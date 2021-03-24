Быстрая свекольная икра. Рецепт родом из детства!

Быстрая свекольная икра — вкус из детства. Рецепт просто изумительный. Готовится на раз, два, три. Такую икру не купить в магазине. Поэтому обязательно возьмите этот рецепт на работу.
Быстрая свекольная икра: ингредиенты
- 400 (четыреста) г — свеклы
- 1 (одна) ст. ложка — томатной пасты
- 60 (шестьдесят) гр — репчатого лука
- 1 (одна) ст. ложка — растительного масла
- 1 (одна) ч. ложка — лимонного сока
- щепотка сахара
- соль по вкусу
Рецепт приготовления:
- Хорошо промойте свеклу под проточной водой, затем сложите в кастрюлю. Влейте воду, чтобы покрывала корнеплоды и поставьте вариться на сильный огонь. Когда вода закипит, сделайте средний огонь и варите свеклу 50 минут до готовности
- Горячую воду слейте и свеклу остудите
- Почистите сваренную свеклу, затем натрите на средней терке
- Лук почистите и нарежьте средними кубиками
- Разогрейте немного масла на сковороде, добавьте лук, обжаривайте 2-3 минутки до мягкости и золотистого цвета. С таким луком икра станет более ароматной. Добавьте в сковороду натертую свеклу и перемешайте с луком. Добавьте томатную пасту для вкуса, она придаст легкую кислинку. Перемешайте икру с томатной пастой, тушите пять минут на среднем огне. Добавьте сахар, посолите по вкусу. Полейте икру лимонным соком, с ним закуска будет еще вкуснее – легкая кислинка тут не помешает. Тушите икру пару минут. Быстрая свекольная икра готова!
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