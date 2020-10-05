5 салатов с куриным филе: самый вкусный способ съесть белок!

1. Низкокалорийный салат «Ночь»
на 100грамм — 126.73 ккалБ/Ж/У — 14.91/6.81/1.2
Ингредиенты:
Яйца вареные 5 шт.
Грудка куриная вареная 200 г
Грибы отварные 200 г (у нас шампиньоны)
Нежирный сыр 100-150 г
Зелень для украшения
Йогурт натуральный 100 г
Приготовление:
Отделить белки от желтков. По отдельности натереть. Мясо и грибы мелко порезать. Сыр натереть на мелкой терке. Мясо заправить йогуртом. Выкладываем слоями снизу вверх: мясо, грибы, йогурт, белки, йогурт, сыр, йогурт, желтки, украсить зеленью.
2. Острый тёплый салат с курогрудкой и соевым соусом
на 100грамм — 87.35 ккалБ/Ж/У — 7.99/3.87/4.69
Ингредиенты:
Филе куриное 250 г
Перец болгарский 1 шт.
Фасоль зеленая стручковая 500 г
Соевый соус 2 ст. л.
Масло оливковое 3 ст. л.
Соль по вкусу
Чеснок 3 зубчика
Приготовление:
Отварить фасоль в подсоленной воде пару минут (она должна оставаться ещё твердоватой) и слить воду.
Куриное филе промыть, обсушить и нарезать полосками. Обжарить в горячей сковороде в небольшом количестве оливкового масла до готовности.
Перец почистить и нарезать полосками. В сковороду от мяса добавить еще масла и обжарить лук и перец, добавить фасоль и жарить минут 5 на небольшом огне до готовности овощей.
Чеснок мелко нарезать, смешать с соевым соусом и добавить в сковороду. Прогреть еще 1–2 минуты.
Подавать теплым.
3. Салат из брокколи с курогрудкой
на 100грамм — 115.31 ккалБ/Ж/У — 18.67/3.92/1.76
Ингредиенты:
Куриная грудка 2 штуки
Капуста брокколи 1 штука
Твердый сыр нежирный 250 г
Йогурт натуральный 100 г
Соль, зелень по вкусу
Приготовление:
1. Для приготовления салата отвариваем куриную грудку. Остужаем. Затем щипаем ее на мелкие кусочки руками.
2. Брокколи варим 4–5 минут в подсоленной воде. Остужаем. Режем большие соцветия на 3–4 части.
3. Смешиваем курицу и брокколи, добавляем тертый сыр и выдавленный чеснок. Солим и заправляем йогуртом по вкусу.
4. Легкий салат
на 100грамм — 80.5 ккалБ/Ж/У — 13.2/1.09/4.41
Ингредиенты:
2-3 филе куриной грудки
1 небольшая банка ананасов консервированных
1 кочан салата «Айсберг»
Сметана 15%
Приготовление:
Куриное филе отварить в подсоленной воде, охладить, мелко порезать.
Ананасы порезать кубиками.
Салат также порезать кубиками.
Смешать все ингредиенты и заправить сметаной или соусом домашнего приготовления (по вкусу).
5. Полезный салат с куриным филе
на 100грамм — 64.41 ккалБ/Ж/У — 8.92/0.64/5.21
Ингредиенты:
Филе куриное (вареное) 300 г
Лук красный 2 шт.
Перец болгарский (красный) 1 шт.
Перец болгарский (желтый) — 1 шт.
Капуста китайская 1/2 шт
Лук зеленый
Для заправки:
Йогурт 2 ст. л.
Горчица 1 ст. л.
Соевый соус 1 ч. л.
Чеснок 2 зубчика
Соль (по вкусу)
Перец черный (по вкусу)
Приготовление:
Курицу нарезать кубиками или разобрать на волокна. Выложить в широкую миску.
Перец нарезать соломкой, добавить к курице.
Нашинковать лук тонкими полу колечками и всыпать в салат.
Капусту нашинковать широкой лапшой, присоединить к остальным ингредиентам. Легко и аккуратно перемешать салат. Все продукты для заправки положить в небольшую баночку, закрыть крышкой и хорошенько протрясти.
Салат выложить на плоское блюдо горочкой, полить заправкой и сверху посыпать зеленым луком.
Приятного аппетита!
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