехали. Перешли мы в главный отсек холодильного «шкафа», и хозяйка сетует:

Полки короткие, не очень удобно. Могли быть и длиннее, место ведь позволяет.

Вот здесь это очень хорошо видно

И правда, почему полки такие короткие? Могу предположить, что из-за ёмкостей в дверце. Они там очень вместительные и сильно выдаются вперёд:

Здесь ГАЛЕРЕЯ >>> ЛИСТАЙТЕ

Мы оказались в гостях во время праздника, поэтому в холодильнике тортик, салаты, разные закуски, картошка, котлеты, жареная рыба. Всё очень вкусно, хотя и просто.

Много продуктов куплено впрок. Опять же, в целях экономии (по акции). В основном это консервы: сгущёнка, мясо, рыба.

По утрам в этом доме едят масло с хлебом. Особенно уважают «Боговарово», его здесь 3 пачки.

Здесь ГАЛЕРЕЯ >>> ЛИСТАЙТЕ

А вот это, напротив, сказали, оказалось не слишком вкусным:

Нижний ящик здесь единый, не как в нашем Индезите (там два). В этом ящике лежат яйца с местной птицефабрики. Свежие овощи. Майонез, купленный, опять же, впрок.

В селе недавно тоже появились сетевые магазины: Магнит и Пятёрочка. Раньше семья ездила закупаться в соседний город. Теперь вроде нет нужды закупаться впрок, но привычка осталась.

На обед борщ, все как положено

Что ж, учителя в нашей стране не шикуют, но и не бедствуют. Средний доход, живут как все, по средствам. На все необходимое денег хватает, слава богу. И гостей встретить достойно, и детей накормить вкусно.