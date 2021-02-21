Завтрак из яиц: для всей семьи за 10 минут – знакомый с детства очень вкусный рецепт

Завтрак из яиц! Предлагаем Вам приготовить завтра утром пышный сытный завтрак из яиц за 10 минут. Этот вкусный рецепт знаком нам с детства. Омлет по этому рецепту получается очень пышным и даже после остывания остается мягким и не опадает.

Завтрак из яиц: ингредиенты

три яйца

сода – на кончике ножа

чайная ложка девятипроцентного уксуса

три столовые ложки кефира или же любого другого кисломолочного продукта

две столовые ложки муки

соль – по вкусу

одна сосиска

сливочное масло – для смазывания сковороды

Завтрак из яиц: рецепт за 10 минут:

Яйца разбить в глубокую емкость. Взбить их венчиком.

Соду погасить в чайной ложке уксуса. Затем добавить к яйцам.

Затем в ту же емкость влить кефир.

Добавить муку, соль и взбить все венчиком.

Сосиску нарезать тонкими колечками.

Сковороду смазать сливочным маслом и поставить на огонь.

Нарезанную сосиску отправить в сковороду.

Залить кружочки из сосиски полученной яичной смесью.

Жарить на медленном огне под закрытой крышкой около пяти минут.

После чего следует перевернуть и дать подрумяниться с другой стороны.

Ну вот буквально за 10 минут приготовили самый пышный и сытный завтрак из яиц.

Наш вкусный рецепт должен Вам обязательно понравиться.

Ведь времени на приготовление уходит совсем чуть-чуть, а результат – восхитительный.

Переложите получившийся омлет на красивую тарелку и подайте на стол.

Завтрак из яиц: готов

Желаем Вам вкусно и с удовольствием поесть!