Сегодня мы испечем Киевский торт. Хрустящий, мягкий, сладкий и тающий во рту ТОРТ. Нет наверное человека, который не любил бы этот торт, а приготовленный по нашему рецепту: десерт еще больше вам понравится.

Киевский торт. Ингредиенты

Киевский торт. Безе

Яйца — 8 желтков

Сахар — 300 гр. или 1,5 стакана

Киевский торт. Тесто

Яйца — 8 желтков

Сахар — 200 гр. или 1 стакан

Сметана — 400 гр. или 1 стакан

Сода — 2 ст. ложки

Сливочное масло — 250 гр.

Грецкие орехи — 1 стакан (200 гр.)

Мука — 2-2,5 стакана, (400-500 гр.)

Киевский торт. Крем

Сливочное масло — 200 гр.

Вареное сгущенное молоко — 2 банки

Ванилин — щепотка

Киевский торт. Приготовление

Отделите белки от желтков 8 яиц. Яйца должны быть комнатной температуры

Желтки на некоторое время отложим

8 белков начнем взбивать миксером, постепенно добавляя сахар

Для получения хорошего безе необходимо долго взбивать белки, причем, на самой высокой скорости

Получили хорошее безе

Часть безе добавим в кондитерский мешок

На противень выложим безе толстым слоем, а по краям выложим узоры

Безе необходимо готовить в духовке 1,5-2 часа

Дверцу духовки оставьте полуоткрытой при помощи спички

Как только поверхность безе станет коричневой, а через трещинки будет видно, что оно и внутри пропеклось, вытащим безе из духовки

Измельчим 200 гр. грецких орехов

Приступим к приготовлению теста

8 желтков смешаем с 1 стаканом сахара

После того как смесь станет пенистой, добавим 350-400 гр. сметаны

сметаны Добавим 2 чайные ложки соды

Перемешаем

Затем добавим 250 гр. размягченного сливочного масла комнатной температуры

Продолжим взбивать миксером, пока ингредиенты не растворятся

При постоянном перемешивании, постепенно добавим 2-2,5 ст. муки

Точное количество муки зависит от ее качества, поэтому можете ориентироваться на глаз

Добавим в тесто измельченные грецкие орехи

Включим духовку, чтобы она нагрелась и окончательно перемешаем тесто

Половину теста выложите на противень и отправьте в духовку

Необходимо выпекать 15-20 минут при температуре 180 градусов

После того как вытащили из духовки, испечем также второй слой

Приступим к приготовлению крема

Хорошо взобьем 200 граммов сливочного масла, пока оно не увеличится в размере

Добавим 2 банки (400 гр.) вареного сгущенного молока

Добавим щепотку ванилина

Взобьем до окончательного приготовления

Пришло время сборки торта

Обильно смажем первый корж кремом

Следующим слоем выложим пропеченное безе

Цветкы из безе отложим в сторону для украшения. Если хотите, можете на отдельном противне пропечь еще больше цветков, это уже по вашему выбору;

Перевернем слой безе на лист, смазанный кремом

На безе также намажем крем

Сверху выложим второй лист теста, который также обильно смажем кремом

Верхний слой украсим цветками из безе

Я еще украсила миндальными лепестками и растопленным шоколадом

Если вы, как и я, не можете сдержаться, чтобы не попробовать, то можете порезать его на кусочки прям сейчас, но лучше дать ему пропитаться 2-3 часа.

Приятного аппетита!

Видео Киевский торт