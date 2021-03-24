Быстрая свекольная икра. Рецепт родом из детства!

Быстрая свекольная икра — вкус из детства. Рецепт просто изумительный. Готовится на раз, два, три. Такую икру не купить в магазине. Поэтому обязательно возьмите этот рецепт на работу.

Быстрая свекольная икра: ингредиенты

400 (четыреста) г — свеклы 1 (одна) ст. ложка — томатной пасты 60 (шестьдесят) гр — репчатого лука 1 (одна) ст. ложка — растительного масла 1 (одна) ч. ложка — лимонного сока щепотка сахара соль по вкусу

Рецепт приготовления: