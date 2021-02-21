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Завтрак из яиц: для всей семьи за 10 минут – знакомый с детства очень вкусный рецепт

Завтрак из яиц! Предлагаем Вам приготовить завтра утром пышный сытный завтрак из яиц за 10 минут. Этот вкусный рецепт знаком нам с детства. Омлет по этому рецепту получается очень пышным и даже после остывания остается мягким и не опадает.

Завтрак из яиц: ингредиенты

  • три яйца

Завтрак из яиц

  • сода – на кончике ножа
  • чайная ложка девятипроцентного уксуса
  • три столовые ложки кефира или же любого другого кисломолочного продукта
  • две столовые ложки муки
  • соль – по вкусу
  • одна сосиска
  • сливочное масло – для смазывания сковороды

Завтрак из яиц: рецепт за 10 минут:

  • Яйца разбить в глубокую емкость. Взбить их венчиком.

Завтрак из яиц: для всей семьи за 10 минут – знакомый с детства очень вкусный рецепт 4

  • Соду погасить в чайной ложке уксуса. Затем добавить к яйцам.
  • Затем в ту же емкость влить кефир.
  • Добавить муку, соль и взбить все венчиком.
  • Сосиску нарезать тонкими колечками.
  • Сковороду смазать сливочным маслом и поставить на огонь.
  • Нарезанную сосиску отправить в сковороду.

Завтрак из яиц: для всей семьи за 10 минут – знакомый с детства очень вкусный рецепт 5

  • Залить кружочки из сосиски полученной яичной смесью.
  • Жарить на медленном огне под закрытой крышкой около пяти минут.
  • После чего следует перевернуть и дать подрумяниться с другой стороны.

Ну вот буквально за 10 минут приготовили самый пышный и сытный завтрак из яиц.

Завтрак из яиц: для всей семьи за 10 минут – знакомый с детства очень вкусный рецепт 6

Наш вкусный рецепт должен Вам обязательно понравиться.

Ведь времени на приготовление уходит совсем чуть-чуть, а результат – восхитительный.

Переложите получившийся омлет на красивую тарелку и подайте на стол.

Завтрак из яиц: готов

Желаем Вам вкусно и с удовольствием поесть!

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