Домашний шоколад из какао: если добавите изюм и орехи, то получится настоящее лакомство

Домашний шоколад из какао. Добавите в домашний шоколад изюм и орехи, и получите божественное лакомство! Минимум доступных ингредиентов, и шоколад к чаю готов!
Домашний шоколад из какао: ингредиенты
- 100 (сто) гр – какао – порошка
- 180 (сто восемьдесят) мл – молока
- 50 (пятьдесят) гр – сахара
- 50 (пятьдесят) гр – сливочного масла
Домашний шоколад из какао: рецепт
- Масло предварительно выньте из холодильника и нарежьте кусочками
- В сотейник налейте молоко и положите к нему масло. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Но не кипятите!
- Снимите молоко с огня, и помешивайте. Масло должно полностью растопиться. Я указала количество сахара для не очень уж сладкого шоколада, если хотите послаще, до раза в два больше сахара добавьте
- Высыпьте в массу какао – порошок
- Перемешайте до однородного состояния. Смесь должна быть без комочков. Если же масса получится у вас слишком вязкой, добавьте немного молока, до желаемой консистенции
- Смесь должна получиться густой, как жирная сметана. С венчика стекать она не должна
- Разлейте горячий шоколад по формочкам. Можете по формочкам для конфет
- Поставьте формочки в морозилку на три часа до полного застывания. Может будет достаточно и двух. В зависимости, насколько мощная у вас морозильная камера
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