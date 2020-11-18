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Домашний шоколад из какао: если добавите изюм и орехи, то получится настоящее лакомство

Домашний шоколад из какао. Добавите в домашний шоколад изюм и орехи, и получите божественное лакомство! Минимум доступных ингредиентов, и шоколад к чаю готов!

Домашний шоколад из какао: ингредиенты

Домашний шоколад из какао

  1. 100 (сто) гр – какао – порошка
  2. 180 (сто восемьдесят) мл – молока
  3. 50 (пятьдесят) гр – сахара
  4. 50 (пятьдесят) гр – сливочного масла

Домашний шоколад из какао: рецепт

Домашний шоколад из какао

  • Масло предварительно выньте из холодильника и нарежьте кусочками
  • В сотейник налейте молоко и положите к нему масло. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Но не кипятите!
  • Снимите молоко с огня, и помешивайте. Масло должно полностью растопиться. Я указала количество сахара для не очень уж сладкого шоколада, если хотите послаще, до раза в два больше сахара добавьте
  • Высыпьте в массу какао – порошок
  • Перемешайте до однородного состояния. Смесь должна быть без комочков. Если же масса получится у вас слишком вязкой, добавьте немного молока, до желаемой консистенции
  • Смесь должна получиться густой, как жирная сметана. С венчика стекать она не должна
  • Разлейте горячий шоколад по формочкам. Можете по формочкам для конфет

Домашний шоколад из какао

  • Поставьте формочки в морозилку на три часа до полного застывания. Может будет достаточно и двух. В зависимости, насколько мощная у вас морозильная камера

Домашний шоколад из какао готов: Видео

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