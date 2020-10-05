5 салатов с куриным филе: самый вкусный способ съесть белок!

1. Низкокалорийный салат «Ночь»

на 100грамм — 126.73 ккалБ/Ж/У — 14.91/6.81/1.2



Ингредиенты:

Яйца вареные 5 шт.

Грудка куриная вареная 200 г

Грибы отварные 200 г (у нас шампиньоны)

Нежирный сыр 100-150 г

Зелень для украшения

Йогурт натуральный 100 г

Приготовление:

Отделить белки от желтков. По отдельности натереть. Мясо и грибы мелко порезать. Сыр натереть на мелкой терке. Мясо заправить йогуртом. Выкладываем слоями снизу вверх: мясо, грибы, йогурт, белки, йогурт, сыр, йогурт, желтки, украсить зеленью.

2. Острый тёплый салат с курогрудкой и соевым соусом

на 100грамм — 87.35 ккалБ/Ж/У — 7.99/3.87/4.69



Ингредиенты:

Филе куриное 250 г

Перец болгарский 1 шт.

Фасоль зеленая стручковая 500 г

Соевый соус 2 ст. л.

Масло оливковое 3 ст. л.

Соль по вкусу

Чеснок 3 зубчика

Приготовление:

Отварить фасоль в подсоленной воде пару минут (она должна оставаться ещё твердоватой) и слить воду.

Куриное филе промыть, обсушить и нарезать полосками. Обжарить в горячей сковороде в небольшом количестве оливкового масла до готовности.

Перец почистить и нарезать полосками. В сковороду от мяса добавить еще масла и обжарить лук и перец, добавить фасоль и жарить минут 5 на небольшом огне до готовности овощей.

Добавить курицу к овощам,Чеснок мелко нарезать, смешать с соевым соусом и добавить в сковороду. Прогреть еще 1–2 минуты.Подавать теплым.

3. Салат из брокколи с курогрудкой

на 100грамм — 115.31 ккалБ/Ж/У — 18.67/3.92/1.76



Ингредиенты:

Куриная грудка 2 штуки

Капуста брокколи 1 штука

Твердый сыр нежирный 250 г

Йогурт натуральный 100 г

Соль, зелень по вкусу

Приготовление:

1. Для приготовления салата отвариваем куриную грудку. Остужаем. Затем щипаем ее на мелкие кусочки руками.

2. Брокколи варим 4–5 минут в подсоленной воде. Остужаем. Режем большие соцветия на 3–4 части.

3. Смешиваем курицу и брокколи, добавляем тертый сыр и выдавленный чеснок. Солим и заправляем йогуртом по вкусу.

4. Легкий салат

на 100грамм — 80.5 ккалБ/Ж/У — 13.2/1.09/4.41



Ингредиенты:

2-3 филе куриной грудки

1 небольшая банка ананасов консервированных

1 кочан салата «Айсберг»

Сметана 15%

Приготовление:

Куриное филе отварить в подсоленной воде, охладить, мелко порезать.

Ананасы порезать кубиками.

Салат также порезать кубиками.

Смешать все ингредиенты и заправить сметаной или соусом домашнего приготовления (по вкусу).

5. Полезный салат с куриным филе

на 100грамм — 64.41 ккалБ/Ж/У — 8.92/0.64/5.21



Ингредиенты:

Филе куриное (вареное) 300 г

Лук красный 2 шт.

Перец болгарский (красный) 1 шт.

Перец болгарский (желтый) — 1 шт.

Капуста китайская 1/2 шт

Лук зеленый

Для заправки:

Йогурт 2 ст. л.

Горчица 1 ст. л.

Соевый соус 1 ч. л.

Чеснок 2 зубчика

Соль (по вкусу)

Перец черный (по вкусу)

Приготовление:

Курицу нарезать кубиками или разобрать на волокна. Выложить в широкую миску.

Перец нарезать соломкой, добавить к курице.

Нашинковать лук тонкими полу колечками и всыпать в салат.

Капусту нашинковать широкой лапшой, присоединить к остальным ингредиентам. Легко и аккуратно перемешать салат. Все продукты для заправки положить в небольшую баночку, закрыть крышкой и хорошенько протрясти.

Салат выложить на плоское блюдо горочкой, полить заправкой и сверху посыпать зеленым луком.

Приятного аппетита!