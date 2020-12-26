Скатерть-Самобранка

5 278 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Жанна Гайдешар23 декабря, 7:45
    хороший способ - только сухой посол. На рынках чаще продают сало солёное в рассоле. Мне не нравиться , получается моч...Так готовят сало ...
  • Ирина Трубникова23 декабря, 7:21
    День рождения ОН. Поэтому, когда у Вас был день рождения, Вы приготовили вкусный салат. Спасибо за рецепт.Никто даже не под...
  • Елена20 декабря, 8:35
    Очень неплохо, спасибо)Шикарный вкусный ...

Киевский торт. Хрустящий, мягкий, сладкий и тающий во рту ТОРТ

Сегодня мы испечем Киевский торт. Хрустящий, мягкий, сладкий и тающий во рту ТОРТ.  Нет наверное человека, который не любил бы этот торт, а приготовленный по нашему рецепту: десерт еще больше вам понравится.

Киевский торт

Киевский торт. Ингредиенты

Киевский торт. Безе

  • Яйца —  8 желтков
  • Сахар — 300 гр. или 1,5 стакана

Киевский торт. Тесто

  • Яйца — 8 желтков
  • Сахар —  200 гр. или 1 стакан
  • Сметана — 400 гр. или 1 стакан
  • Сода — 2 ст. ложки
  • Сливочное масло — 250 гр.
  • Грецкие орехи — 1 стакан (200 гр.)
  • Мука — 2-2,5 стакана, (400-500 гр.)

Киевский торт. Крем

  • Сливочное масло — 200 гр.
  • Вареное сгущенное молоко — 2 банки
  • Ванилин — щепотка

Киевский торт. Приготовление

  • Отделите белки от желтков 8 яиц. Яйца должны быть комнатной температуры
  • Желтки на некоторое время отложим
  • 8 белков начнем взбивать миксером, постепенно добавляя сахар
  • Для получения хорошего безе необходимо долго взбивать белки, причем, на самой высокой скорости
  • Получили хорошее безе
  • Часть безе добавим в кондитерский мешок
  • На противень выложим безе толстым слоем, а по краям выложим узоры
  • Безе необходимо готовить в духовке 1,5-2 часа
  • Дверцу духовки оставьте полуоткрытой при помощи спички
  • Как только поверхность безе станет коричневой, а через трещинки будет видно, что оно и внутри пропеклось, вытащим безе из духовки
  • Измельчим 200 гр. грецких орехов
  • Приступим к приготовлению теста
  • 8 желтков смешаем с 1 стаканом сахара
  • После того как смесь станет пенистой, добавим 350-400 гр.
    сметаны
  • Добавим 2 чайные ложки соды

Киевский торт

  • Перемешаем
  • Затем добавим 250 гр. размягченного сливочного масла комнатной температуры
  • Продолжим взбивать миксером, пока ингредиенты не растворятся
  • При постоянном перемешивании, постепенно добавим 2-2,5 ст. муки
  • Точное количество муки зависит от ее качества, поэтому можете ориентироваться на глаз
  • Добавим в тесто измельченные грецкие орехи
  • Включим духовку, чтобы она нагрелась и окончательно перемешаем тесто
  • Половину теста выложите на противень и отправьте в духовку
  • Необходимо выпекать 15-20 минут при температуре 180 градусов
  • После того как вытащили из духовки, испечем также второй слой
  • Приступим к приготовлению крема
  • Хорошо взобьем 200 граммов сливочного масла, пока оно не увеличится в размере
  • Добавим 2 банки (400 гр.) вареного сгущенного молока
  • Добавим щепотку ванилина
  • Взобьем до окончательного приготовления
  • Пришло время сборки торта
  • Обильно смажем первый корж кремом
  • Следующим слоем выложим пропеченное безе
  • Цветкы из безе отложим в сторону для украшения. Если хотите, можете на отдельном противне пропечь еще больше цветков, это уже по вашему выбору;
  • Перевернем слой безе на лист, смазанный кремом

Киевский торт

  • На безе также намажем крем
  • Сверху выложим второй лист теста, который также обильно смажем кремом
  • Верхний слой украсим цветками из безе
  • Я еще украсила миндальными лепестками и растопленным шоколадом
  • Если вы, как и я, не можете сдержаться, чтобы не попробовать, то можете порезать его на кусочки прям сейчас, но лучше дать ему пропитаться 2-3 часа.

Приятного аппетита!

Видео Киевский торт

Ссылка на первоисточник
СОВЕТЫ
Обсудить

Картина дня

наверх