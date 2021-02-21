Завтрак из яиц: для всей семьи за 10 минут – знакомый с детства очень вкусный рецепт

Завтрак из яиц! Предлагаем Вам приготовить завтра утром пышный сытный завтрак из яиц за 10 минут. Этот вкусный рецепт знаком нам с детства. Омлет по этому рецепту получается очень пышным и даже после остывания остается мягким и не опадает.
Завтрак из яиц: ингредиенты
- три яйца
- сода – на кончике ножа
- чайная ложка девятипроцентного уксуса
- три столовые ложки кефира или же любого другого кисломолочного продукта
- две столовые ложки муки
- соль – по вкусу
- одна сосиска
- сливочное масло – для смазывания сковороды
Завтрак из яиц: рецепт за 10 минут:
- Яйца разбить в глубокую емкость. Взбить их венчиком.
- Соду погасить в чайной ложке уксуса. Затем добавить к яйцам.
- Затем в ту же емкость влить кефир.
- Добавить муку, соль и взбить все венчиком.
- Сосиску нарезать тонкими колечками.
- Сковороду смазать сливочным маслом и поставить на огонь.
- Нарезанную сосиску отправить в сковороду.
- Залить кружочки из сосиски полученной яичной смесью.
- Жарить на медленном огне под закрытой крышкой около пяти минут.
- После чего следует перевернуть и дать подрумяниться с другой стороны.
Ну вот буквально за 10 минут приготовили самый пышный и сытный завтрак из яиц.
Наш вкусный рецепт должен Вам обязательно понравиться.Ведь времени на приготовление уходит совсем чуть-чуть, а результат – восхитительный.
Переложите получившийся омлет на красивую тарелку и подайте на стол.
Завтрак из яиц: готов
Желаем Вам вкусно и с удовольствием поесть!
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