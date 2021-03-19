Полезная творожная запеканка без муки. Исчезла со стола за считанные минуты

Полезная творожная запеканка без муки получается очень вкусной, аппетитной. А главное, запеканка очень полезная! Детки будут в полном восторге. Обязательно приготовьте ее!

Полезная творожная запеканка без муки: ингредиенты

500 (пятьсот) гр — творога 5 (пять) шт — яиц изюм по вкусу и по желанию цедра одного лимона 50 (пятьдесят) гр — сливочного масла 1 (одна) ст. ложка — манной крупы 100 (сто) гр — сахара 50 (пятьдесят) гр — сметаны

Рецепт приготовления: