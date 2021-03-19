Полезная творожная запеканка без муки. Исчезла со стола за считанные минуты

Полезная творожная запеканка без муки получается очень вкусной, аппетитной. А главное, запеканка очень полезная! Детки будут в полном восторге. Обязательно приготовьте ее!
Полезная творожная запеканка без муки: ингредиенты
- 500 (пятьсот) гр — творога
- 5 (пять) шт — яиц
- изюм по вкусу и по желанию
- цедра одного лимона
- 50 (пятьдесят) гр — сливочного масла
- 1 (одна) ст. ложка — манной крупы
- 100 (сто) гр — сахара
- 50 (пятьдесят) гр — сметаны
Рецепт приготовления:
- Желтки отделите от белков, добавьте пятьдесят гр сахара, взбейте при помощи миксера
- Добавьте размягченное масло, изюм и лимонную цедру, манку и перемешайте, добавьте творог и снова взбейте
- Чем более мелкозернистый будет творог, тем нежнее получится запеканка. Домашний творог можно два раза пропустите через мясорубку или взбейте блендером
- Теперь необходимо взбейте белки в крепкую пену, постепенно добавляя оставшийся сахар. Соедините с творожной массой. Ни в коем случае не взбивайте, а перемешивайте лопаткой. Таким образов пузырьки, составляющие белковую пену – сохранятся в максимальном количестве и поднимут творожную массу
- Форму для запекания смажьте маслом, присыпьте манкой, вылейте тесто и сверху помажьте сметаной
- В зависимости от творога, консистенция может получаться разной. Если она достаточно густая, сметану просто можно размазать ложкой по поверхности запеканки. Отправьте выпекаться при температуре 160 градусов, пока запеканка не зарумянится. Полезная творожная запеканка без муки невероятно вкусная!
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