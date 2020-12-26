Сегодня мы испечем Киевский торт. Хрустящий, мягкий, сладкий и тающий во рту ТОРТ. Нет наверное человека, который не любил бы этот торт, а приготовленный по нашему рецепту: десерт еще больше вам понравится.
Киевский торт. Ингредиенты
Киевский торт. Безе
- Яйца — 8 желтков
- Сахар — 300 гр. или 1,5 стакана
Киевский торт. Тесто
- Яйца — 8 желтков
- Сахар — 200 гр. или 1 стакан
- Сметана — 400 гр. или 1 стакан
- Сода — 2 ст. ложки
- Сливочное масло — 250 гр.
- Грецкие орехи — 1 стакан (200 гр.)
- Мука — 2-2,5 стакана, (400-500 гр.)
Киевский торт. Крем
- Сливочное масло — 200 гр.
- Вареное сгущенное молоко — 2 банки
- Ванилин — щепотка
Киевский торт. Приготовление
- Отделите белки от желтков 8 яиц. Яйца должны быть комнатной температуры
- Желтки на некоторое время отложим
- 8 белков начнем взбивать миксером, постепенно добавляя сахар
- Для получения хорошего безе необходимо долго взбивать белки, причем, на самой высокой скорости
- Получили хорошее безе
- Часть безе добавим в кондитерский мешок
- На противень выложим безе толстым слоем, а по краям выложим узоры
- Безе необходимо готовить в духовке 1,5-2 часа
- Дверцу духовки оставьте полуоткрытой при помощи спички
- Как только поверхность безе станет коричневой, а через трещинки будет видно, что оно и внутри пропеклось, вытащим безе из духовки
- Измельчим 200 гр. грецких орехов
- Приступим к приготовлению теста
- 8 желтков смешаем с 1 стаканом сахара
- После того как смесь станет пенистой, добавим 350-400 гр. сметаны
- Добавим 2 чайные ложки соды
- Перемешаем
- Затем добавим 250 гр. размягченного сливочного масла комнатной температуры
- Продолжим взбивать миксером, пока ингредиенты не растворятся
- При постоянном перемешивании, постепенно добавим 2-2,5 ст. муки
- Точное количество муки зависит от ее качества, поэтому можете ориентироваться на глаз
- Добавим в тесто измельченные грецкие орехи
- Включим духовку, чтобы она нагрелась и окончательно перемешаем тесто
- Половину теста выложите на противень и отправьте в духовку
- Необходимо выпекать 15-20 минут при температуре 180 градусов
- После того как вытащили из духовки, испечем также второй слой
- Приступим к приготовлению крема
- Хорошо взобьем 200 граммов сливочного масла, пока оно не увеличится в размере
- Добавим 2 банки (400 гр.) вареного сгущенного молока
- Добавим щепотку ванилина
- Взобьем до окончательного приготовления
- Пришло время сборки торта
- Обильно смажем первый корж кремом
- Следующим слоем выложим пропеченное безе
- Цветкы из безе отложим в сторону для украшения. Если хотите, можете на отдельном противне пропечь еще больше цветков, это уже по вашему выбору;
- Перевернем слой безе на лист, смазанный кремом
- На безе также намажем крем
- Сверху выложим второй лист теста, который также обильно смажем кремом
- Верхний слой украсим цветками из безе
- Я еще украсила миндальными лепестками и растопленным шоколадом
- Если вы, как и я, не можете сдержаться, чтобы не попробовать, то можете порезать его на кусочки прям сейчас, но лучше дать ему пропитаться 2-3 часа.
Приятного аппетита!
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